https://ria.ru/20220617/eksport-1795958907.html

Губернатор Кузбасса рассказал о переориентации экспорта угля

Губернатор Кузбасса рассказал о переориентации экспорта угля - РИА Новости, 17.06.2022

Губернатор Кузбасса рассказал о переориентации экспорта угля

Кузбасс нацелен переориентировать экспорт угля из стран Евросоюза, которые с августа 2022 года ввели эмбарго на импорт российского угля, в страны... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T03:35

2022-06-17T03:35

2022-06-17T03:44

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Кузбасс нацелен переориентировать экспорт угля из стран Евросоюза, которые с августа 2022 года ввели эмбарго на импорт российского угля, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщил РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев."У нас Евросоюз с 10 августа ввел эмбарго. Отказались продлевать контракты. Подписанные контракты (отказались продлевать) Япония и Южная Корея. То есть мы сейчас дорабатываем до 10 августа и 10 августа уже не продлеваем контракты. Поэтому все наши угольные компании полетели создавать по всему миру новые логистические цепочки, искать новые рынки сбыта… Сейчас есть возможность хорошо работать нашим компаниям на Азиатско-Тихоокеанском рынке. И поэтому мы сейчас на это и нацеливаем нашу работу", – сказал Цивилев.Глава региона добавил, что в данной ситуации угольщикам не хватает логистических возможностей, связанных с пропускной способностью Восточного полигона."Очень надеюсь, что… РЖД понимает всю эту ситуацию и последствия из-за того, что они не успели построить Восточный полигон, с задержкой его строят. Надеюсь, что они это понимают, переосмысливают и будут теперь двигаться совсем по-другому", – сказал губернатор Кузбасса.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220606/khvorost-1793494698.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия