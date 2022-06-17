https://ria.ru/20220617/evrosoyuz-1796099489.html

Сенатор назвал статус кандидата в ЕС для Украины и Молдавии пиар-эффектом

Сенатор назвал статус кандидата в ЕС для Украины и Молдавии пиар-эффектом - РИА Новости, 17.06.2022

Сенатор назвал статус кандидата в ЕС для Украины и Молдавии пиар-эффектом

С возможным получением Украиной и Молдавией статуса кандидата в Евросоюз для России ничего не меняется, подобный статус мало что дает странам, это определенный... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T13:43

2022-06-17T13:43

2022-06-17T13:56

украина

евросоюз

молдавия

в мире

россия

совет федерации рф

андрей климов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795740541_0:14:3039:1723_1920x0_80_0_0_c89685dbf446e9ee4a544f3ad6ac14cc.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. С возможным получением Украиной и Молдавией статуса кандидата в Евросоюз для России ничего не меняется, подобный статус мало что дает странам, это определенный PR-эффект, заявил РИА Новости в пятницу глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.Ранее Еврокомиссия официально заявила, что рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидата в Евросоюз. Решения будут принимать лидеры ЕС 23-24 июня."Статус кандидата мало что дает. Эти страны уже входят в программу "Восточного партнерства", - сказал Климов. Комментируя решение Еврокомиссии, он отметил, что это попытка достичь определенного PR-эффекта. "Решение еще не принято. Например, Турция находится в статусе кандидата более 20 лет", - сказал политик.Он не стал прогнозировать, смогут ли Украина и Молдавия стать членами Евросоюза, отметив, что "их там никто не ждет". "Все делается назло России, при этом не в интересах этих стран и самого Евросоюза, а Вашингтона", - добавил он.Законодатель также подчеркнул, что если бы Евросоюз руководствовался своими прежними критериями, эти страны не рассматривались бы в качестве кандидатов и возможных членов ЕС.

https://ria.ru/20220616/ukraina-1795905021.html

https://ria.ru/20220306/evrointegratsiya-1776681578.html

украина

молдавия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, евросоюз, молдавия, в мире, россия, совет федерации рф, андрей климов