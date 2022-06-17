https://ria.ru/20220617/elektronika-1795979129.html

Чернышенко рассказал о разработке критических электронных автокомпонентов

Чернышенко рассказал о разработке критических электронных автокомпонентов - РИА Новости, 17.06.2022

Чернышенко рассказал о разработке критических электронных автокомпонентов

Россия ведет разработку основных критических электронных автокомпонентов, на это предусмотрено значительное финансирование, заявил вице-премьер Дмитрий... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T09:05

2022-06-17T09:05

2022-06-17T09:53

экономика

петербургский международный экономический форум — 2022

россия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Россия ведет разработку основных критических электронных автокомпонентов, на это предусмотрено значительное финансирование, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ.Чернышенко подчеркнул, что РФ владеет технологиями в области электронных автокомпонентов. "Сейчас мы расширяем это производство. Унифицированная электронная компонентная база для автомобильной промышленности - это реальность, под которую мы сейчас начинаем создавать инфраструктуру", - сказал он."С учетом развития текущих микроэлектронных производств, наша продукция сможет быть более совершенной, чем зарубежные аналоги. Уже ведутся разработки основных критических электронных автомобильных компонентов, под данные цели предусмотрено значительное финансирование", - добавил вице-премьер.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20220617/elektronika-1795980662.html

https://ria.ru/20220603/soft-1792916640.html

россия

санкт-петербург

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, санкт-петербург