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Глава Эрмитажа: возить выставки за рубеж нужно реже - РИА Новости, 17.06.2022
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Культура
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Глава Эрмитажа: возить выставки за рубеж нужно реже
Глава Эрмитажа: возить выставки за рубеж нужно реже - РИА Новости, 17.06.2022
Глава Эрмитажа: возить выставки за рубеж нужно реже
Российские выставки нужно возить за рубеж реже, чтобы люди лучше осознавали их ценность, такое мнение в ходе дискуссии "Креативные индустрии: как не потеряться... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T12:12
2022-06-17T12:12
культура
новости культуры
петербургский международный экономический форум (фонд)
санкт-петербург
выставки
музеи
государственный эрмитаж
михаил пиотровский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Российские выставки нужно возить за рубеж реже, чтобы люди лучше осознавали их ценность, такое мнение в ходе дискуссии "Креативные индустрии: как не потеряться в мире будущего?" на ПМЭФ выразил гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский."Возить надо меньше, и тогда люди будут понимать, что они получают. Потому что вот это вот массовое движение выставок приводит к обесцениванию подлинников и его красоты", — говорит Пиотровский.По словам спикера, проведение выставок за рубежом также требует "большой траты юридических усилий". "Но у нас, в нашей музейной жизни, существуют жесткие гарантии иммунитета от всяких арестов, и они работают", — добавил он, напомнив о возвращении экспонатов Эрмитажа из-за рубежа.В заключение Пиотровский отметил, что, людям необходимо осознавать: привезенная выставка — это роскошь, которая становится доступной. "Мы должны на этом дальше играть, выставки делать меньшего размера, а также и максимально использовать все современные средства", — добавил он.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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новости культуры, петербургский международный экономический форум (фонд), санкт-петербург, выставки, музеи, государственный эрмитаж, михаил пиотровский
12:12 17.06.2022
 
Глава Эрмитажа: возить выставки за рубеж нужно реже

Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский: возить выставки за рубеж нужно реже

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГлавная лестница в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге
Главная лестница в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Российские выставки нужно возить за рубеж реже, чтобы люди лучше осознавали их ценность, такое мнение в ходе дискуссии "Креативные индустрии: как не потеряться в мире будущего?" на ПМЭФ выразил гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.
"Возить надо меньше, и тогда люди будут понимать, что они получают. Потому что вот это вот массовое движение выставок приводит к обесцениванию подлинников и его красоты", — говорит Пиотровский.
По словам спикера, проведение выставок за рубежом также требует "большой траты юридических усилий". "Но у нас, в нашей музейной жизни, существуют жесткие гарантии иммунитета от всяких арестов, и они работают", — добавил он, напомнив о возвращении экспонатов Эрмитажа из-за рубежа.
В заключение Пиотровский отметил, что, людям необходимо осознавать: привезенная выставка — это роскошь, которая становится доступной. "Мы должны на этом дальше играть, выставки делать меньшего размера, а также и максимально использовать все современные средства", — добавил он.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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КультураНовости культурыПетербургский международный экономический форум (фонд)Санкт-ПетербургВыставкиМузеиГосударственный ЭрмитажМихаил Пиотровский
 
 
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