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Шерпа в G20 рассказала о предстоящем визите президента Индонезии в Россию - РИА Новости, 17.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/indoneziya-1795970586.html
Шерпа в G20 рассказала о предстоящем визите президента Индонезии в Россию
Шерпа в G20 рассказала о предстоящем визите президента Индонезии в Россию - РИА Новости, 17.06.2022
Шерпа в G20 рассказала о предстоящем визите президента Индонезии в Россию
Визит президента Индонезии Джоко Видодо в Россию ожидается, в его рамках будут обсуждаться прежде всего двусторонние связи стран, заявила РИА Новости... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T08:00
2022-06-17T08:00
петербургский международный экономический форум — 2022
индонезия
москва
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Визит президента Индонезии Джоко Видодо в Россию ожидается, в его рамках будут обсуждаться прежде всего двусторонние связи стран, заявила РИА Новости представитель президента РФ в G20 Cветлана Лукаш.Ранее информированный источник сообщил журналистам, что визит президента Индонезии Джоко Видодо в Москву планируется 30 июня. Индонезия в 2022 году осуществляет переходящее председательство в "двадцатке"."В принципе, мы ожидаем... Безусловно, прежде всего будут обсуждаться двусторонние отношения наших стран", - сказала РИА Новости Лукаш на полях Петербургского международного экономического форума в ответ на вопрос о визите индонезийского лидера в указанную дату.Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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индонезия, москва, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)
08:00 17.06.2022
 
Шерпа в G20 рассказала о предстоящем визите президента Индонезии в Россию

Шерпа в G20 Лукаш: в Москве ожидают визит президента Индонезии Видодо 30 июня

© AP Photo / Mark BakerПрезидент Индонезии Джоко Видодо
Президент Индонезии Джоко Видодо - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© AP Photo / Mark Baker
Президент Индонезии Джоко Видодо. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Визит президента Индонезии Джоко Видодо в Россию ожидается, в его рамках будут обсуждаться прежде всего двусторонние связи стран, заявила РИА Новости представитель президента РФ в G20 Cветлана Лукаш.
Ранее информированный источник сообщил журналистам, что визит президента Индонезии Джоко Видодо в Москву планируется 30 июня. Индонезия в 2022 году осуществляет переходящее председательство в "двадцатке".
"В принципе, мы ожидаем... Безусловно, прежде всего будут обсуждаться двусторонние отношения наших стран", - сказала РИА Новости Лукаш на полях Петербургского международного экономического форума в ответ на вопрос о визите индонезийского лидера в указанную дату.
Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
06:33Петербургский международный экономический форум — 2022
Шерпа в G20 заявила, что Западу придется договариваться с Россией
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ИндонезияМоскваСанкт-ПетербургПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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