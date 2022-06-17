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Президент Египта заявил, что гордится отношениями с Россией - РИА Новости, 17.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/egipet-1796234755.html
Президент Египта заявил, что гордится отношениями с Россией
Президент Египта заявил, что гордится отношениями с Россией - РИА Новости, 17.06.2022
Президент Египта заявил, что гордится отношениями с Россией
Участие Египта в Петербургском международном экономическом форуме свидетельствует об особом уровне экономических отношений Москвы и Каира, заявил в пятницу... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T17:20
2022-06-17T18:24
петербургский международный экономический форум — 2022
египет
россия
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
экономика
абдель фаттах ас-сиси
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КАИР, 17 июн – РИА Новости. Участие Египта в Петербургском международном экономическом форуме свидетельствует об особом уровне экономических отношений Москвы и Каира, заявил в пятницу президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси."Арабская Республика Египет участвует в 25-м юбилейном форуме в качестве страны-гостя, что говорит об особом уровне российско-египетских экономических отношений, сложившихся в течение последних лет", - заявил ас-Сиси, выступая по видеосвязи на пленарном заседании форума.Он отметил, что ПМЭФ проходит в условиях беспрецедентных политических и экономических вызовов, имеющих стратегический характер. По словам египетского лидера, Каир гордится историческими отношениями и прочной дружбой с Москвой и развитием отношений в течение последних нескольких лет.В ходе выступления ас-Сиси перечислил в качестве ключевых примеров сотрудничества с РФ возведение АЭС Эль-Дабаа, промышленной зоны РФ в районе экономической зоны Суэцкого канала, развитие железнодорожной сети Египта."Я хотел бы передать привет жителям Санкт-Петербурга – города борцов, города героев, являющегося также символом культурного развития, символом открытости внешнему миру", - резюмировал ас-Сиси.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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египет, россия, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), экономика, абдель фаттах ас-сиси
17:20 17.06.2022 (обновлено: 18:24 17.06.2022)
 
Президент Египта заявил, что гордится отношениями с Россией

Ас-Сиси: участие Египта в ПМЭФ говорит об особом уровне сотрудничества с Россией

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПленарное заседание XXV Петербургского международного экономического форума
Пленарное заседание XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Пленарное заседание XXV Петербургского международного экономического форума
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КАИР, 17 июн – РИА Новости. Участие Египта в Петербургском международном экономическом форуме свидетельствует об особом уровне экономических отношений Москвы и Каира, заявил в пятницу президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.
"Арабская Республика Египет участвует в 25-м юбилейном форуме в качестве страны-гостя, что говорит об особом уровне российско-египетских экономических отношений, сложившихся в течение последних лет", - заявил ас-Сиси, выступая по видеосвязи на пленарном заседании форума.
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Он отметил, что ПМЭФ проходит в условиях беспрецедентных политических и экономических вызовов, имеющих стратегический характер. По словам египетского лидера, Каир гордится историческими отношениями и прочной дружбой с Москвой и развитием отношений в течение последних нескольких лет.
В ходе выступления ас-Сиси перечислил в качестве ключевых примеров сотрудничества с РФ возведение АЭС Эль-Дабаа, промышленной зоны РФ в районе экономической зоны Суэцкого канала, развитие железнодорожной сети Египта.
"Я хотел бы передать привет жителям Санкт-Петербурга – города борцов, города героев, являющегося также символом культурного развития, символом открытости внешнему миру", - резюмировал ас-Сиси.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Петербургский международный экономический форум — 2022ЕгипетРоссияСанкт-ПетербургПетербургский международный экономический форум (фонд)ЭкономикаАбдель Фаттах ас-Сиси
 
 
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