https://ria.ru/20220617/drayvery-1796058373.html

Как установить драйвер на компьютер или ноутбук: подробная инструкция

Как установить драйвер в Windows: на компьютер или ноутбук

Как установить драйвер на компьютер или ноутбук: подробная инструкция

Устройства, подключенные к компьютеру, работают корректно только при наличии установленных драйверов вне зависимости от версии Windows. Как правильно установить РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T17:31

2022-06-17T17:31

2022-06-17T17:32

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Устройства, подключенные к компьютеру, работают корректно только при наличии установленных драйверов вне зависимости от версии Windows. Как правильно установить драйвер на компьютер или ноутбук вручную из интернета и с диска— в материале РИА Новости.ДрайверДрайвер — это программный компонент, который служит так называемой инструкцией для операционной системы. Он обеспечивает корректную работу на компьютере подключенного устройства (видеокарта, мышь, сканер, монитор, криптотокен, джойстик для игр и др.). Программа “подсказывает” операционной системе, какие устройства взаимодействуют с материнской платой.Драйвер передает компьютеру инструкцию о том, как пользоваться дополнительными устройствами (материнская плата, принтер, видеокарта и т.д.).Все компьютеры и все операционные системы могут работать только совместно с драйверами. У некоторых ОС набор драйверов внушительный, у других — более скромный. При подключении различного оборудования (например, видеокарты) может потребоваться отдельная установка софта от производителя.Виды драйверовДрайверы Windows делятся на два основных типа:1. Драйверы пользовательского режима объединяютработу приложений Win32 и драйверов в режиме ядра.2. Драйверы в режиме ядра имеют четкий набор функциональных возможностей. Делятся на три категории:Как понять, что нужно обновить драйверЭксперты советуют отказаться от установки программ, которые обновляют драйверыавтоматически для всего оборудования: обычно это вызывает ряд сложностей.Если в компьютере появилась проблема, связанная с работой оборудования, значит, наверняка пора обновить драйвер. Например, “вылетает” игра, появляется сообщение обновить видеокарту, в этом случае необходимо скачать драйверы с официального сайта производителя.Обновление при корректной работе компьютера не принесет никакой пользы.Способы установки драйверовЕсть несколько способов установить драйверы. К самым популярным относятся:С дискаМногие производители компьютеров прилагают диск с драйверами, чтобы у пользователя всегда была возможность установить их.Это удобный способ, так как не нужно тратить время и искать в интернете нужные компоненты. После окончания установки пользователь получает полностью готовое к работе устройство.Порядок действий:Недостатком такого способа является отсутствие возможности установить самую последнюю версию драйверов.Из интернетаНа официальном сайте того или иного устройства (принтер, сканер, видеокарта и т.д.)можно найти новую версию драйверов, подходящую для той или иной модели компьютеров. В строке поиска необходимо написать название устройства и появится ссылка на последние обновления драйвера.Порядок действий:С помощью центра обновленийЭтот способ применяется после того, как будет установлен, например, Windows 10. Операционная система сама скачивает необходимые драйверы. Для обновления системы необходимо нажать “Пуск” — “Параметры” — “Обновление и безопасность” — “Проверить наличие обновлений”.На серверах Windows 10 не всегда есть последние обновления драйверов. Система может установить стандартную программу вместо, например, профессиональной. В этом случае устройство не получит самых последних обновлений, хоть и будет работать корректно.Порядок действий, если на компьютере установлена другая операционная система:Как установить драйверДля корректной работы таких устройств, как видеокарта, принтер/сканер, материнская плата, понадобятся соответствующие драйверы.На материнскую платуЕсть два основных способа установить драйверы на материнскую плату: с официальной страницы производителя и с помощью утилиты от него.Способ 1. С официальной страницы производителя:Утилита от производителя:На видеокартуДля начала нужно узнать, какая видеокарта установлена на компьютере.Процесс установки:На принтер или сканерДля этого чаще всего используется самый надежный способ — через сайт производителя.Способ установки:Стоит ли обновлять драйверыАртем Масальский, программист, консультант по вопросам IT, автор блога на сайте “Консультант по ПК и технике”, рекомендует: “Если компьютер не зависает, все программы работают нормально, не возникают проблемы с подключенными устройствами, то в этом случае в обновлении драйверов нет смысла. Не нужно ремонтировать то, что и так корректно работает. Всегда остается риск вместо необходимых драйверов скачать вредоносное обеспечение или ненужный софт.При возникновении проблем с работой устройства обновление драйверов до самых актуальных версий может изменить ситуацию. Улучшить производительность устройства можно с помощью SSD-диска (накопитель, сохраняющий информацию на микросхемах). Либо можно очистить систему от мусора: ненужные папки, файлы, программы”.Таким образом, придерживаясь инструкций, можно установить необходимый софт на компьютер для правильной работы различных устройств, необходимых пользователю.

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https://ria.ru/20220615/zakleivat-1795333747.html

https://ria.ru/20220524/med-1790399982.html

https://ria.ru/20220612/windows-1794882293.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220609/bekap-1793992667.html

https://ria.ru/20210805/shifrovka-1744427893.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

в мире, технологии, компьютеры, ноутбуки, программы