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Россия не против вступления Украины в Евросоюз, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220617/evrosoyuz-1796284100.html
Россия не против вступления Украины в Евросоюз, заявил Путин
Россия не против вступления Украины в Евросоюз, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022
Россия не против вступления Украины в Евросоюз, заявил Путин
Президент Владимир Путин, говоря о возможном вступлении Украины в ЕС, заявил, что Россия ничего не имеет против, это не военный блок. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T18:43
2022-06-17T20:23
специальная военная операция на украине
украина
евросоюз
петербургский международный экономический форум (фонд)
в мире
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин, говоря о возможном вступлении Украины в ЕС, заявил, что Россия ничего не имеет против, это не военный блок.При этом российский лидер заметил, что Украине требуются большие субсидии и дотации, и в то же время без защиты внутреннего рынка она рискует окончательно превратиться в полуколонию. Это не приведет к восстановлению утраченных авиа- и судостроения, электронной промышленности и других критических отраслей, поскольку создаст конкурентов европейским производителям.По его словам, решение о вступлении в организацию должны принимать только Украина и действующие страны-члены, добавил Путин. Он подчеркнул, что Россия всегда выступала именно против военного освоения территории соседнего государства.В пятницу коллегия Еврокомиссии рекомендовала Европейскому совету (саммиту ЕС) дать Украине и Молдавии статус кандидата на вступление Евросоюз, а вопрос о его предоставлении Грузии пока отложить. Окончательное решение примут главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации ЕК.Юбилейный, XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20220306/evrointegratsiya-1776681578.html
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Путин заявил, что Россия не против вступления Украины в Евросоюз
25 ПУТИН О ВОЗМОЖНОМ ВСТУПЛЕНИИ УКРАИНЫ В ЕС: МЫ НИЧЕГО НЕ ИМЕЕМ ПРОТИВ, ЭТО НЕ ВОЕННЫЙ БЛОК
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украина, евросоюз, петербургский международный экономический форум (фонд), в мире, россия, владимир путин
18:43 17.06.2022 (обновлено: 20:23 17.06.2022)
 
Россия не против вступления Украины в Евросоюз, заявил Путин

Путин: Россия ничего не имеет против вступления Украины в Евросоюз, это не военный блок

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин, говоря о возможном вступлении Украины в ЕС, заявил, что Россия ничего не имеет против, это не военный блок.

"ЕС не является военной организацией, военно-политическим блоком, в отличии от НАТО, поэтому мы всегда говорили, и я всегда говорил, здесь наша позиция была последовательная, понятная, но мы ничего не имеем против - это суверенное решение любой страны присоединяться или не присоединяться к экономическим объединениям, а дело этого экономического объединения принимать в свои члены новые государства или нет", — сказал он на пленарном заседании ПМЭФ.

При этом российский лидер заметил, что Украине требуются большие субсидии и дотации, и в то же время без защиты внутреннего рынка она рискует окончательно превратиться в полуколонию. Это не приведет к восстановлению утраченных авиа- и судостроения, электронной промышленности и других критических отраслей, поскольку создаст конкурентов европейским производителям.
По его словам, решение о вступлении в организацию должны принимать только Украина и действующие страны-члены, добавил Путин.
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Он подчеркнул, что Россия всегда выступала именно против военного освоения территории соседнего государства.
В пятницу коллегия Еврокомиссии рекомендовала Европейскому совету (саммиту ЕС) дать Украине и Молдавии статус кандидата на вступление Евросоюз, а вопрос о его предоставлении Грузии пока отложить. Окончательное решение примут главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации ЕК.
Юбилейный, XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
Депутат Государственной думы Вячеслав Никонов - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
Вчера, 14:12
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЕвросоюзПетербургский международный экономический форум (фонд)В миреРоссияВладимир Путин
 
 
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