https://ria.ru/20221125/noutbuk-1834365407.html

Для игр, работы или дома: как выбрать лучший ноутбук — советы экспертов

Как выбрать ноутбук: какой лучше для работы, дома, игр и на что обратить внимание

Для игр, работы или дома: как выбрать лучший ноутбук — советы экспертов

Ноутбук - портативный компьютер, который по своей мощности может не уступать настольным ПК. На какие характеристики необходимо обратить внимание при выборе... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T21:23

2022-11-25T21:23

2022-11-25T21:29

ноутбуки

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технологии

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Ноутбук - портативный компьютер, который по своей мощности может не уступать настольным ПК. На какие характеристики необходимо обратить внимание при выборе ноутбука для дома, работы или игр, советы экспертов по правильному подбору хорошего и недорогого устройства, - в материале РИА Новости.НоутбукАнглийское слово "notebook" имеет несколько значений, но самое употребляемое - "блокнот". Ноутбук в нашем понимании - портативный персональный компьютер, объединяющий в своем корпусе все основные элементы ПК - дисплей, клавиатуру, устройство ввода и аккумуляторную батарею. Есть и еще одно название - "лэптоп", что означает "на коленях". С появлением компьютера возникла потребность в его совершенствовании, а такие качества как мобильность и портативность сделали лэптоп незаменимым для работы и развлечений. Современные переносные компьютеры по своим характеристикам не уступают настольным ПК, но имеют небольшой вес и размер, но так было не всегда. История ноутбука началась в 1968 году, когда молекулярный биолог по имени Алан Кэй задумал создать компьютер размером с лист А4 с плоским дисплеем и автономным питанием. Но в те времена это было технически невозможно, однако изобретатель решил не отказываться от мечты. Он успел создать лазерный принтер, технологию Ethernet и многое другое, а его замысел был воплощен в жизнь другим человеком: ученым Вильямом Могриджем значительно позже (в 1979 году). Первый в мире ноутбук был громоздким и мало похожим на современные модели, он не имел автономного питания и стоил очень дорого, но на тот момент это был большой технологический прорыв, так как устройство имело графический дисплей, встроенный модем и мощный процессор. Через два года появилась модель для бизнесменов, которую можно было брать с собой, так как она имела встроенные аккумуляторы. Но из-за их малой мощности у ноутбука был маленький дисплей, а вес его составлял 11 кг. С этого момента в гонку вступили многие компании, занимающиеся производством электроники: IBM, Toshiba, Compaq. Начиная с 90-х годов прошлого века лэптопы постоянно совершенствовались пока не достигли современных характеристик.Как выбрать ноутбук и на что обратить вниманиеПервый и самый важный этап при выборе ноутбука – это понимание, как он будет использоваться, для каких задач необходим. Так, для работы с офисными приложениями и Интернет подойдёт практически любой современный ноутбук. Для игр, работы с фотографиями, монтажа видео нужны более производительные устройства.Алексей Платонов, владелец сети салонов сотовой связи Изюм (группа компаний IDL), советует при выборе ноутбука обратить внимание на следующие ключевые характеристики:Кроме того, размеры и вес также играют немаловажную роль при выборе, так как это мобильное устройство, которое предполагается носить с собой в сумке или рюкзаке.Экран- Не стоит все внимание концентрировать на компактных моделях с диагональю дисплея чуть больше чем у планшета. Сейчас на рынке есть множество предложений ноутбуков с диагональю 15,6 дюйма, Full-HD, в компактном корпусе и с тонкими рамками. Они поместятся в сумку, весят до 1,7 кг и оптимальны по размеру для комфортной учебы, работы и развлечений. Но для игр мы бы рекомендовали рассмотреть ноутбуки с диагональю от 17 дюймов, - рассказывает Марина Полянская, руководитель IT департамента компании HIPER.Размер и разрешениеМодели с большей диагональю экрана обеспечивают более комфортную работу. При этом они массивнее, а потому не столь удобны в транспортировке.- Лучше всего матовый экран (чтобы глаза меньше уставали) с яркостью от 250-300 нит (для комфортной работы как в помещении, так и на открытом воздухе при ярком солнце), - уточняет Марина Полянская.Цветовой охватЦветовой охват - это те цвета, которые способен отображать экран. Хорошими значениями считаются от 90% до 110% sRGB. В том случае, если значение ниже 90% - картинка будет слишком блеклой, выше 110 - цвета будут слишком яркими и красочными. Если измерять цветовую гамму в NTSC, то 100% sRGB будут равняться приблизительно 72% NTSC."Цветовой охват большей части моделей масс-сегмента – 45% NTSC. Для работы с графикой, конечно, лучше присмотреть модель с большим цветовым охватом", - советует Илья Петров.