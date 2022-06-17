https://ria.ru/20220617/importozameschenie-1796108770.html

Абрамченко ответила на вопрос об импортозамещении сельхозкультур

Абрамченко ответила на вопрос об импортозамещении сельхозкультур - РИА Новости, 17.06.2022

Абрамченко ответила на вопрос об импортозамещении сельхозкультур

Россия активно развивает отечественное производство семян, труднее всего будет заместить импорт сои, кукурузы и свеклы, рассказала в интервью РИА Новости в... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T14:12

2022-06-17T14:12

2022-06-17T14:12

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

россия

санкт-петербург

виктория абрамченко

импортозамещение

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Россия активно развивает отечественное производство семян, труднее всего будет заместить импорт сои, кукурузы и свеклы, рассказала в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ вице-премьер Виктория Абрамченко.По ее словам, в отрасли семеноводства сейчас "где-то хорошо, где-то не очень хорошо".При этом, по ее словам, в импортозамещении свеклы России уже удалось добиться определенных успехов. "По свекле тоже есть определенные успехи. Но свекла - двухлетняя культура, и для того, чтобы сделать отечественные сорта-гибриды, нам нужно с точки сегодняшнего дня два года. А чтобы бежать быстрее, нам нужно было выбрать бизнес-партнеров, тех, кто тянет руку и говорит: я готов нести ответственность и заниматься семенами по этой культуре. И вот мы таких бизнес-партнеров отобрали", - пояснила она.В то же время по картофелю, по словам вице-премьера, зависимость от импорта есть только по суперэлите. "Элиту мы делаем сами уже в необходимом объеме для посева. А у суперэлиты, да в рамках ФНТП (Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства - ред.) нужно докручивать", - пояснила она.А вот с производством хмеля, который большей частью был импортным, в России проблем не будет. "Наши пивовары сориентируются очень быстро - есть Центральная Россия, Северо-Запад. И я не вижу никаких проблем для производства хмеля. Важно наладить сбыт. Крестьянин посеет, соберет, но ему важно продать. И если импортные транснациональные компании держали в руках пивоваренные заводы и поддерживали своего производителя солода и хмеля, конечно, наши аграрии в эту цепочку вклиниться не могли. Сейчас окно возможностей", - добавила Абрамченко.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 14.00 мск.

https://ria.ru/20220530/nauka-1791749059.html

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экономика, россия, санкт-петербург, виктория абрамченко, импортозамещение