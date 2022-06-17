https://ria.ru/20220617/evrosoyuz-1796098740.html
Украина начинает путь в ЕС с низкого уровня, заявила глава Еврокомиссии
Украина начинает путь в ЕС с низкого уровня, заявила глава Еврокомиссии - РИА Новости, 17.06.2022
Украина начинает путь в ЕС с низкого уровня, заявила глава Еврокомиссии
Украина начинает путь в ЕС с "низкого уровня", но от скорости выполнения ею условий для членства будут зависеть сроки вступления, все в ее руках, заявила глава... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T13:41
2022-06-17T13:41
2022-06-17T13:41
в мире
украина
молдавия
грузия
еврокомиссия
евросоюз
урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Украина начинает путь в ЕС с "низкого уровня", но от скорости выполнения ею условий для членства будут зависеть сроки вступления, все в ее руках, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Еврокомиссия в пятницу рекомендовала Евросовету предоставить Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС с выполнением ряда условий. Грузии такой статус пока не рекомендован, Тбилиси необходимо выполнить некоторые предварительные условия, после чего в ЕС вновь оценят готовность этой страны."От страны-кандидата и выполнения ею условий зависит скорость вступления… Да, Украина начинает с низкого уровня, но все в ее руках", - сказала глава Еврокомиссии.
https://ria.ru/20220617/ukraina-1796074653.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, молдавия, грузия, еврокомиссия, евросоюз, урсула фон дер ляйен
Украина начинает путь в ЕС с низкого уровня, заявила глава Еврокомиссии
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен: Украина начинает путь в ЕС с низкого уровня