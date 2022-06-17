https://ria.ru/20220617/inflyatsiya-1796176273.html

Путин раскритиковал говорящих об инфляции его имени

Путин раскритиковал говорящих об инфляции его имени - РИА Новости, 17.06.2022

Путин раскритиковал говорящих об инфляции его имени

Утверждения про "путинскую инфляцию" рассчитаны на тех, "кто читать и писать не умеет", действия России в Донбассе тут ни при чем, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T16:06

2022-06-17T16:06

2022-06-17T16:36

петербургский международный экономический форум — 2022

владимир путин

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

экономика

инфляция

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Утверждения про "путинскую инфляцию" рассчитаны на тех, "кто читать и писать не умеет", действия России в Донбассе тут ни при чем, заявил президент РФ Владимир Путин."В последнее время все чаще слышу про так называемую, вы уж меня извините, не люблю себя как-то упоминать, но не могу не сказать, все мы слышали про "путинскую инфляцию" на Западе. Я когда вижу это, все время думаю: на кого рассчитана эта глупость? На тех, кто читать и писать не умеют, вот и все. Люди, которые хотя бы умеют читать, понимают на самом деле, что происходит. Наши действия по освобождению Донбасса здесь абсолютно ни при чем", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ."Для них (стран Запада) начало нашей спецоперации на Донбассе - это спасательный круг, который позволяет им свалить собственные просчеты на других, в данном случае на Россию. Но все, у кого есть хотя бы начальное школьное образование, понимают истинные причины сегодняшней ситуации. Напечатали деньги в огромных количествах, а дальше что? Куда потекли все эти средства? Очевидно, в том числе на закупку товаров и услуг за пределами западных стран, вот куда потекли эти деньги напечатанные. Они буквально стали пылесосить, выгребать глобальные рынки, а об интересах других государств, в том числе беднейших, естественно, никто не думал и думать-то не хотел", - добавил он.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

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санкт-петербург

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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"На кого рассчитана эта глупость?" – российский лидер о "путинской инфляции" на Западе Утверждения про "путинскую инфляцию" рассчитаны на тех, "кто читать и писать не умеет", действия России в Донбассе тут ни при чем, заявил президент РФ Владимир Путин. "В последнее время все чаще слышу про так называемую, вы уж меня извините, не люблю себя как-то упоминать, но не могу не сказать, все мы слышали про "путинскую инфляцию" на Западе. Я когда вижу это, все время думаю: на кого рассчитана эта глупость? На тех, кто читать и писать не умеют, вот и все. Люди, которые хотя бы умеют читать, понимают на самом деле, что происходит. Наши действия по освобождению Донбасса здесь абсолютно ни при чем", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ. 2022-06-17T16:06 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), экономика, инфляция