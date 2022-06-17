https://ria.ru/20220617/evraziya-1796227643.html

Токаев поддержал идею проекта "Большой Евразии"

Токаев поддержал идею проекта "Большой Евразии" - РИА Новости, 17.06.2022

Токаев поддержал идею проекта "Большой Евразии"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что власти республики поддерживают идею проекта большой Евразии, отметив, что СНГ может стать ее основой. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T17:13

2022-06-17T17:13

2022-06-17T18:06

петербургский международный экономический форум — 2022

касым-жомарт токаев

казахстан

шос

евразийский экономический союз

снг

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что власти республики поддерживают идею проекта большой Евразии, отметив, что СНГ может стать ее основой."Казахстан сохраняет положительное отношение к процессу создания Большого евразийского партнерства. В текущем году Казахстан председательствует в Содружестве независимых государств. Его успешный опыт, многолетнее функционирование в сложных геополитических условиях со всей очевидностью доказывает эффективность инструментов многостороннего диалога. Полагаю, что СНГ может стать наиболее подходящей базой для реализации такого мегапроекта "Большое евразийское партнерство", - сказал Токаев, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.При этом, по словам казахстанского лидера, ШОС, АСЕАН и ЕАЭС могли бы стать неотъемлемой частью большого евразийского пространства.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220615/shos-1795353662.html

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россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Важнейшим торговым партнером в рамках ЕАЭС для Казахстана была и остается Россия – Токаев Важнейшим торговым партнером в рамках ЕАЭС для Казахстана была и остается Россия, заявил Токаев на ПМЭФ. 2022-06-17T17:13 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

касым-жомарт токаев, казахстан, шос, евразийский экономический союз, снг, санкт-петербург, россия