10:16 17.06.2022 (обновлено: 10:27 17.06.2022)
Греф назвал экспорт ядом для российской экономики
Греф: экспорт из-за чрезмерного укрепления рубля становится ядом для российской экономики
© Фото предоставлено пресс-службой СбербанкаГлава Сбербанка Герман Греф
© Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка
Глава Сбербанка Герман Греф. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Экспорт в текущих условиях становится ядом для российской экономики, приводя к чрезмерному укреплению рубля и уничтожению производства внутри страны, а импорт превращается в главное лекарство, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
"То, что считалось главным и важнейшим, экспорт, сегодня становится ядом для экономики. Импорт ... становится главным лекарством в болезни в виде укрепления рубля и, собственно говоря, уничтожения национального производства - всё перевернулось", - сказал Греф, выступая в ходе делового завтрака Сбербанка под названием "Российская экономика: как построить мост в будущее?".
В короткие сроки невозможно даже переосмыслить новую ситуацию, а перестроить логистику, физическую инфраструктуру, цепочки платежей - еще труднее, отметил он. "Единственная валюта, которая является профицитной по отношению к рублю - это юань. Все остальные валюты - дефицитные. Мы можем получить турецкую лиру, рупию и так далее, которые никакой ценности для нас не будет представлять, потому что мы не сможем ее отоварить - это не свободно конвертируемая валюта", - резюмировал глава Сбербанка.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.