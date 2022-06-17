https://ria.ru/20220617/evraziya-1796227643.html
Токаев поддержал идею проекта "Большой Евразии"
Токаев поддержал идею проекта "Большой Евразии" - РИА Новости, 17.06.2022
Токаев поддержал идею проекта "Большой Евразии"
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что власти республики поддерживают идею проекта большой Евразии, отметив, что СНГ может стать ее основой. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T17:13
2022-06-17T17:13
2022-06-17T18:06
петербургский международный экономический форум — 2022
касым-жомарт токаев
казахстан
шос
евразийский экономический союз
снг
санкт-петербург
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796265820_0:0:2939:1653_1920x0_80_0_0_6471286e5101316bd7251909935cb50a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что власти республики поддерживают идею проекта большой Евразии, отметив, что СНГ может стать ее основой."Казахстан сохраняет положительное отношение к процессу создания Большого евразийского партнерства. В текущем году Казахстан председательствует в Содружестве независимых государств. Его успешный опыт, многолетнее функционирование в сложных геополитических условиях со всей очевидностью доказывает эффективность инструментов многостороннего диалога. Полагаю, что СНГ может стать наиболее подходящей базой для реализации такого мегапроекта "Большое евразийское партнерство", - сказал Токаев, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.При этом, по словам казахстанского лидера, ШОС, АСЕАН и ЕАЭС могли бы стать неотъемлемой частью большого евразийского пространства.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220615/shos-1795353662.html
казахстан
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796265820_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_8da750d1ad7ccc7cd18279d50d0efa5d.jpg
Важнейшим торговым партнером в рамках ЕАЭС для Казахстана была и остается Россия – Токаев
Важнейшим торговым партнером в рамках ЕАЭС для Казахстана была и остается Россия, заявил Токаев на ПМЭФ.
2022-06-17T17:13
true
PT0M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
касым-жомарт токаев, казахстан, шос, евразийский экономический союз, снг, санкт-петербург, россия
17:13 17.06.2022 (обновлено: 18:06 17.06.2022)
Токаев поддержал идею проекта "Большой Евразии"
Президент Казахстана Токаев поддержал идею проекта "Большой Евразии"