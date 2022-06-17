https://ria.ru/20220617/igry-1796135418.html

Минспорта и Татарстан подписали соглашение по организации "Игр будущего"

Минспорта и Татарстан подписали соглашение по организации "Игр будущего" - РИА Новости, 17.06.2022

Минспорта и Татарстан подписали соглашение по организации "Игр будущего"

Министр порта РФ Олег Матыцин и президент Татарстана Рустам Минниханов на полях Петербургского международного экономического форума подписали соглашение по... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T15:06

2022-06-17T15:06

2022-06-17T15:07

петербургский международный экономический форум — 2022

министерство спорта рф

республика татарстан (татарстан)

технологии

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КАЗАНЬ, 17 июн – РИА Новости. Министр порта РФ Олег Матыцин и президент Татарстана Рустам Минниханов на полях Петербургского международного экономического форума подписали соглашение по организации в Казани "Игр будущего - 2024", сообщает пресс-служба главы республики.Торжественная церемония объявления города-организатора нового международного спортивного турнира прошла в рамках ПМЭФ накануне. Победителя объявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. О желании принять первые "Игры будущего" завили около 20 российских городов, в шорт-лист вошли пять из них: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калуга и федеральная территория "Сириус"."Цифровая трасформация определена президентом страны как одна из важнейших стратегических целей развития. В республике создана мощная ИТ-инфраструктура. В особой экономической зоне "Иннополис" работают 323 инновационные компании. Важный проект Года цифровизации в Татарстане – создание нового ИТ-квартала. У нас есть опыт проведения конкурсов по инновационным направлениям", - сказал Минниханов в ходе церемонии подписания соглашения.Глава Татарстана заверил, что республика сделает все, чтобы организовать первые в истории "Игры будущего" на высшем уровне."Мы все знаем, как Татарстан умеет организовывать события. Но нужно согласиться, что сейчас впервые в мире будет иннаугурационное мероприятие. Девять дней соревнований по 15 дисциплинам с глобальной аудиторией, предположительно, в семь раз большей, чем у Олимпийских игр. Мы понимаем, какая огромная ответственность лежит на регионе, тем более что времени осталось мало, всего 1,5 года. Поэтому желаю успехов, в добрый путь", - напутствовал Чернышенко."Игры будущего" – новые международные соревнования по 15 гибридным дисциплинам. Каждая из них совмещает в себе концепцию "фиджитал" (physical+digital), то есть объединяет классический спорт и киберспорт или VR-/AR-технологию. Спортивная программ включает в себя состязания по киберспорту, AR/VR, турнир роботов, кибатлетику, гонки дронов и другие. В первых "Играх будущего" ожидается более 1 тысячи участников. Онлайн-зрителями киберсостязаний во всем мире, по прогнозам, станут до 150 миллионов человек.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://rsport.ria.ru/20211216/chernyshenko-1763991550.html

https://ria.ru/20220616/igry-1795765064.html

республика татарстан (татарстан)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство спорта рф, республика татарстан (татарстан), технологии