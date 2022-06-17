https://ria.ru/20220617/egipet-1796234755.html

Президент Египта заявил, что гордится отношениями с Россией

Президент Египта заявил, что гордится отношениями с Россией - РИА Новости, 17.06.2022

Президент Египта заявил, что гордится отношениями с Россией

Участие Египта в Петербургском международном экономическом форуме свидетельствует об особом уровне экономических отношений Москвы и Каира, заявил в пятницу... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T17:20

2022-06-17T17:20

2022-06-17T18:24

петербургский международный экономический форум — 2022

египет

россия

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

экономика

абдель фаттах ас-сиси

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КАИР, 17 июн – РИА Новости. Участие Египта в Петербургском международном экономическом форуме свидетельствует об особом уровне экономических отношений Москвы и Каира, заявил в пятницу президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси."Арабская Республика Египет участвует в 25-м юбилейном форуме в качестве страны-гостя, что говорит об особом уровне российско-египетских экономических отношений, сложившихся в течение последних лет", - заявил ас-Сиси, выступая по видеосвязи на пленарном заседании форума.Он отметил, что ПМЭФ проходит в условиях беспрецедентных политических и экономических вызовов, имеющих стратегический характер. По словам египетского лидера, Каир гордится историческими отношениями и прочной дружбой с Москвой и развитием отношений в течение последних нескольких лет.В ходе выступления ас-Сиси перечислил в качестве ключевых примеров сотрудничества с РФ возведение АЭС Эль-Дабаа, промышленной зоны РФ в районе экономической зоны Суэцкого канала, развитие железнодорожной сети Египта."Я хотел бы передать привет жителям Санкт-Петербурга – города борцов, города героев, являющегося также символом культурного развития, символом открытости внешнему миру", - резюмировал ас-Сиси.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20210916/vyplaty-1750396463.html

https://ria.ru/20220601/aes-1792300339.html

египет

россия

санкт-петербург

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

египет, россия, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), экономика, абдель фаттах ас-сиси