РЭЦ поможет женщинам-экспортерам работать на Ближнем Востоке и в Азии
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПрезидент Международного форума БРИКС Пурнима Ананд и генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина на сессии "Международная кооперация женщин: потенциал и перспективы" в рамках XXV ПМЭФ
Президент Международного форума БРИКС Пурнима Ананд и генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина на сессии "Международная кооперация женщин: потенциал и перспективы" в рамках XXV ПМЭФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Школа экспорта РЭЦ разработала для женщин-экспортеров новое учебно-методическое пособие "Деловая коммуникация в экспортной деятельности. Гендерные особенности", которое поможет им при деловом общении с партнерами из Азии и с Ближнего Востока, рассказала в ходе ПМЭФ генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.
"Это пособие будет полезно женщинам, которые планируют выходить на новые рынки, и позволит заранее изучить особенности кросс-культурной межгендерной деловой коммуникации. Проще говоря — развеять мифы об отношении к женщинам и вооружить знаниями о том, как правильно вести переговоры с представителями стран Восточной, Южной и Юго-Восточной Азии, стран Ближнего Востока и Африки, а также стран Центральной Азии в ситуациях, когда одной из сторон в переговорах выступают российские женщины-предприниматели", — сказала Никишина.
В пособии рассматриваются культурные и языковые барьеры деловой коммуникации, правила делового общения с представителями разных стран, выходящих на передовые позиции во внешнеторговых сделках России.
Особенно полезно это пособие будет небольшим и средним компаниям, отметила глава РЭЦ, выступая на сессии "Международная кооперация женщин: потенциал и перспективы".
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.