https://ria.ru/20220617/importozameschenie-1796108770.html
Абрамченко ответила на вопрос об импортозамещении сельхозкультур
Абрамченко ответила на вопрос об импортозамещении сельхозкультур - РИА Новости, 17.06.2022
Абрамченко ответила на вопрос об импортозамещении сельхозкультур
Россия активно развивает отечественное производство семян, труднее всего будет заместить импорт сои, кукурузы и свеклы, рассказала в интервью РИА Новости в... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T14:12
2022-06-17T14:12
2022-06-17T14:12
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
россия
санкт-петербург
виктория абрамченко
импортозамещение
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Россия активно развивает отечественное производство семян, труднее всего будет заместить импорт сои, кукурузы и свеклы, рассказала в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ вице-премьер Виктория Абрамченко.По ее словам, в отрасли семеноводства сейчас "где-то хорошо, где-то не очень хорошо".При этом, по ее словам, в импортозамещении свеклы России уже удалось добиться определенных успехов. "По свекле тоже есть определенные успехи. Но свекла - двухлетняя культура, и для того, чтобы сделать отечественные сорта-гибриды, нам нужно с точки сегодняшнего дня два года. А чтобы бежать быстрее, нам нужно было выбрать бизнес-партнеров, тех, кто тянет руку и говорит: я готов нести ответственность и заниматься семенами по этой культуре. И вот мы таких бизнес-партнеров отобрали", - пояснила она.В то же время по картофелю, по словам вице-премьера, зависимость от импорта есть только по суперэлите. "Элиту мы делаем сами уже в необходимом объеме для посева. А у суперэлиты, да в рамках ФНТП (Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства - ред.) нужно докручивать", - пояснила она.А вот с производством хмеля, который большей частью был импортным, в России проблем не будет. "Наши пивовары сориентируются очень быстро - есть Центральная Россия, Северо-Запад. И я не вижу никаких проблем для производства хмеля. Важно наладить сбыт. Крестьянин посеет, соберет, но ему важно продать. И если импортные транснациональные компании держали в руках пивоваренные заводы и поддерживали своего производителя солода и хмеля, конечно, наши аграрии в эту цепочку вклиниться не могли. Сейчас окно возможностей", - добавила Абрамченко.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 14.00 мск.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, санкт-петербург, виктория абрамченко, импортозамещение
Абрамченко ответила на вопрос об импортозамещении сельхозкультур
Абрамченко: России будет труднее всего заместить импорт семян сои, кукурузы и свеклы
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Россия активно развивает отечественное производство семян, труднее всего будет заместить импорт сои, кукурузы и свеклы, рассказала в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ вице-премьер Виктория Абрамченко.
По ее словам, в отрасли семеноводства сейчас "где-то хорошо, где-то не очень хорошо".
"Соя, кукуруза, третья – свекла", - сказала она, отвечая на вопрос, на импортозамещение каких культур придется потратить больше всего времени.
При этом, по ее словам, в импортозамещении свеклы России
уже удалось добиться определенных успехов. "По свекле тоже есть определенные успехи. Но свекла - двухлетняя культура, и для того, чтобы сделать отечественные сорта-гибриды, нам нужно с точки сегодняшнего дня два года. А чтобы бежать быстрее, нам нужно было выбрать бизнес-партнеров, тех, кто тянет руку и говорит: я готов нести ответственность и заниматься семенами по этой культуре. И вот мы таких бизнес-партнеров отобрали", - пояснила она.
В то же время по картофелю, по словам вице-премьера, зависимость от импорта есть только по суперэлите. "Элиту мы делаем сами уже в необходимом объеме для посева. А у суперэлиты, да в рамках ФНТП (Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства - ред.) нужно докручивать", - пояснила она.
А вот с производством хмеля, который большей частью был импортным, в России проблем не будет. "Наши пивовары сориентируются очень быстро - есть Центральная Россия, Северо-Запад. И я не вижу никаких проблем для производства хмеля. Важно наладить сбыт. Крестьянин посеет, соберет, но ему важно продать. И если импортные транснациональные компании держали в руках пивоваренные заводы и поддерживали своего производителя солода и хмеля, конечно, наши аграрии в эту цепочку вклиниться не могли. Сейчас окно возможностей", - добавила Абрамченко.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге
с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 14.00 мск.