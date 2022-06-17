https://ria.ru/20220617/dvadtsatka-1795965503.html

Шерпа в G20 заявила, что Западу придется договариваться с Россией

Шерпа в G20 заявила, что Западу придется договариваться с Россией - РИА Новости, 17.06.2022

Шерпа в G20 заявила, что Западу придется договариваться с Россией

Запад не готов говорить с Россией как раньше, однако договариваться придётся по широкому кругу вопросов, заявила РИА Новости на полях ПМЭФ представитель... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T06:33

2022-06-17T06:33

2022-06-17T06:33

петербургский международный экономический форум — 2022

большая двадцатка

в мире

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Запад не готов говорить с Россией как раньше, однако договариваться придётся по широкому кругу вопросов, заявила РИА Новости на полях ПМЭФ представитель президента России на G20 Cветлана Лукаш.Саммит G20 в этом году пройдет в ноябре на индонезийском острове Бали. Индонезия в 2022 году осуществляет переходящее председательство в "двадцатке".Она отметила, что "спорные вопросы" прежде всего связаны с отражением политических рисков, и подчеркнула, что в рамках "двадцатки" обсуждения требуют самые различные вопросы, которые касаются состояния экономики, продовольственного кризиса, трансформации энергетических рынков."И здесь все равно придётся договариваться, и мы договоримся, обязательно", - заключила собеседница агентства.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

большая двадцатка, в мире, россия