https://ria.ru/20220617/dvadtsatka-1795965503.html
Шерпа в G20 заявила, что Западу придется договариваться с Россией
Шерпа в G20 заявила, что Западу придется договариваться с Россией - РИА Новости, 17.06.2022
Шерпа в G20 заявила, что Западу придется договариваться с Россией
Запад не готов говорить с Россией как раньше, однако договариваться придётся по широкому кругу вопросов, заявила РИА Новости на полях ПМЭФ представитель... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T06:33
2022-06-17T06:33
2022-06-17T06:33
петербургский международный экономический форум — 2022
большая двадцатка
в мире
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149902/87/1499028715_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ee59a272250a63946ab79faba6ee5b2d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Запад не готов говорить с Россией как раньше, однако договариваться придётся по широкому кругу вопросов, заявила РИА Новости на полях ПМЭФ представитель президента России на G20 Cветлана Лукаш.Саммит G20 в этом году пройдет в ноябре на индонезийском острове Бали. Индонезия в 2022 году осуществляет переходящее председательство в "двадцатке".Она отметила, что "спорные вопросы" прежде всего связаны с отражением политических рисков, и подчеркнула, что в рамках "двадцатки" обсуждения требуют самые различные вопросы, которые касаются состояния экономики, продовольственного кризиса, трансформации энергетических рынков."И здесь все равно придётся договариваться, и мы договоримся, обязательно", - заключила собеседница агентства.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220617/oshibki-1795964791.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149902/87/1499028715_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0b2725857e9b02782fce27ddfd7d3990.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
большая двадцатка, в мире, россия
Шерпа в G20 заявила, что Западу придется договариваться с Россией
Шерпа в G20 Лукаш: Западу придется договариваться с Россией по широкому кругу вопросов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Запад не готов говорить с Россией как раньше, однако договариваться придётся по широкому кругу вопросов, заявила РИА Новости на полях ПМЭФ представитель президента России на G20 Cветлана Лукаш.
Саммит G20
в этом году пройдет в ноябре на индонезийском острове Бали
. Индонезия
в 2022 году осуществляет переходящее председательство в "двадцатке".
"Не секрет, что западные страны в принципе не готовы разговаривать как раньше, в прежней тональности, с Россией, тем не менее Индонезия ведёт активную работу, потому что повестка Группы двадцати намного шире и не касается таких чётко политических вопросов", - сказала РИА Новости Лукаш.
Она отметила, что "спорные вопросы" прежде всего связаны с отражением политических рисков, и подчеркнула, что в рамках "двадцатки" обсуждения требуют самые различные вопросы, которые касаются состояния экономики, продовольственного кризиса, трансформации энергетических рынков.
"И здесь все равно придётся договариваться, и мы договоримся, обязательно", - заключила собеседница агентства.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге
с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.