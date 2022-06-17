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Как установить драйвер в Windows: на компьютер или ноутбук
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Как установить драйвер на компьютер или ноутбук: подробная инструкция
Как установить драйвер в Windows: на компьютер или ноутбук
Как установить драйвер на компьютер или ноутбук: подробная инструкция
Устройства, подключенные к компьютеру, работают корректно только при наличии установленных драйверов вне зависимости от версии Windows. Как правильно установить РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T17:31
2022-06-17T17:32
в мире
технологии
компьютеры
ноутбуки
программы
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Устройства, подключенные к компьютеру, работают корректно только при наличии установленных драйверов вне зависимости от версии Windows. Как правильно установить драйвер на компьютер или ноутбук вручную из интернета и с диска— в материале РИА Новости.ДрайверДрайвер — это программный компонент, который служит так называемой инструкцией для операционной системы. Он обеспечивает корректную работу на компьютере подключенного устройства (видеокарта, мышь, сканер, монитор, криптотокен, джойстик для игр и др.). Программа “подсказывает” операционной системе, какие устройства взаимодействуют с материнской платой.Драйвер передает компьютеру инструкцию о том, как пользоваться дополнительными устройствами (материнская плата, принтер, видеокарта и т.д.).Все компьютеры и все операционные системы могут работать только совместно с драйверами. У некоторых ОС набор драйверов внушительный, у других — более скромный. При подключении различного оборудования (например, видеокарты) может потребоваться отдельная установка софта от производителя.Виды драйверовДрайверы Windows делятся на два основных типа:1. Драйверы пользовательского режима объединяютработу приложений Win32 и драйверов в режиме ядра.2. Драйверы в режиме ядра имеют четкий набор функциональных возможностей. Делятся на три категории:Как понять, что нужно обновить драйверЭксперты советуют отказаться от установки программ, которые обновляют драйверыавтоматически для всего оборудования: обычно это вызывает ряд сложностей.Если в компьютере появилась проблема, связанная с работой оборудования, значит, наверняка пора обновить драйвер. Например, “вылетает” игра, появляется сообщение обновить видеокарту, в этом случае необходимо скачать драйверы с официального сайта производителя.Обновление при корректной работе компьютера не принесет никакой пользы.Способы установки драйверовЕсть несколько способов установить драйверы. К самым популярным относятся:С дискаМногие производители компьютеров прилагают диск с драйверами, чтобы у пользователя всегда была возможность установить их.Это удобный способ, так как не нужно тратить время и искать в интернете нужные компоненты. После окончания установки пользователь получает полностью готовое к работе устройство.Порядок действий:Недостатком такого способа является отсутствие возможности установить самую последнюю версию драйверов.Из интернетаНа официальном сайте того или иного устройства (принтер, сканер, видеокарта и т.д.)можно найти новую версию драйверов, подходящую для той или иной модели компьютеров. В строке поиска необходимо написать название устройства и появится ссылка на последние обновления драйвера.Порядок действий:С помощью центра обновленийЭтот способ применяется после того, как будет установлен, например, Windows 10. Операционная система сама скачивает необходимые драйверы. Для обновления системы необходимо нажать “Пуск” — “Параметры” — “Обновление и безопасность” — “Проверить наличие обновлений”.На серверах Windows 10 не всегда есть последние обновления драйверов. Система может установить стандартную программу вместо, например, профессиональной. В этом случае устройство не получит самых последних обновлений, хоть и будет работать корректно.Порядок действий, если на компьютере установлена другая операционная система:Как установить драйверДля корректной работы таких устройств, как видеокарта, принтер/сканер, материнская плата, понадобятся соответствующие драйверы.На материнскую платуЕсть два основных способа установить драйверы на материнскую плату: с официальной страницы производителя и с помощью утилиты от него.Способ 1. С официальной страницы производителя:Утилита от производителя:На видеокартуДля начала нужно узнать, какая видеокарта установлена на компьютере.Процесс установки:На принтер или сканерДля этого чаще всего используется самый надежный способ — через сайт производителя.Способ установки:Стоит ли обновлять драйверыАртем Масальский, программист, консультант по вопросам IT, автор блога на сайте “Консультант по ПК и технике”, рекомендует: “Если компьютер не зависает, все программы работают нормально, не возникают проблемы с подключенными устройствами, то в этом случае в обновлении драйверов нет смысла. Не нужно ремонтировать то, что и так корректно работает. Всегда остается риск вместо необходимых драйверов скачать вредоносное обеспечение или ненужный софт.При возникновении проблем с работой устройства обновление драйверов до самых актуальных версий может изменить ситуацию. Улучшить производительность устройства можно с помощью SSD-диска (накопитель, сохраняющий информацию на микросхемах). Либо можно очистить систему от мусора: ненужные папки, файлы, программы”.Таким образом, придерживаясь инструкций, можно установить необходимый софт на компьютер для правильной работы различных устройств, необходимых пользователю.
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в мире, технологии, компьютеры, ноутбуки, программы
17:31 17.06.2022 (обновлено: 17:32 17.06.2022)
 

Как установить драйвер на компьютер или ноутбук: подробная инструкция

© Depositphotos / EdZbarzhyvetskyПрограммист за компьютером
Программист за компьютером - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© Depositphotos / EdZbarzhyvetsky
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Устройства, подключенные к компьютеру, работают корректно только при наличии установленных драйверов вне зависимости от версии Windows. Как правильно установить драйвер на компьютер или ноутбук вручную из интернета и с диска— в материале РИА Новости.

