18:43 17.06.2022 (обновлено: 20:23 17.06.2022)
Россия не против вступления Украины в Евросоюз, заявил Путин
Путин: Россия ничего не имеет против вступления Украины в Евросоюз, это не военный блок
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин, говоря о возможном вступлении Украины в ЕС, заявил, что Россия ничего не имеет против, это не военный блок.
"ЕС не является военной организацией, военно-политическим блоком, в отличии от НАТО, поэтому мы всегда говорили, и я всегда говорил, здесь наша позиция была последовательная, понятная, но мы ничего не имеем против - это суверенное решение любой страны присоединяться или не присоединяться к экономическим объединениям, а дело этого экономического объединения принимать в свои члены новые государства или нет", — сказал он на пленарном заседании ПМЭФ.
При этом российский лидер заметил, что Украине требуются большие субсидии и дотации, и в то же время без защиты внутреннего рынка она рискует окончательно превратиться в полуколонию. Это не приведет к восстановлению утраченных авиа- и судостроения, электронной промышленности и других критических отраслей, поскольку создаст конкурентов европейским производителям.
По его словам, решение о вступлении в организацию должны принимать только Украина и действующие страны-члены, добавил Путин.
Он подчеркнул, что Россия всегда выступала именно против военного освоения территории соседнего государства.
В пятницу коллегия Еврокомиссии рекомендовала Европейскому совету (саммиту ЕС) дать Украине и Молдавии статус кандидата на вступление Евросоюз, а вопрос о его предоставлении Грузии пока отложить. Окончательное решение примут главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации ЕК.
Юбилейный, XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.