https://ria.ru/20220617/informatsiya-1796164458.html
Путин назвал прогнозы Запада частью информационной борьбы
Путин назвал прогнозы Запада частью информационной борьбы - РИА Новости, 17.06.2022
Путин назвал прогнозы Запада частью информационной борьбы
Заклинания про доллар по 200 руб и другие западные прогнозы - часть информационной борьбы заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T15:53
2022-06-17T15:53
2022-06-17T16:55
петербургский международный экономический форум — 2022
владимир путин
экономика
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Заклинания про доллар по 200 руб и другие западные прогнозы - часть информационной борьбы заявил президент России Владимир Путин."Мрачные прогнозы относительно перспектив российской экономики, которые звучали ещё в начале весны - не сбылись. При этом ясно, зачем раздувалась эта пропагандистская кампания, откуда все эти заклинания и про доллар за 200 рублей и про крах нашей экономики в целом, всё это было и остаётся орудием информационной борьбы, фактором психологического воздействия на российское общество, на отечественные деловые круги", - сказал Путин.Он отметил, что и некоторые отечественные эксперты поддались такому внешнему давлению."Они в своих прогнозах исходили из неминуемого коллапса российской экономики и критического ослабления национальной валюты - рубля. Жизнь опровергла подобные предсказания. Однако, чтобы и дальше добиваться успеха, нужно предельно честно и реалистично оценивать ситуацию, быть при этом самостоятельными в своих выводах, и, конечно, верить в свои силы. Это очень важно. Мы сильные люди. И можем справиться с любым вызовом, как и наши предки, решим любую задачу. Об этом говорит вся тысячелетняя история нашей страны", - сказал Путин.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20220419/rubl-1784207283.html
https://ria.ru/20220517/tseny-1789058719.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)
15:53 17.06.2022 (обновлено: 16:55 17.06.2022)
Путин назвал прогнозы Запада частью информационной борьбы
Путин назвал прогнозы Запада наподобие доллара по 200 рублей частью информационной борьбы
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Заклинания про доллар по 200 руб и другие западные прогнозы - часть информационной борьбы заявил президент России Владимир Путин.
"Мрачные прогнозы относительно перспектив российской экономики, которые звучали ещё в начале весны - не сбылись. При этом ясно, зачем раздувалась эта пропагандистская кампания, откуда все эти заклинания и про доллар за 200 рублей и про крах нашей экономики в целом, всё это было и остаётся орудием информационной борьбы, фактором психологического воздействия на российское общество, на отечественные деловые круги", - сказал Путин.
Он отметил, что и некоторые отечественные эксперты поддались такому внешнему давлению.
"Они в своих прогнозах исходили из неминуемого коллапса российской экономики и критического ослабления национальной валюты - рубля. Жизнь опровергла подобные предсказания. Однако, чтобы и дальше добиваться успеха, нужно предельно честно и реалистично оценивать ситуацию, быть при этом самостоятельными в своих выводах, и, конечно, верить в свои силы. Это очень важно. Мы сильные люди. И можем справиться с любым вызовом, как и наши предки, решим любую задачу. Об этом говорит вся тысячелетняя история нашей страны", - сказал Путин.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге
с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.