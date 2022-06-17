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СМИ: несколько однопартийцев Джонсона недовольны его поездкой в Киев - РИА Новости, 17.06.2022
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СМИ: несколько однопартийцев Джонсона недовольны его поездкой в Киев
СМИ: несколько однопартийцев Джонсона недовольны его поездкой в Киев - РИА Новости, 17.06.2022
СМИ: несколько однопартийцев Джонсона недовольны его поездкой в Киев
Ряд однопартийцев премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона остались недовольны тем, что он поехал в пятницу в Киев вместо ранее запланированного участия... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T23:12
2022-06-17T23:12
киев
великобритания
донкастер
борис джонсон
консервативная партия великобритании
украина
в мире
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Ряд однопартийцев премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона остались недовольны тем, что он поехал в пятницу в Киев вместо ранее запланированного участия в конференции консерваторов в британском городе Донкастер, сообщила газета Guardian.Как пишет газета, группе из 50 депутатов-консерваторов изначально пообещали, что Джонсон будет основным спикером на их мероприятии.По информации издания, один из депутатов-консерваторов сказал, что Джонсон мог поехать в Киев в любое время, и добавил, что даже его самые верные сторонники "очень злятся".Телеканал Sky News сообщает, что по меньшей мере один депутат из Консервативной партии пришел в ярость из-за того, что Джонсон не приехал на мероприятие в Донкастере.Джонсон в пятницу прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он сказал, что на встрече стороны обсудили, как Великобритания может сыграть ключевую роль в разблокировании поставок зерна с Украины, а также добавил, что страна продолжит способствовать усилению санкций против России из-за спецоперации, будет укреплять дипломатическую коалицию по помощи Украине, в том числе продолжит предоставлять финансовую поддержку и вооружение. Кроме того, он предложил возможность готовить до 10 тысяч украинских солдат каждые четыре месяца.
https://ria.ru/20220616/zerno-1795619390.html
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киев, великобритания, донкастер, борис джонсон, консервативная партия великобритании, украина, в мире
23:12 17.06.2022
 
СМИ: несколько однопартийцев Джонсона недовольны его поездкой в Киев

Guardian: однопартийцы Джонсона недовольны его отсутствием на конференции консерваторов

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Борис Джонсон. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Ряд однопартийцев премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона остались недовольны тем, что он поехал в пятницу в Киев вместо ранее запланированного участия в конференции консерваторов в британском городе Донкастер, сообщила газета Guardian.
Как пишет газета, группе из 50 депутатов-консерваторов изначально пообещали, что Джонсон будет основным спикером на их мероприятии.
По информации издания, один из депутатов-консерваторов сказал, что Джонсон мог поехать в Киев в любое время, и добавил, что даже его самые верные сторонники "очень злятся".
Телеканал Sky News сообщает, что по меньшей мере один депутат из Консервативной партии пришел в ярость из-за того, что Джонсон не приехал на мероприятие в Донкастере.
Джонсон в пятницу прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он сказал, что на встрече стороны обсудили, как Великобритания может сыграть ключевую роль в разблокировании поставок зерна с Украины, а также добавил, что страна продолжит способствовать усилению санкций против России из-за спецоперации, будет укреплять дипломатическую коалицию по помощи Украине, в том числе продолжит предоставлять финансовую поддержку и вооружение. Кроме того, он предложил возможность готовить до 10 тысяч украинских солдат каждые четыре месяца.
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КиевВеликобританияДонкастерБорис ДжонсонКонсервативная партия ВеликобританииУкраинаВ мире
 
 
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