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Греф рассказал, когда экономика России может вернуться на уровень 2021 года - РИА Новости, 17.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/ekonomika-1795975809.html
Греф рассказал, когда экономика России может вернуться на уровень 2021 года
Греф рассказал, когда экономика России может вернуться на уровень 2021 года - РИА Новости, 17.06.2022
Греф рассказал, когда экономика России может вернуться на уровень 2021 года
Российская экономика на фоне масштабных западных санкций вернется на уровень прошлого года только через десять лет, если "ничего не делать", заявил глава... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T08:50
2022-06-17T11:24
петербургский международный экономический форум — 2022
герман греф
экономика
россия
сбербанк россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Российская экономика на фоне масштабных западных санкций вернется на уровень прошлого года только через десять лет, если "ничего не делать", заявил глава Сбербанка Герман Греф.Вскоре после начала российской спецоперации на Украине страны начали вводить масштабные санкции против России, которые затронули многие сектора экономики - финансовый, промышленность, транспорт, нефтегазовый и технологический сектора."Если ничего не делать, то возврат российской экономики на уровень 2021 года может занять примерно 10 лет", - такое мнение высказал Греф, выступая на деловом завтраке Сбербанка "Российская экономика: как построить мост в будущее?" в рамках ПМЭФ.Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. На этом фоне финансовые власти ожидают спада ВВП России по итогам года. Наиболее "жесткий" прогноз представил ЦБ: в апреле регулятор ждал, что снижение экономики составит 8-10%. При этом в начале июня Банк России заявил, что фактическое снижение экономической активности во втором квартале 2022 года происходит в меньшем масштабе, чем он прогнозировал, поэтому ЦБ может пересмотреть прогноз в июле.Минэкономразвития РФ ожидает спад ВВП РФ в текущем году на 7,8%. Наиболее оптимистичный прогноз представил помощник президента России Максим Орешкин: он считает, что снижение ВВП РФ в текущем году не превысит 5%.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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герман греф, экономика, россия, сбербанк россии
08:50 17.06.2022 (обновлено: 11:24 17.06.2022)
 
Греф рассказал, когда экономика России может вернуться на уровень 2021 года

Греф: возврат экономики России к уровню 2021 года займет десять лет без реформ

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБизнес-завтрака "Сбера" в рамках XXV Петербургского международного экономического форума
Бизнес-завтрака Сбера в рамках XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Бизнес-завтрака "Сбера" в рамках XXV Петербургского международного экономического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Российская экономика на фоне масштабных западных санкций вернется на уровень прошлого года только через десять лет, если "ничего не делать", заявил глава Сбербанка Герман Греф.
Вскоре после начала российской спецоперации на Украине страны начали вводить масштабные санкции против России, которые затронули многие сектора экономики - финансовый, промышленность, транспорт, нефтегазовый и технологический сектора.
"Если ничего не делать, то возврат российской экономики на уровень 2021 года может занять примерно 10 лет", - такое мнение высказал Греф, выступая на деловом завтраке Сбербанка "Российская экономика: как построить мост в будущее?" в рамках ПМЭФ.
Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. На этом фоне финансовые власти ожидают спада ВВП России по итогам года. Наиболее "жесткий" прогноз представил ЦБ: в апреле регулятор ждал, что снижение экономики составит 8-10%. При этом в начале июня Банк России заявил, что фактическое снижение экономической активности во втором квартале 2022 года происходит в меньшем масштабе, чем он прогнозировал, поэтому ЦБ может пересмотреть прогноз в июле.
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Минэкономразвития РФ ожидает спад ВВП РФ в текущем году на 7,8%. Наиболее оптимистичный прогноз представил помощник президента России Максим Орешкин: он считает, что снижение ВВП РФ в текущем году не превысит 5%.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
Петербургский международный экономический форум — 2022Герман ГрефЭкономикаРоссияСбербанк России
 
 
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