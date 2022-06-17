https://ria.ru/20220617/energetika-1796067029.html

Рынку ЕС грозит энергетический кризис, заявил глава Новатэка

Рынку ЕС грозит энергетический кризис, заявил глава Новатэка - РИА Новости, 17.06.2022

Рынку ЕС грозит энергетический кризис, заявил глава Новатэка

Рынку Евросоюза грозит энергетический кризис, а Россию посылают на Восток, мы туда и идем, заявил глава "Новатэка" Леонид Михельсон. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T12:44

2022-06-17T12:44

2022-06-17T12:56

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

новатэк

россия

европа

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Рынку Евросоюза грозит энергетический кризис, а Россию посылают на Восток, мы туда и идем, заявил глава "Новатэка" Леонид Михельсон."То, что сейчас видно, по замещению такого громадного объема (газа из РФ - ред.), Европе вообще грозит энергетический кризис. Надо это говорить вслух, почему-то никто об этом не говорит… А мы поедем на Восток. Нас туда посылают, мы туда и идем," - сказал он, выступая на сессии "Глобальные вызовы энергобаланса – 2022" в рамках ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220615/energetika-1795524415.html

россия

европа

санкт-петербург

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

экономика, новатэк, россия, европа, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)