Рейтинг@Mail.ru
Токаев поддержал идею проекта "Большой Евразии" - РИА Новости, 17.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/evraziya-1796227643.html
Токаев поддержал идею проекта "Большой Евразии"
Токаев поддержал идею проекта "Большой Евразии" - РИА Новости, 17.06.2022
Токаев поддержал идею проекта "Большой Евразии"
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что власти республики поддерживают идею проекта большой Евразии, отметив, что СНГ может стать ее основой. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T17:13
2022-06-17T18:06
петербургский международный экономический форум — 2022
касым-жомарт токаев
казахстан
шос
евразийский экономический союз
снг
санкт-петербург
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796265820_0:0:2939:1653_1920x0_80_0_0_6471286e5101316bd7251909935cb50a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что власти республики поддерживают идею проекта большой Евразии, отметив, что СНГ может стать ее основой."Казахстан сохраняет положительное отношение к процессу создания Большого евразийского партнерства. В текущем году Казахстан председательствует в Содружестве независимых государств. Его успешный опыт, многолетнее функционирование в сложных геополитических условиях со всей очевидностью доказывает эффективность инструментов многостороннего диалога. Полагаю, что СНГ может стать наиболее подходящей базой для реализации такого мегапроекта "Большое евразийское партнерство", - сказал Токаев, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.При этом, по словам казахстанского лидера, ШОС, АСЕАН и ЕАЭС могли бы стать неотъемлемой частью большого евразийского пространства.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220615/shos-1795353662.html
казахстан
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Важнейшим торговым партнером в рамках ЕАЭС для Казахстана была и остается Россия – Токаев
Важнейшим торговым партнером в рамках ЕАЭС для Казахстана была и остается Россия, заявил Токаев на ПМЭФ.
2022-06-17T17:13
true
PT0M44S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796265820_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_8da750d1ad7ccc7cd18279d50d0efa5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
касым-жомарт токаев, казахстан, шос, евразийский экономический союз, снг, санкт-петербург, россия
17:13 17.06.2022 (обновлено: 18:06 17.06.2022)
 
Токаев поддержал идею проекта "Большой Евразии"

Президент Казахстана Токаев поддержал идею проекта "Большой Евразии"

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что власти республики поддерживают идею проекта большой Евразии, отметив, что СНГ может стать ее основой.
"Казахстан сохраняет положительное отношение к процессу создания Большого евразийского партнерства. В текущем году Казахстан председательствует в Содружестве независимых государств. Его успешный опыт, многолетнее функционирование в сложных геополитических условиях со всей очевидностью доказывает эффективность инструментов многостороннего диалога. Полагаю, что СНГ может стать наиболее подходящей базой для реализации такого мегапроекта "Большое евразийское партнерство", - сказал Токаев, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
При этом, по словам казахстанского лидера, ШОС, АСЕАН и ЕАЭС могли бы стать неотъемлемой частью большого евразийского пространства.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 08:17Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Лукашенко отметил вклад ШОС в развитие евразийского региона
 
Петербургский международный экономический форум — 2022Касым-Жомарт ТокаевКазахстанШОСЕвразийский экономический союзСНГСанкт-ПетербургРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала