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Украина начинает путь в ЕС с низкого уровня, заявила глава Еврокомиссии - РИА Новости, 17.06.2022
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Украина начинает путь в ЕС с низкого уровня, заявила глава Еврокомиссии
Украина начинает путь в ЕС с низкого уровня, заявила глава Еврокомиссии - РИА Новости, 17.06.2022
Украина начинает путь в ЕС с низкого уровня, заявила глава Еврокомиссии
Украина начинает путь в ЕС с "низкого уровня", но от скорости выполнения ею условий для членства будут зависеть сроки вступления, все в ее руках, заявила глава... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T13:41
2022-06-17T13:41
в мире
украина
молдавия
грузия
еврокомиссия
евросоюз
урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Украина начинает путь в ЕС с "низкого уровня", но от скорости выполнения ею условий для членства будут зависеть сроки вступления, все в ее руках, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Еврокомиссия в пятницу рекомендовала Евросовету предоставить Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС с выполнением ряда условий. Грузии такой статус пока не рекомендован, Тбилиси необходимо выполнить некоторые предварительные условия, после чего в ЕС вновь оценят готовность этой страны."От страны-кандидата и выполнения ею условий зависит скорость вступления… Да, Украина начинает с низкого уровня, но все в ее руках", - сказала глава Еврокомиссии.
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в мире, украина, молдавия, грузия, еврокомиссия, евросоюз, урсула фон дер ляйен
13:41 17.06.2022
 
Украина начинает путь в ЕС с низкого уровня, заявила глава Еврокомиссии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен: Украина начинает путь в ЕС с низкого уровня

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Украина начинает путь в ЕС с "низкого уровня", но от скорости выполнения ею условий для членства будут зависеть сроки вступления, все в ее руках, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Еврокомиссия в пятницу рекомендовала Евросовету предоставить Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС с выполнением ряда условий. Грузии такой статус пока не рекомендован, Тбилиси необходимо выполнить некоторые предварительные условия, после чего в ЕС вновь оценят готовность этой страны.
"От страны-кандидата и выполнения ею условий зависит скорость вступления… Да, Украина начинает с низкого уровня, но все в ее руках", - сказала глава Еврокомиссии.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
Вчера, 12:56
Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в ЕС
 
В миреУкраинаМолдавияГрузияЕврокомиссияЕвросоюзУрсула фон дер Ляйен
 
 
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