Тип матрицыСуществует несколько типов матриц:"Для работы в офисе достаточно стандартной матрицы TN+Film. Если сотрудник будет работать с графикой — выбирайте более качественный дисплей", — отмечает Алексей Платонов.Марина Полянская считает, что для стандартных задач будет достаточно IPS матрицы. Она отличается широкими углами обзора, естественной цветопередачей и не страдает выгоранием, как, например, OLED-матрицы.ПроцессорСовременные ноутбуки функционируют на основе чипсетов Intel или AMD. Это два крупнейших производителя, которые на протяжении десятилетий боролись за первенство в индустрии и соревновались в создании самых быстрых, самых мощных и самых многофункциональных процессоров для компьютеров.По словам Никиты Баранова, ведущего менеджера по продажам “Центра компьютерных технологий “Векус”, следует также обращать внимание на энергоэффективность процессора. Энергоэффективные процессоры не дадут нужную производительность в играх, так как их первоочередная задача – это экономия заряда аккумулятора, зато отлично подойдут для решения повседневных задач или работы с офисными приложениями. Чаще всего они обозначаются символом U или Y.Процессор определяет производительность и вычислительные мощности устройства. Основной критерий при его выборе – потребности пользователя. Нет необходимости гнаться за количеством ядер процессора, если ноутбук будет использоваться только для работы в офисных программах и "прогулок" в Интернете."Процессоры AMD – очень хороший вариант сейчас. В подавляющем большинстве задач они не хуже аналогов на Intel, а в некоторых сценариях даже лучше. При этом цена их ниже, чем Intel", - говорит Илья Петров.Если выбирать из линейки Intel, то для работы в офисе можно приобрести устройство на основе Intel Core i3 или i5. Игровым ноутбукам требуется большая мощность: Core i7.Никита Баранов для комфортной работы советует обратить внимание на процессоры с 6-8 производительными ядрами, в основном это модели с индексом H у Intel (Intel Core i7, Intel Core i5) или HX у AMD(AMD Ryzen 5 5600H).ВидеокартаБольшинство офисных моделей комплектуются видеокартами Nvidia или Radeon, интегрированными в процессор ноутбука Intel или AMD. Неплохое решение для разноплановых задач (работа с документами, серфинг в браузере, просмотр видео, нетребовательные игры). Этого достаточно для офисного ноутбука.Объем оперативной памятиРазмер RAM, или оперативной памяти, имеет большое значение. Чем выше показатель, тем лучше ноутбук справляется с задачами — система работает быстро, без торможений и задержек.Марина Полянская советует выбирать по принципу: чем больше, тем лучше. Но отталкиваться от бюджета и задач. Для базы (серфинг в сети, работа с офисными программами, просмотр фильмов) будет достаточно 8 ГБ. Для многозадачности - лучше уже присмотреться к 16 ГБ. Самое оптимальное - это выбирать ноутбук с возможностью апгрейда, то есть расширения оперативной памяти в будущем, что продлит срок службы и актуальность ноута."Если ноутбук нужен для работы с графическими или чертежными программами, нужно обращать внимание не только на объем ОЗУ, но и на ее частоту – лучше всего выбирать оперативную память, работающую в двухканальном режиме", - уточняют эксперты Авито.НакопительВ компьютерной технике используются два вида накопителей – SSD и HDD. Ноутбуки с SSD-накопителем отличаются быстрой и бесшумной работой. Такие накопители устойчивы к повреждениям и способны пережить даже падение устройства со стола. Оптимальный вариант – ноутбук с двумя накопителями. В качестве основного используется SSD небольшого объема: на нем устанавливается ОС и программное обеспечение. Второй накопитель большего объема используется для хранения пользовательских файлов."Офисные ноутбуки комплектуются только SSD, среднего ценового сегмента — SSD+HDD. Рекомендуемый объём SSD — от 256 Гб и больше, чтобы обеспечить высокую скорость отклика приложений. Если нужно больше места для хранения данных, то выбирайте модель с дополнительным диском HDD", - советует Алексей Платонов.Охлаждение и корпусСовременные ноутбуки часто оснащаются корпусами, нечувствительными к вибрациям и падению, устойчивыми к влаге и перепадам температур.- Для Small Core процессоров (Celeron/Pentium) активное охлаждение не требуется. Для Big Core – в зависимости от энергопотребления (к примеру, для процессоров Intel серии U или H, и т.д.) нужен 1 или 2 вентилятора с тепловыми трубками, - объясняет Илья Петров.Материалы и сборкаДизайн и материалы корпуса также играют не последнюю роль. Лучшие офисные ноутбуки-2022 — это модели, изготовленные из металла или комбинации алюминия и пластика.