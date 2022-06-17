https://ria.ru/20220617/eksport-1796000272.html

Греф назвал экспорт ядом для российской экономики

Греф назвал экспорт ядом для российской экономики - РИА Новости, 17.06.2022

Греф назвал экспорт ядом для российской экономики

Экспорт в текущих условиях становится ядом для российской экономики, приводя к чрезмерному укреплению рубля и уничтожению производства внутри страны, а импорт... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T10:16

2022-06-17T10:16

2022-06-17T10:27

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

санкт-петербург

сбербанк россии

петербургский международный экономический форум (фонд)

герман греф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Экспорт в текущих условиях становится ядом для российской экономики, приводя к чрезмерному укреплению рубля и уничтожению производства внутри страны, а импорт превращается в главное лекарство, заявил глава Сбербанка Герман Греф."То, что считалось главным и важнейшим, экспорт, сегодня становится ядом для экономики. Импорт ... становится главным лекарством в болезни в виде укрепления рубля и, собственно говоря, уничтожения национального производства - всё перевернулось", - сказал Греф, выступая в ходе делового завтрака Сбербанка под названием "Российская экономика: как построить мост в будущее?".В короткие сроки невозможно даже переосмыслить новую ситуацию, а перестроить логистику, физическую инфраструктуру, цепочки платежей - еще труднее, отметил он. "Единственная валюта, которая является профицитной по отношению к рублю - это юань. Все остальные валюты - дефицитные. Мы можем получить турецкую лиру, рупию и так далее, которые никакой ценности для нас не будет представлять, потому что мы не сможем ее отоварить - это не свободно конвертируемая валюта", - резюмировал глава Сбербанка.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220617/metallurgiya-1795972118.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, санкт-петербург, сбербанк россии, петербургский международный экономический форум (фонд), герман греф