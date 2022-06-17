https://ria.ru/20220617/informatsiya-1796164458.html

Путин назвал прогнозы Запада частью информационной борьбы

Путин назвал прогнозы Запада частью информационной борьбы - РИА Новости, 17.06.2022

Путин назвал прогнозы Запада частью информационной борьбы

Заклинания про доллар по 200 руб и другие западные прогнозы - часть информационной борьбы заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T15:53

2022-06-17T15:53

2022-06-17T16:55

петербургский международный экономический форум — 2022

владимир путин

экономика

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796209359_0:615:2059:1773_1920x0_80_0_0_a03d470b512ff8086b9639ed185ac9e7.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Заклинания про доллар по 200 руб и другие западные прогнозы - часть информационной борьбы заявил президент России Владимир Путин."Мрачные прогнозы относительно перспектив российской экономики, которые звучали ещё в начале весны - не сбылись. При этом ясно, зачем раздувалась эта пропагандистская кампания, откуда все эти заклинания и про доллар за 200 рублей и про крах нашей экономики в целом, всё это было и остаётся орудием информационной борьбы, фактором психологического воздействия на российское общество, на отечественные деловые круги", - сказал Путин.Он отметил, что и некоторые отечественные эксперты поддались такому внешнему давлению."Они в своих прогнозах исходили из неминуемого коллапса российской экономики и критического ослабления национальной валюты - рубля. Жизнь опровергла подобные предсказания. Однако, чтобы и дальше добиваться успеха, нужно предельно честно и реалистично оценивать ситуацию, быть при этом самостоятельными в своих выводах, и, конечно, верить в свои силы. Это очень важно. Мы сильные люди. И можем справиться с любым вызовом, как и наши предки, решим любую задачу. Об этом говорит вся тысячелетняя история нашей страны", - сказал Путин.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20220419/rubl-1784207283.html

https://ria.ru/20220517/tseny-1789058719.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, экономика, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)