https://ria.ru/20220617/elektronika-1795979129.html
Чернышенко рассказал о разработке критических электронных автокомпонентов
Чернышенко рассказал о разработке критических электронных автокомпонентов - РИА Новости, 17.06.2022
Чернышенко рассказал о разработке критических электронных автокомпонентов
Россия ведет разработку основных критических электронных автокомпонентов, на это предусмотрено значительное финансирование, заявил вице-премьер Дмитрий... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T09:05
2022-06-17T09:05
2022-06-17T09:53
экономика
петербургский международный экономический форум — 2022
россия
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571614100_0:98:3295:1951_1920x0_80_0_0_d0503ef0067cfc4b8422512ee7b895c9.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Россия ведет разработку основных критических электронных автокомпонентов, на это предусмотрено значительное финансирование, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ.Чернышенко подчеркнул, что РФ владеет технологиями в области электронных автокомпонентов. "Сейчас мы расширяем это производство. Унифицированная электронная компонентная база для автомобильной промышленности - это реальность, под которую мы сейчас начинаем создавать инфраструктуру", - сказал он."С учетом развития текущих микроэлектронных производств, наша продукция сможет быть более совершенной, чем зарубежные аналоги. Уже ведутся разработки основных критических электронных автомобильных компонентов, под данные цели предусмотрено значительное финансирование", - добавил вице-премьер.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20220617/elektronika-1795980662.html
https://ria.ru/20220603/soft-1792916640.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571614100_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_88ae9132517b54d62182b90b3e996e9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, санкт-петербург
09:05 17.06.2022 (обновлено: 09:53 17.06.2022)
Чернышенко рассказал о разработке критических электронных автокомпонентов
Вице-премьер Чернышенко: Россия разработает критические электронные автокомпоненты