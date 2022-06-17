https://ria.ru/20220617/immunitet-1796279409.html

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составил 24,8 процента

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составил 24,8 процента - РИА Новости, 17.06.2022

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составил 24,8 процента

Коллективный иммунитет к COVID-19 в России снизился до 24,8%, вакцинация первым компонентом проведена 92,5 миллиона раз, следует из данных портала... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T18:33

2022-06-17T18:33

2022-06-17T18:33

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Коллективный иммунитет к COVID-19 в России снизился до 24,8%, вакцинация первым компонентом проведена 92,5 миллиона раз, следует из данных портала Стопкоронавирус.рф."Коллективный иммунитет - 24,8%", - говорится в сообщении.Вакцинация от COVID-19 первым компонентом выполнена 92 457 263 раза, двумя - 88 082 869 раз.Неделей ранее уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в стране составлял 27,9%.

https://ria.ru/20220617/kovid-1795745932.html

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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