https://ria.ru/20220617/eksportery-1796123149.html

РЭЦ поможет женщинам-экспортерам работать на Ближнем Востоке и в Азии

РЭЦ поможет женщинам-экспортерам работать на Ближнем Востоке и в Азии - РИА Новости, 17.06.2022

РЭЦ поможет женщинам-экспортерам работать на Ближнем Востоке и в Азии

Школа экспорта РЭЦ разработала для женщин-экспортеров новое учебно-методическое пособие "Деловая коммуникация в экспортной деятельности. Гендерные особенности", РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T14:46

2022-06-17T14:46

2022-06-17T14:46

петербургский международный экономический форум — 2022

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

вероника никишина

ближний восток

россия

юго-восточная азия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796122876_0:183:3197:1982_1920x0_80_0_0_85a52d883f1a08e34934ecb4206e25de.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Школа экспорта РЭЦ разработала для женщин-экспортеров новое учебно-методическое пособие "Деловая коммуникация в экспортной деятельности. Гендерные особенности", которое поможет им при деловом общении с партнерами из Азии и с Ближнего Востока, рассказала в ходе ПМЭФ генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина."Это пособие будет полезно женщинам, которые планируют выходить на новые рынки, и позволит заранее изучить особенности кросс-культурной межгендерной деловой коммуникации. Проще говоря — развеять мифы об отношении к женщинам и вооружить знаниями о том, как правильно вести переговоры с представителями стран Восточной, Южной и Юго-Восточной Азии, стран Ближнего Востока и Африки, а также стран Центральной Азии в ситуациях, когда одной из сторон в переговорах выступают российские женщины-предприниматели", — сказала Никишина.В пособии рассматриваются культурные и языковые барьеры деловой коммуникации, правила делового общения с представителями разных стран, выходящих на передовые позиции во внешнеторговых сделках России.Особенно полезно это пособие будет небольшим и средним компаниям, отметила глава РЭЦ, выступая на сессии "Международная кооперация женщин: потенциал и перспективы".Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220616/prodvizhenie-1795816264.html

ближний восток

россия

юго-восточная азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), вероника никишина, ближний восток, россия, юго-восточная азия, экономика, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)