Драйвер

Драйвер — это программный компонент, который служит так называемой инструкцией для операционной системы. Он обеспечивает корректную работу на компьютере подключенного устройства (видеокарта, мышь, сканер, монитор, криптотокен, джойстик для игр и др.). Программа “подсказывает” операционной системе, какие устройства взаимодействуют с материнской платой.
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Драйвер передает компьютеру инструкцию о том, как пользоваться дополнительными устройствами (материнская плата, принтер, видеокарта и т.д.).
Все компьютеры и все операционные системы могут работать только совместно с драйверами. У некоторых ОС набор драйверов внушительный, у других — более скромный. При подключении различного оборудования (например, видеокарты) может потребоваться отдельная установка софта от производителя.

Виды драйверов

Драйверы Windows делятся на два основных типа:
1. Драйверы пользовательского режима объединяютработу приложений Win32 и драйверов в режиме ядра.
2. Драйверы в режиме ядра имеют четкий набор функциональных возможностей. Делятся на три категории:
  • самого высокого уровня: файловая система и поддерживающие файловую систему;
  • промежуточные: виртуальный диск, зеркальное отображение или драйверы для конкретного устройства. В свою очередь делятся на группы:
  • драйверы функций необходимы для управления конкретнымиустройствами на шине ввода-вывода;
  • драйверы фильтров — это промежуточный софт, перехватывающий запросы, предназначенные для некоторых программных модулей (например, драйвер файловой системы или драйвер диска);
  • драйверы шины ПО: отвечают за распознавание устройств, подключенных к логическим и физическим шинам (PCI, USB).
  • низкого уровня: производят обмен данными с блочными устройствами, обходя буферный кэш. Делятся на:
  • драйверы аппаратной шины: настраивают и перенастраивают системные аппараты;
  • устаревшие драйверы: управляют физическим устройством.

Как понять, что нужно обновить драйвер

Эксперты советуют отказаться от установки программ, которые обновляют драйверыавтоматически для всего оборудования: обычно это вызывает ряд сложностей.
© Pexels/Andrew NeelДевушка переносит информацию с компьютера
Девушка переносит информацию с компьютера
© Pexels/Andrew Neel
Девушка переносит информацию с компьютера
Если в компьютере появилась проблема, связанная с работой оборудования, значит, наверняка пора обновить драйвер. Например, “вылетает” игра, появляется сообщение обновить видеокарту, в этом случае необходимо скачать драйверы с официального сайта производителя.
Обновление при корректной работе компьютера не принесет никакой пользы.

Способы установки драйверов

Есть несколько способов установить драйверы. К самым популярным относятся:
  • с диска;
  • из интернета;
  • с помощью центра обновлений.
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С диска

Многие производители компьютеров прилагают диск с драйверами, чтобы у пользователя всегда была возможность установить их.
Это удобный способ, так как не нужно тратить время и искать в интернете нужные компоненты. После окончания установки пользователь получает полностью готовое к работе устройство.
Порядок действий:
  • Вставить диск в дисковод и открыть папку с драйверами.
  • На экране появится окно со списком компонентов для установки.
  • Производители могут добавлять к этому перечнюпрограммы для улучшения производительности компьютера, антивирусы, браузеры и др. Если какие-то драйверы не нужны, то напротив этих папок можно снять галочки.
  • Далее нажать Install или “Установить”.
  • Запускается установка. О ее успешности и завершении будет информировать цифровая шкала.
  • Перезагрузить компьютер для дальнейшей корректной работы установленных драйверов.
Недостатком такого способа является отсутствие возможности установить самую последнюю версию драйверов.
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Из интернета

На официальном сайте того или иного устройства (принтер, сканер, видеокарта и т.д.)можно найти новую версию драйверов, подходящую для той или иной модели компьютеров. В строке поиска необходимо написать название устройства и появится ссылка на последние обновления драйвера.
Порядок действий:
  • В строке браузера написать модель и марку материнской платы.
  • Далее перейти на официальный сайт производителя.
  • Кликнуть по вкладке “Драйверы”.
  • Скачать софт в соответствии с той или иной операционной системой и открыть файл.
  • Программа распознает недостающие драйверы и предлагает их установку.
  • После скачивания архива левой кнопкой мыши кликнуть по папке с ним.
  • В открывшемся окне есть файлsetup.exe или install.exe, кликнуть по ним два раза мышью.
  • Дождаться установки софта.
  • Перезагрузить компьютер.

