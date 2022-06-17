https://ria.ru/20220617/indoneziya-1795970586.html

Шерпа в G20 рассказала о предстоящем визите президента Индонезии в Россию

Шерпа в G20 рассказала о предстоящем визите президента Индонезии в Россию - РИА Новости, 17.06.2022

Шерпа в G20 рассказала о предстоящем визите президента Индонезии в Россию

Визит президента Индонезии Джоко Видодо в Россию ожидается, в его рамках будут обсуждаться прежде всего двусторонние связи стран, заявила РИА Новости... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T08:00

2022-06-17T08:00

2022-06-17T08:00

петербургский международный экономический форум — 2022

индонезия

москва

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Визит президента Индонезии Джоко Видодо в Россию ожидается, в его рамках будут обсуждаться прежде всего двусторонние связи стран, заявила РИА Новости представитель президента РФ в G20 Cветлана Лукаш.Ранее информированный источник сообщил журналистам, что визит президента Индонезии Джоко Видодо в Москву планируется 30 июня. Индонезия в 2022 году осуществляет переходящее председательство в "двадцатке"."В принципе, мы ожидаем... Безусловно, прежде всего будут обсуждаться двусторонние отношения наших стран", - сказала РИА Новости Лукаш на полях Петербургского международного экономического форума в ответ на вопрос о визите индонезийского лидера в указанную дату.Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220617/dvadtsatka-1795965503.html

индонезия

москва

санкт-петербург

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

индонезия, москва, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)