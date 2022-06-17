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Сенатор назвал статус кандидата в ЕС для Украины и Молдавии пиар-эффектом - РИА Новости, 17.06.2022
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Сенатор назвал статус кандидата в ЕС для Украины и Молдавии пиар-эффектом
Сенатор назвал статус кандидата в ЕС для Украины и Молдавии пиар-эффектом - РИА Новости, 17.06.2022
Сенатор назвал статус кандидата в ЕС для Украины и Молдавии пиар-эффектом
С возможным получением Украиной и Молдавией статуса кандидата в Евросоюз для России ничего не меняется, подобный статус мало что дает странам, это определенный... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T13:43
2022-06-17T13:56
украина
евросоюз
молдавия
в мире
россия
совет федерации рф
андрей климов
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. С возможным получением Украиной и Молдавией статуса кандидата в Евросоюз для России ничего не меняется, подобный статус мало что дает странам, это определенный PR-эффект, заявил РИА Новости в пятницу глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.Ранее Еврокомиссия официально заявила, что рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидата в Евросоюз. Решения будут принимать лидеры ЕС 23-24 июня."Статус кандидата мало что дает. Эти страны уже входят в программу "Восточного партнерства", - сказал Климов. Комментируя решение Еврокомиссии, он отметил, что это попытка достичь определенного PR-эффекта. "Решение еще не принято. Например, Турция находится в статусе кандидата более 20 лет", - сказал политик.Он не стал прогнозировать, смогут ли Украина и Молдавия стать членами Евросоюза, отметив, что "их там никто не ждет". "Все делается назло России, при этом не в интересах этих стран и самого Евросоюза, а Вашингтона", - добавил он.Законодатель также подчеркнул, что если бы Евросоюз руководствовался своими прежними критериями, эти страны не рассматривались бы в качестве кандидатов и возможных членов ЕС.
https://ria.ru/20220616/ukraina-1795905021.html
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украина, евросоюз, молдавия, в мире, россия, совет федерации рф, андрей климов
13:43 17.06.2022 (обновлено: 13:56 17.06.2022)
 
Сенатор назвал статус кандидата в ЕС для Украины и Молдавии пиар-эффектом

Сенатор Климов: статус кандидата в ЕС для Украины и Молдавии ничего не изменит для России

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСенатор Андрей Климов
Сенатор Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Сенатор Андрей Климов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. С возможным получением Украиной и Молдавией статуса кандидата в Евросоюз для России ничего не меняется, подобный статус мало что дает странам, это определенный PR-эффект, заявил РИА Новости в пятницу глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
Ранее Еврокомиссия официально заявила, что рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидата в Евросоюз. Решения будут принимать лидеры ЕС 23-24 июня.
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"Статус кандидата мало что дает. Эти страны уже входят в программу "Восточного партнерства", - сказал Климов. Комментируя решение Еврокомиссии, он отметил, что это попытка достичь определенного PR-эффекта. "Решение еще не принято. Например, Турция находится в статусе кандидата более 20 лет", - сказал политик.
Он не стал прогнозировать, смогут ли Украина и Молдавия стать членами Евросоюза, отметив, что "их там никто не ждет". "Все делается назло России, при этом не в интересах этих стран и самого Евросоюза, а Вашингтона", - добавил он.
Законодатель также подчеркнул, что если бы Евросоюз руководствовался своими прежними критериями, эти страны не рассматривались бы в качестве кандидатов и возможных членов ЕС.
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УкраинаЕвросоюзМолдавияВ миреРоссияСовет Федерации РФАндрей Климов
 
 
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