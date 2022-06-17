https://ria.ru/20220617/evropa-1796172499.html

Путин считает, что ситуация в Европе приведет к смене элит

Путин считает, что ситуация в Европе приведет к смене элит - РИА Новости, 17.06.2022

Путин считает, что ситуация в Европе приведет к смене элит

Нынешняя ситуация в Европе приведет к всплеску популизма и радикализма, а в перспективе и к смене элит, считает президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T16:03

2022-06-17T16:03

2022-06-17T17:53

петербургский международный экономический форум — 2022

владимир путин

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

политика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Нынешняя ситуация в Европе приведет к всплеску популизма и радикализма, а в перспективе и к смене элит, считает президент России Владимир Путин."Демократические процедуры, выборы в той же Европе - иногда смотришь на, то что там происходит, какие силы приходят к власти. Все это похоже на ширму, потому что друг друга власти сменяют похожие, как близнецы, политические партии. Однако сама суть от этого не меняется, реальные интересы граждан, национального бизнеса оттесняются все дальше на задворки, на периферии. Такой отрыв от реальности, как запроса общества, неизбежно приведёт к всплеску популизма и росту крайних радикальных течений, к серьёзным социально-экономическим изменениям, к деградации, а в недалекой перспективе и смене элит",- сказал Путин, выступая на ПМЭФ.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

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Кирилл Волков

владимир путин, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), политика, европа, евросоюз