Рейтинг@Mail.ru
Рынку ЕС грозит энергетический кризис, заявил глава Новатэка - РИА Новости, 17.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/energetika-1796067029.html
Рынку ЕС грозит энергетический кризис, заявил глава Новатэка
Рынку ЕС грозит энергетический кризис, заявил глава Новатэка - РИА Новости, 17.06.2022
Рынку ЕС грозит энергетический кризис, заявил глава Новатэка
Рынку Евросоюза грозит энергетический кризис, а Россию посылают на Восток, мы туда и идем, заявил глава "Новатэка" Леонид Михельсон. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T12:44
2022-06-17T12:56
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
новатэк
россия
европа
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795565665_0:8:2918:1649_1920x0_80_0_0_6d5ef3562220410fd6d08b4879c44ab4.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Рынку Евросоюза грозит энергетический кризис, а Россию посылают на Восток, мы туда и идем, заявил глава "Новатэка" Леонид Михельсон."То, что сейчас видно, по замещению такого громадного объема (газа из РФ - ред.), Европе вообще грозит энергетический кризис. Надо это говорить вслух, почему-то никто об этом не говорит… А мы поедем на Восток. Нас туда посылают, мы туда и идем," - сказал он, выступая на сессии "Глобальные вызовы энергобаланса – 2022" в рамках ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220615/energetika-1795524415.html
россия
европа
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795565665_189:0:2918:2047_1920x0_80_0_0_bd905aa416e7a323ef393b92d531433c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, новатэк, россия, европа, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)
12:44 17.06.2022 (обновлено: 12:56 17.06.2022)
 
Рынку ЕС грозит энергетический кризис, заявил глава Новатэка

Глава Новатэка Михельсон заявил, что ЕС грозит энергетический кризис

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСтенд компании "Новатэк" на ПМЭФ
Стенд компании Новатэк на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Стенд компании "Новатэк" на ПМЭФ
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Рынку Евросоюза грозит энергетический кризис, а Россию посылают на Восток, мы туда и идем, заявил глава "Новатэка" Леонид Михельсон.
"То, что сейчас видно, по замещению такого громадного объема (газа из РФ - ред.), Европе вообще грозит энергетический кризис. Надо это говорить вслух, почему-то никто об этом не говорит… А мы поедем на Восток. Нас туда посылают, мы туда и идем," - сказал он, выступая на сессии "Глобальные вызовы энергобаланса – 2022" в рамках ПМЭФ.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 16:38
Путин и Си Цзиньпин условились расширить кооперацию в энергетике
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаНоватэкРоссияЕвропаСанкт-ПетербургПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала