https://ria.ru/20220617/dzhonson-1796360784.html

СМИ: несколько однопартийцев Джонсона недовольны его поездкой в Киев

СМИ: несколько однопартийцев Джонсона недовольны его поездкой в Киев - РИА Новости, 17.06.2022

СМИ: несколько однопартийцев Джонсона недовольны его поездкой в Киев

Ряд однопартийцев премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона остались недовольны тем, что он поехал в пятницу в Киев вместо ранее запланированного участия... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T23:12

2022-06-17T23:12

2022-06-17T23:12

киев

великобритания

донкастер

борис джонсон

консервативная партия великобритании

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728942818_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d988b711e7a8f7dda5e19acbec92968c.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Ряд однопартийцев премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона остались недовольны тем, что он поехал в пятницу в Киев вместо ранее запланированного участия в конференции консерваторов в британском городе Донкастер, сообщила газета Guardian.Как пишет газета, группе из 50 депутатов-консерваторов изначально пообещали, что Джонсон будет основным спикером на их мероприятии.По информации издания, один из депутатов-консерваторов сказал, что Джонсон мог поехать в Киев в любое время, и добавил, что даже его самые верные сторонники "очень злятся".Телеканал Sky News сообщает, что по меньшей мере один депутат из Консервативной партии пришел в ярость из-за того, что Джонсон не приехал на мероприятие в Донкастере.Джонсон в пятницу прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он сказал, что на встрече стороны обсудили, как Великобритания может сыграть ключевую роль в разблокировании поставок зерна с Украины, а также добавил, что страна продолжит способствовать усилению санкций против России из-за спецоперации, будет укреплять дипломатическую коалицию по помощи Украине, в том числе продолжит предоставлять финансовую поддержку и вооружение. Кроме того, он предложил возможность готовить до 10 тысяч украинских солдат каждые четыре месяца.

https://ria.ru/20220616/zerno-1795619390.html

киев

великобритания

донкастер

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, великобритания, донкастер, борис джонсон, консервативная партия великобритании, украина, в мире