Рейтинг@Mail.ru
Греф назвал экспорт ядом для российской экономики - РИА Новости, 17.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/eksport-1796000272.html
Греф назвал экспорт ядом для российской экономики
Греф назвал экспорт ядом для российской экономики - РИА Новости, 17.06.2022
Греф назвал экспорт ядом для российской экономики
Экспорт в текущих условиях становится ядом для российской экономики, приводя к чрезмерному укреплению рубля и уничтожению производства внутри страны, а импорт... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T10:16
2022-06-17T10:27
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
санкт-петербург
сбербанк россии
петербургский международный экономический форум (фонд)
герман греф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758005519_0:0:7697:4511_1920x0_80_0_0_def39717519c149bbd07b0e976807ebe.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Экспорт в текущих условиях становится ядом для российской экономики, приводя к чрезмерному укреплению рубля и уничтожению производства внутри страны, а импорт превращается в главное лекарство, заявил глава Сбербанка Герман Греф."То, что считалось главным и важнейшим, экспорт, сегодня становится ядом для экономики. Импорт ... становится главным лекарством в болезни в виде укрепления рубля и, собственно говоря, уничтожения национального производства - всё перевернулось", - сказал Греф, выступая в ходе делового завтрака Сбербанка под названием "Российская экономика: как построить мост в будущее?".В короткие сроки невозможно даже переосмыслить новую ситуацию, а перестроить логистику, физическую инфраструктуру, цепочки платежей - еще труднее, отметил он. "Единственная валюта, которая является профицитной по отношению к рублю - это юань. Все остальные валюты - дефицитные. Мы можем получить турецкую лиру, рупию и так далее, которые никакой ценности для нас не будет представлять, потому что мы не сможем ее отоварить - это не свободно конвертируемая валюта", - резюмировал глава Сбербанка.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220617/metallurgiya-1795972118.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758004237_0:226:2048:1762_1920x0_80_0_0_4c600a14a06ad2954e5a5cd02029ae54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, санкт-петербург, сбербанк россии, петербургский международный экономический форум (фонд), герман греф
10:16 17.06.2022 (обновлено: 10:27 17.06.2022)
 
Греф назвал экспорт ядом для российской экономики

Греф: экспорт из-за чрезмерного укрепления рубля становится ядом для российской экономики

© Фото предоставлено пресс-службой СбербанкаГлава Сбербанка Герман Греф
Глава Сбербанка Герман Греф
© Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка
Глава Сбербанка Герман Греф. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Экспорт в текущих условиях становится ядом для российской экономики, приводя к чрезмерному укреплению рубля и уничтожению производства внутри страны, а импорт превращается в главное лекарство, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
"То, что считалось главным и важнейшим, экспорт, сегодня становится ядом для экономики. Импорт ... становится главным лекарством в болезни в виде укрепления рубля и, собственно говоря, уничтожения национального производства - всё перевернулось", - сказал Греф, выступая в ходе делового завтрака Сбербанка под названием "Российская экономика: как построить мост в будущее?".
В короткие сроки невозможно даже переосмыслить новую ситуацию, а перестроить логистику, физическую инфраструктуру, цепочки платежей - еще труднее, отметил он. "Единственная валюта, которая является профицитной по отношению к рублю - это юань. Все остальные валюты - дефицитные. Мы можем получить турецкую лиру, рупию и так далее, которые никакой ценности для нас не будет представлять, потому что мы не сможем ее отоварить - это не свободно конвертируемая валюта", - резюмировал глава Сбербанка.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров участвует в бизнес-диалоге Россия - Египет на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
08:13Петербургский международный экономический форум — 2022
Мантуров назвал курс рубля, позволяющий металлургам работать без убытка
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаСанкт-ПетербургСбербанк РоссииПетербургский международный экономический форум (фонд)Герман Греф
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала