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Чернышенко рассказал о разработке критических электронных автокомпонентов - РИА Новости, 17.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/elektronika-1795979129.html
Чернышенко рассказал о разработке критических электронных автокомпонентов
Чернышенко рассказал о разработке критических электронных автокомпонентов - РИА Новости, 17.06.2022
Чернышенко рассказал о разработке критических электронных автокомпонентов
Россия ведет разработку основных критических электронных автокомпонентов, на это предусмотрено значительное финансирование, заявил вице-премьер Дмитрий... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T09:05
2022-06-17T09:53
экономика
петербургский международный экономический форум — 2022
россия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Россия ведет разработку основных критических электронных автокомпонентов, на это предусмотрено значительное финансирование, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ.Чернышенко подчеркнул, что РФ владеет технологиями в области электронных автокомпонентов. "Сейчас мы расширяем это производство. Унифицированная электронная компонентная база для автомобильной промышленности - это реальность, под которую мы сейчас начинаем создавать инфраструктуру", - сказал он."С учетом развития текущих микроэлектронных производств, наша продукция сможет быть более совершенной, чем зарубежные аналоги. Уже ведутся разработки основных критических электронных автомобильных компонентов, под данные цели предусмотрено значительное финансирование", - добавил вице-премьер.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20220617/elektronika-1795980662.html
https://ria.ru/20220603/soft-1792916640.html
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Дарья Буймова
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экономика, россия, санкт-петербург
09:05 17.06.2022 (обновлено: 09:53 17.06.2022)
 
Чернышенко рассказал о разработке критических электронных автокомпонентов

Вице-премьер Чернышенко: Россия разработает критические электронные автокомпоненты

© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанкСборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Анар Мовсумов
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Сборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Россия ведет разработку основных критических электронных автокомпонентов, на это предусмотрено значительное финансирование, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ.
Чернышенко подчеркнул, что РФ владеет технологиями в области электронных автокомпонентов. "Сейчас мы расширяем это производство. Унифицированная электронная компонентная база для автомобильной промышленности - это реальность, под которую мы сейчас начинаем создавать инфраструктуру", - сказал он.
Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко
09:10Петербургский международный экономический форум — 2022
Чернышенко рассказал о перспективах российской электроники на мировой арене
"С учетом развития текущих микроэлектронных производств, наша продукция сможет быть более совершенной, чем зарубежные аналоги. Уже ведутся разработки основных критических электронных автомобильных компонентов, под данные цели предусмотрено значительное финансирование", - добавил вице-премьер.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Читайте полный текст интервью >>>
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 15:04
Чернышенко выступил за полную замену зарубежного софта
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаРоссияСанкт-Петербург
 
 
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