16:03 17.06.2022 (обновлено: 17:53 17.06.2022)
Путин считает, что ситуация в Европе приведет к смене элит
Путин считает, что ситуация в Европе приведет к всплеску радикализма и затем к смене элит
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Нынешняя ситуация в Европе приведет к всплеску популизма и радикализма, а в перспективе и к смене элит, считает президент России Владимир Путин.
"Демократические процедуры, выборы в той же Европе - иногда смотришь на, то что там происходит, какие силы приходят к власти. Все это похоже на ширму, потому что друг друга власти сменяют похожие, как близнецы, политические партии. Однако сама суть от этого не меняется, реальные интересы граждан, национального бизнеса оттесняются все дальше на задворки, на периферии. Такой отрыв от реальности, как запроса общества, неизбежно приведёт к всплеску популизма и росту крайних радикальных течений, к серьёзным социально-экономическим изменениям, к деградации, а в недалекой перспективе и смене элит",- сказал Путин, выступая на ПМЭФ.
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