С помощью центра обновлений

© Depositphotos / denniznОперационная система компании Microsoft Windows 10
Операционная система компании Microsoft Windows 10 - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© Depositphotos / dennizn
Операционная система компании Microsoft Windows 10
Этот способ применяется после того, как будет установлен, например, Windows 10. Операционная система сама скачивает необходимые драйверы. Для обновления системы необходимо нажать “Пуск” — “Параметры” — “Обновление и безопасность” — “Проверить наличие обновлений”.
На серверах Windows 10 не всегда есть последние обновления драйверов. Система может установить стандартную программу вместо, например, профессиональной. В этом случае устройство не получит самых последних обновлений, хоть и будет работать корректно.
Порядок действий, если на компьютере установлена другая операционная система:
  • В меню “Пуск” в строке поиска написать “Оборудование” и открыть “Изменение параметров”.
  • В новом окне выбрать автоматическую загрузку драйверов.

Как установить драйвер

Для корректной работы таких устройств, как видеокарта, принтер/сканер, материнская плата, понадобятся соответствующие драйверы.

На материнскую плату

© РИА Новости / Владислав БирюковМатеринская плата
Материнская плата - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Владислав Бирюков
Материнская плата
Есть два основных способа установить драйверы на материнскую плату: с официальной страницы производителя и с помощью утилиты от него.
Способ 1. С официальной страницы производителя:
  • На самой материнской плате или в инструкции указан производитель. Пользователь должен написать в строке поиска браузера его название, перейти на официальный сайт, выбрать “Поддержка” или “Драйверы”.
  • Обычно на сайте есть строка поиска, где можно сразу указать модель материнской платы.
  • В поле, соответствующем запросу, нажать “Скачать”.
  • Обратить внимание на версию операционную системы, при необходимости изменить на нужную.
  • Вверху списка находится самая свежая версия драйверов, которые и нужно скачать.
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Утилита от производителя:
  • На официальном сайте производителя перейти в раздел “Утилиты” или “Программное обеспечение”. В появившемся списке найти подходящий софт.
  • После выбора самой свежей версии программы нажать “Скачать”.
  • Когда программа будет скачана, нужно ее запустить и перейти в раздел “Drivers”.
  • После процесса сканирования отметить галочками компоненты, которые нужно обновить и нажать кнопку “Install”.
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На видеокарту

Для начала нужно узнать, какая видеокарта установлена на компьютере.
  • Зайти в “Мой компьютер” либо “Пуск”
  • Далее в “Диспетчер устройств” найти строку “Видеоадаптеры”
  • После двойного щелчка кнопкой мыши по этой строке появится список видеокарт, для которых уже установлены драйверы.
Процесс установки:
  • На официальном сайте производителя видеокарты необходимо скачать соответствующий софт: для GeForce понадобится сайт NVidia, для видеокарт ATI/AMD Radeon — AMD.
  • Заполнить форму с указанием модели карты либо скачать утилиту автоматического поиска и установки драйверов.
  • Скачать необходимый драйвер.
  • Открыть загруженный файл и следовать подсказкам в сменяющих друг друга окнах.
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На принтер или сканер

Для этого чаще всего используется самый надежный способ — через сайт производителя.
Способ установки:
  • В строке поиска браузера написать название производителя принтера/сканера.
  • Далее на сайте найти раздел “Драйверы”, обычно он находится в пункте “Поддержка”.
  • Если у производителя есть и другие устройства, то необходимо отдельно выбрать “Принтеры/сканеры”.
  • На верхней части аппарата указана его модель, которую и нужно указать в строке поиска.
  • Проверить, какая версия ОС установлена на компьютере, и ее битность (32 или 64). Уточнить эту информацию можно кликнув два раза левой кнопкой мыши на “Компьютер” — “Свойства”.
  • Далее вернуться на сайт — проверить, верно ли указана разрядность системы. Некоторые предлагают отдельные драйверы для всех версий ОС. Понадобится принтер для печати/сканирования.
  • Оптимальный вариант — драйвер типа Plug And Play. В комплексе предложены детальные настройки печати.Далее кликнуть по строке “Загрузить”.
  • Если скачались файлы заархивированные, то можно открыть их любым архиватором. Далее запустить файл exe. и следовать подсказкам в появляющихся окнах.

Стоит ли обновлять драйверы

© Fotolia / DragonImagesМужчина работает на ноутбуке
Мужчина работает на ноутбуке - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© Fotolia / DragonImages
Мужчина работает на ноутбуке
Артем Масальский, программист, консультант по вопросам IT, автор блога на сайте “Консультант по ПК и технике”, рекомендует: “Если компьютер не зависает, все программы работают нормально, не возникают проблемы с подключенными устройствами, то в этом случае в обновлении драйверов нет смысла. Не нужно ремонтировать то, что и так корректно работает. Всегда остается риск вместо необходимых драйверов скачать вредоносное обеспечение или ненужный софт.
При возникновении проблем с работой устройства обновление драйверов до самых актуальных версий может изменить ситуацию. Улучшить производительность устройства можно с помощью SSD-диска (накопитель, сохраняющий информацию на микросхемах). Либо можно очистить систему от мусора: ненужные папки, файлы, программы”.
Таким образом, придерживаясь инструкций, можно установить необходимый софт на компьютер для правильной работы различных устройств, необходимых пользователю.
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