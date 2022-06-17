Рейтинг@Mail.ru
Шерпы G20 соберутся в июле для обсуждения итоговых документов саммита - РИА Новости, 17.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/g20-1795964622.html
Шерпы G20 соберутся в июле для обсуждения итоговых документов саммита
Шерпы G20 соберутся в июле для обсуждения итоговых документов саммита - РИА Новости, 17.06.2022
Шерпы G20 соберутся в июле для обсуждения итоговых документов саммита
Шерпы лидеров стран "двадцатки" соберутся в июле в Индонезии для обсуждения итоговых документов предстоящего саммита, заявила РИА Новости на полях... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T06:17
2022-06-17T06:17
петербургский международный экономический форум — 2022
большая двадцатка
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585502384_0:127:2754:1676_1920x0_80_0_0_bef6a16e2495028ef8dffd70d807d18f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Шерпы лидеров стран "двадцатки" соберутся в июле в Индонезии для обсуждения итоговых документов предстоящего саммита, заявила РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) представитель президента России на G20 Светлана Лукаш.Саммит G20 в этом году пройдет в ноябре на индонезийском острове Бали. Индонезия в 2022 году осуществляет переходящее председательство в "двадцатке".Она добавила, что работа над коммюнике лидеров G20 уже идёт."Сейчас прошла работа по различным рабочим направлениям, по разным темам: и цифровая экономика, и здравоохранение, и в целом ситуация в мировой экономике", - пояснила собеседница агентства.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220615/arktika-1795371435.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585502384_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5cac458994359bb5bbd3df79911068da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
большая двадцатка, в мире
06:17 17.06.2022
 
Шерпы G20 соберутся в июле для обсуждения итоговых документов саммита

Шерпы G20 соберутся в июле в Индонезии для обсуждения итоговых документов саммита

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк"Группа двадцати"
Группа двадцати - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
"Группа двадцати". Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Шерпы лидеров стран "двадцатки" соберутся в июле в Индонезии для обсуждения итоговых документов предстоящего саммита, заявила РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) представитель президента России на G20 Светлана Лукаш.
Саммит G20 в этом году пройдет в ноябре на индонезийском острове Бали. Индонезия в 2022 году осуществляет переходящее председательство в "двадцатке".
"В июле мы соберёмся как шерпы, представители президентов и глав правительств Группы двадцати, в Индонезии, чтобы начать формировать итоговое видение документов саммита", - сказала РИА Новости Лукаш.
Она добавила, что работа над коммюнике лидеров G20 уже идёт.
"Сейчас прошла работа по различным рабочим направлениям, по разным темам: и цифровая экономика, и здравоохранение, и в целом ситуация в мировой экономике", - пояснила собеседница агентства.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Северный Ледовитый океан - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 10:21Петербургский международный экономический форум — 2022
БРИКС и G20 хотят сотрудничать с Россией по Арктике, заявили в МИД
 
Петербургский международный экономический форум — 2022Большая двадцаткаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала