https://ria.ru/20220617/g20-1795964622.html

Шерпы G20 соберутся в июле для обсуждения итоговых документов саммита

Шерпы G20 соберутся в июле для обсуждения итоговых документов саммита - РИА Новости, 17.06.2022

Шерпы G20 соберутся в июле для обсуждения итоговых документов саммита

Шерпы лидеров стран "двадцатки" соберутся в июле в Индонезии для обсуждения итоговых документов предстоящего саммита, заявила РИА Новости на полях... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T06:17

2022-06-17T06:17

2022-06-17T06:17

петербургский международный экономический форум — 2022

большая двадцатка

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Шерпы лидеров стран "двадцатки" соберутся в июле в Индонезии для обсуждения итоговых документов предстоящего саммита, заявила РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) представитель президента России на G20 Светлана Лукаш.Саммит G20 в этом году пройдет в ноябре на индонезийском острове Бали. Индонезия в 2022 году осуществляет переходящее председательство в "двадцатке".Она добавила, что работа над коммюнике лидеров G20 уже идёт."Сейчас прошла работа по различным рабочим направлениям, по разным темам: и цифровая экономика, и здравоохранение, и в целом ситуация в мировой экономике", - пояснила собеседница агентства.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220615/arktika-1795371435.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

большая двадцатка, в мире