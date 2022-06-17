https://ria.ru/20220617/indoneziya-1795970586.html
Шерпа в G20 рассказала о предстоящем визите президента Индонезии в Россию
Шерпа в G20 рассказала о предстоящем визите президента Индонезии в Россию - РИА Новости, 17.06.2022
Шерпа в G20 рассказала о предстоящем визите президента Индонезии в Россию
Визит президента Индонезии Джоко Видодо в Россию ожидается, в его рамках будут обсуждаться прежде всего двусторонние связи стран, заявила РИА Новости... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T08:00
2022-06-17T08:00
2022-06-17T08:00
петербургский международный экономический форум — 2022
индонезия
москва
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Визит президента Индонезии Джоко Видодо в Россию ожидается, в его рамках будут обсуждаться прежде всего двусторонние связи стран, заявила РИА Новости представитель президента РФ в G20 Cветлана Лукаш.Ранее информированный источник сообщил журналистам, что визит президента Индонезии Джоко Видодо в Москву планируется 30 июня. Индонезия в 2022 году осуществляет переходящее председательство в "двадцатке"."В принципе, мы ожидаем... Безусловно, прежде всего будут обсуждаться двусторонние отношения наших стран", - сказала РИА Новости Лукаш на полях Петербургского международного экономического форума в ответ на вопрос о визите индонезийского лидера в указанную дату.Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220617/dvadtsatka-1795965503.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индонезия, москва, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)
Шерпа в G20 рассказала о предстоящем визите президента Индонезии в Россию
Шерпа в G20 Лукаш: в Москве ожидают визит президента Индонезии Видодо 30 июня