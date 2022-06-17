https://ria.ru/20220617/evrosoyuz-1796098740.html

Украина начинает путь в ЕС с низкого уровня, заявила глава Еврокомиссии

Украина начинает путь в ЕС с низкого уровня, заявила глава Еврокомиссии - РИА Новости, 17.06.2022

Украина начинает путь в ЕС с низкого уровня, заявила глава Еврокомиссии

Украина начинает путь в ЕС с "низкого уровня", но от скорости выполнения ею условий для членства будут зависеть сроки вступления, все в ее руках, заявила глава... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T13:41

2022-06-17T13:41

2022-06-17T13:41

в мире

украина

молдавия

грузия

еврокомиссия

евросоюз

урсула фон дер ляйен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793013862_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_2c7016ddfe9984b64fe3e6cb216e435c.jpg

БРЮССЕЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Украина начинает путь в ЕС с "низкого уровня", но от скорости выполнения ею условий для членства будут зависеть сроки вступления, все в ее руках, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Еврокомиссия в пятницу рекомендовала Евросовету предоставить Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС с выполнением ряда условий. Грузии такой статус пока не рекомендован, Тбилиси необходимо выполнить некоторые предварительные условия, после чего в ЕС вновь оценят готовность этой страны."От страны-кандидата и выполнения ею условий зависит скорость вступления… Да, Украина начинает с низкого уровня, но все в ее руках", - сказала глава Еврокомиссии.

https://ria.ru/20220617/ukraina-1796074653.html

украина

молдавия

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, молдавия, грузия, еврокомиссия, евросоюз, урсула фон дер ляйен