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РЭЦ поможет женщинам-экспортерам работать на Ближнем Востоке и в Азии - РИА Новости, 17.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/eksportery-1796123149.html
РЭЦ поможет женщинам-экспортерам работать на Ближнем Востоке и в Азии
РЭЦ поможет женщинам-экспортерам работать на Ближнем Востоке и в Азии - РИА Новости, 17.06.2022
РЭЦ поможет женщинам-экспортерам работать на Ближнем Востоке и в Азии
Школа экспорта РЭЦ разработала для женщин-экспортеров новое учебно-методическое пособие "Деловая коммуникация в экспортной деятельности. Гендерные особенности", РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T14:46
2022-06-17T14:46
петербургский международный экономический форум — 2022
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
вероника никишина
ближний восток
россия
юго-восточная азия
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Школа экспорта РЭЦ разработала для женщин-экспортеров новое учебно-методическое пособие "Деловая коммуникация в экспортной деятельности. Гендерные особенности", которое поможет им при деловом общении с партнерами из Азии и с Ближнего Востока, рассказала в ходе ПМЭФ генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина."Это пособие будет полезно женщинам, которые планируют выходить на новые рынки, и позволит заранее изучить особенности кросс-культурной межгендерной деловой коммуникации. Проще говоря — развеять мифы об отношении к женщинам и вооружить знаниями о том, как правильно вести переговоры с представителями стран Восточной, Южной и Юго-Восточной Азии, стран Ближнего Востока и Африки, а также стран Центральной Азии в ситуациях, когда одной из сторон в переговорах выступают российские женщины-предприниматели", — сказала Никишина.В пособии рассматриваются культурные и языковые барьеры деловой коммуникации, правила делового общения с представителями разных стран, выходящих на передовые позиции во внешнеторговых сделках России.Особенно полезно это пособие будет небольшим и средним компаниям, отметила глава РЭЦ, выступая на сессии "Международная кооперация женщин: потенциал и перспективы".Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ближний восток
россия
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), вероника никишина, ближний восток, россия, юго-восточная азия, экономика, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)
14:46 17.06.2022
 

РЭЦ поможет женщинам-экспортерам работать на Ближнем Востоке и в Азии

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПрезидент Международного форума БРИКС Пурнима Ананд и генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина на сессии "Международная кооперация женщин: потенциал и перспективы" в рамках XXV ПМЭФ
Президент Международного форума БРИКС Пурнима Ананд и генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина на сессии Международная кооперация женщин: потенциал и перспективы в рамках XXV ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Президент Международного форума БРИКС Пурнима Ананд и генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина на сессии "Международная кооперация женщин: потенциал и перспективы" в рамках XXV ПМЭФ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Школа экспорта РЭЦ разработала для женщин-экспортеров новое учебно-методическое пособие "Деловая коммуникация в экспортной деятельности. Гендерные особенности", которое поможет им при деловом общении с партнерами из Азии и с Ближнего Востока, рассказала в ходе ПМЭФ генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.
"Это пособие будет полезно женщинам, которые планируют выходить на новые рынки, и позволит заранее изучить особенности кросс-культурной межгендерной деловой коммуникации. Проще говоря — развеять мифы об отношении к женщинам и вооружить знаниями о том, как правильно вести переговоры с представителями стран Восточной, Южной и Юго-Восточной Азии, стран Ближнего Востока и Африки, а также стран Центральной Азии в ситуациях, когда одной из сторон в переговорах выступают российские женщины-предприниматели", — сказала Никишина.
В пособии рассматриваются культурные и языковые барьеры деловой коммуникации, правила делового общения с представителями разных стран, выходящих на передовые позиции во внешнеторговых сделках России.
Директор Российско-арабского делового совета Татьяна Гвилава и генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина на подписании меморандума о сотрудничестве между АНО Российско-Арабский Деловой Совет и АО Российский экспортный центр в рамках XXV ПМЭФ - 2022 - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 16:01Петербургский международный экономический форум — 2022
РЭЦ и Российско-арабский деловой совет будут продвигать российские компании
Особенно полезно это пособие будет небольшим и средним компаниям, отметила глава РЭЦ, выступая на сессии "Международная кооперация женщин: потенциал и перспективы".
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
Петербургский международный экономический форум — 2022Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)Вероника НикишинаБлижний ВостокРоссияЮго-Восточная АзияЭкономикаПМЭФПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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