https://ria.ru/20220617/immunitet-1796279409.html
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составил 24,8 процента
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составил 24,8 процента - РИА Новости, 17.06.2022
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составил 24,8 процента
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России снизился до 24,8%, вакцинация первым компонентом проведена 92,5 миллиона раз, следует из данных портала... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T18:33
2022-06-17T18:33
2022-06-17T18:33
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Коллективный иммунитет к COVID-19 в России снизился до 24,8%, вакцинация первым компонентом проведена 92,5 миллиона раз, следует из данных портала Стопкоронавирус.рф."Коллективный иммунитет - 24,8%", - говорится в сообщении.Вакцинация от COVID-19 первым компонентом выполнена 92 457 263 раза, двумя - 88 082 869 раз.Неделей ранее уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в стране составлял 27,9%.
https://ria.ru/20220617/kovid-1795745932.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составил 24,8 процента
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России снизился до 24,8 процента