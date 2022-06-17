https://ria.ru/20220617/ermitazh-1796036341.html

Глава Эрмитажа: возить выставки за рубеж нужно реже

Глава Эрмитажа: возить выставки за рубеж нужно реже - РИА Новости, 17.06.2022

Глава Эрмитажа: возить выставки за рубеж нужно реже

Российские выставки нужно возить за рубеж реже, чтобы люди лучше осознавали их ценность, такое мнение в ходе дискуссии "Креативные индустрии: как не потеряться... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T12:12

2022-06-17T12:12

2022-06-17T12:12

культура

новости культуры

петербургский международный экономический форум (фонд)

санкт-петербург

выставки

музеи

государственный эрмитаж

михаил пиотровский

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Российские выставки нужно возить за рубеж реже, чтобы люди лучше осознавали их ценность, такое мнение в ходе дискуссии "Креативные индустрии: как не потеряться в мире будущего?" на ПМЭФ выразил гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский."Возить надо меньше, и тогда люди будут понимать, что они получают. Потому что вот это вот массовое движение выставок приводит к обесцениванию подлинников и его красоты", — говорит Пиотровский.По словам спикера, проведение выставок за рубежом также требует "большой траты юридических усилий". "Но у нас, в нашей музейной жизни, существуют жесткие гарантии иммунитета от всяких арестов, и они работают", — добавил он, напомнив о возвращении экспонатов Эрмитажа из-за рубежа.В заключение Пиотровский отметил, что, людям необходимо осознавать: привезенная выставка — это роскошь, которая становится доступной. "Мы должны на этом дальше играть, выставки делать меньшего размера, а также и максимально использовать все современные средства", — добавил он.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, петербургский международный экономический форум (фонд), санкт-петербург, выставки, музеи, государственный эрмитаж, михаил пиотровский