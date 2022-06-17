https://ria.ru/20220617/g20-1795964622.html
Шерпы G20 соберутся в июле для обсуждения итоговых документов саммита
Шерпы G20 соберутся в июле для обсуждения итоговых документов саммита - РИА Новости, 17.06.2022
Шерпы G20 соберутся в июле для обсуждения итоговых документов саммита
Шерпы лидеров стран "двадцатки" соберутся в июле в Индонезии для обсуждения итоговых документов предстоящего саммита, заявила РИА Новости на полях... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T06:17
2022-06-17T06:17
2022-06-17T06:17
петербургский международный экономический форум — 2022
большая двадцатка
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Шерпы лидеров стран "двадцатки" соберутся в июле в Индонезии для обсуждения итоговых документов предстоящего саммита, заявила РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) представитель президента России на G20 Светлана Лукаш.Саммит G20 в этом году пройдет в ноябре на индонезийском острове Бали. Индонезия в 2022 году осуществляет переходящее председательство в "двадцатке".Она добавила, что работа над коммюнике лидеров G20 уже идёт."Сейчас прошла работа по различным рабочим направлениям, по разным темам: и цифровая экономика, и здравоохранение, и в целом ситуация в мировой экономике", - пояснила собеседница агентства.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220615/arktika-1795371435.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
большая двадцатка, в мире
Шерпы G20 соберутся в июле для обсуждения итоговых документов саммита
Шерпы G20 соберутся в июле в Индонезии для обсуждения итоговых документов саммита
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Шерпы лидеров стран "двадцатки" соберутся в июле в Индонезии для обсуждения итоговых документов предстоящего саммита, заявила РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) представитель президента России на G20 Светлана Лукаш.
Саммит G20
в этом году пройдет в ноябре на индонезийском острове Бали
. Индонезия
в 2022 году осуществляет переходящее председательство в "двадцатке".
"В июле мы соберёмся как шерпы, представители президентов и глав правительств Группы двадцати, в Индонезии, чтобы начать формировать итоговое видение документов саммита", - сказала РИА Новости Лукаш.
Она добавила, что работа над коммюнике лидеров G20 уже идёт.
"Сейчас прошла работа по различным рабочим направлениям, по разным темам: и цифровая экономика, и здравоохранение, и в целом ситуация в мировой экономике", - пояснила собеседница агентства.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге
с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.