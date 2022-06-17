https://ria.ru/20220617/evrosoyuz-1796284100.html

Россия не против вступления Украины в Евросоюз, заявил Путин

Россия не против вступления Украины в Евросоюз, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022

Россия не против вступления Украины в Евросоюз, заявил Путин

Президент Владимир Путин, говоря о возможном вступлении Украины в ЕС, заявил, что Россия ничего не имеет против, это не военный блок. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T18:43

2022-06-17T18:43

2022-06-17T20:23

специальная военная операция на украине

украина

евросоюз

петербургский международный экономический форум (фонд)

в мире

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин, говоря о возможном вступлении Украины в ЕС, заявил, что Россия ничего не имеет против, это не военный блок.При этом российский лидер заметил, что Украине требуются большие субсидии и дотации, и в то же время без защиты внутреннего рынка она рискует окончательно превратиться в полуколонию. Это не приведет к восстановлению утраченных авиа- и судостроения, электронной промышленности и других критических отраслей, поскольку создаст конкурентов европейским производителям.По его словам, решение о вступлении в организацию должны принимать только Украина и действующие страны-члены, добавил Путин. Он подчеркнул, что Россия всегда выступала именно против военного освоения территории соседнего государства.В пятницу коллегия Еврокомиссии рекомендовала Европейскому совету (саммиту ЕС) дать Украине и Молдавии статус кандидата на вступление Евросоюз, а вопрос о его предоставлении Грузии пока отложить. Окончательное решение примут главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации ЕК.Юбилейный, XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20220306/evrointegratsiya-1776681578.html

https://ria.ru/20220617/ukraina-1796108942.html

украина

россия

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Путин заявил, что Россия не против вступления Украины в Евросоюз 25 ПУТИН О ВОЗМОЖНОМ ВСТУПЛЕНИИ УКРАИНЫ В ЕС: МЫ НИЧЕГО НЕ ИМЕЕМ ПРОТИВ, ЭТО НЕ ВОЕННЫЙ БЛОК 2022-06-17T18:43 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, евросоюз, петербургский международный экономический форум (фонд), в мире, россия, владимир путин