- В целом, скорее предпочтителен металл. В премиум и бизнес сегменте есть магниевый сплав, очень приятный при взаимодействии. Есть и более доступный материал – алюминий. Однако пластик тоже делают очень достойный. Чтобы определиться, что подойдет конкретно вам, желательно потрогать выбранную модель перед покупкой, - советует Илья Петров.Марина Полянская объясняет, что большинство современных ноутбуков имеют прочный пластиковый корпус, устойчивый к царапинам, и обладают при этом меньшим весом, чем металлические модели. А в визуальном плане не всегда даже получается с первого раза отличить пластик от металла.Наличие и количество портовБольшинство внешних устройств перешли на стандарт подключения USB, поэтому чем больше их в ноутбуке, тем лучше. Многие устройства подключаются без проводов по Bluetooth-технологии."Также должен быть HDMI-разъем (или Mini-HDMI) для подключения внешнего монитора или проектора. Из необязательных – Jack 3.5 для наушников и RJ-45 для проводного интернета – их с легкостью заменяют либо USB-адаптеры либо беспроводные технологии.Наличие CD-привода в ноутбуке уже считается рудиментом, так как USB-флешки могут хранить гораздо большего размера информацию и удобнее в использовании. Но если все-таки использование компакт-дисков необходимо, то всегда можно докупить внешний CD-привод с USB-подключением", - говорит Алексей Платонов.СтоимостьСтоимость у бюджетных моделей варьируется от 15 до 25 тыс. рублей. Устройства среднего сегмента стоят от 30 до 50 тысяч, цена игровых ноутбуков может составлять более 200 тысяч рублей.Какой ноутбук лучше подходитОт целей использования зависит стоимость ноутбука, его внешний вид и "начинка".Для домаВ эту категорию обычно входит техника из средней и высшей ценовой категории, при выборе стоит определиться, будет ли ноутбук использоваться для игр или только для просмотра мультимедийных файлов и "прогулок" в Интернете. К оптимальным характеристикам можно отнести:Эксперты Авито также рекомендуют обратить внимание на встроенную видеокамеру. Бюджетные модели не могут порадовать хорошей картинкой и объемным звучанием. Если у пользователя есть потребность в регулярной качественной видеосвязи, то лучше купить внешнюю веб-камеру с разрешением 1080р.Для работыПо словам Никиты Баранова, главный критерий для рабочего ноутбука – это автономность. Поэтому все его составляющие должны быть направлены на энергоэффективность и комфортную работу. Для таких лэптопов используются энергоэффективные процессоры, а видеокарта чаще всего встроена, объем оперативной памяти меньше (8Гб), так как для офисной работы этого достаточно. Важный показатель для рабочего ноутбука - это ёмкость аккумулятора, ведь чем она больше, тем дольше ноутбук будет работать без сети. Для офисных задач не всегда требуется большая диагональ, высокое разрешение и частота обновления экрана, поэтому офисный лэптоп может быть на порядок дешевле, чем его игровой аналог.- Какой ноутбук лучше всего подойдет для работы, зависит от конкретных требований, например, от того, проходит ли работа в разъездах или в офисе. В целом подойдет ноутбук с диагональю 15.6" и разрешением FHD, матрицей IPS, процессором AMD Ryzen 3 или Intel Core i3 и ресурсом оперативной памяти не менее 8 ГБ. В качестве жесткого диска лучше всего подойдет SSD объемом не менее 256 Гб (желательно, чтобы был также свободный слот для расширения памяти), - советует Илья Петров.Если работа связана с набором текста, правильно будет обратить внимание на удобство клавиатуры.Для игрЛюбая игровая система держится на “трёх китах” независимо от форм-фактора, будь то персональный компьютер или ноутбук, – это процессор, оперативная память и видеокарта."Главное - это соблюсти баланс между производительностью процессора (CPU) и видеокарты (GPU), так как некоторые игры могут быть больше зависимы от процессора, а другие от видеокарты. Часто случается так, что процессор либо видеокарта не дают друг другу возможность показать максимальную производительность – это так называемый “bottleneck” (узкое место)", - объясняет Никита Баранов.Для комфортной игры необходимо наличие дискретной видеокарты в ноутбуке. Такое решение добавляет системе еще несколько десятков вычислительных ядер, которые он может задействовать для ускорения работы игр и приложений. Например, для многопотокового рендеринга сложной растровой и 3D-графики. Самыми востребованными являются ноутбуки с графическими чипами NVIDIA, так как они лучше справляются с обработкой графики в играх, CAD-системах, позволяют существенно ускорить рендеринг и монтаж видеоматериалов в различных графических программах. Причем, по словам эксперта, время автономной работы для игрового ноутбука не важно, так как для использования всего его потенциала в играх и программах требуется постоянное подключение к электросети. Работая от батареи, он становится не таким производительным и больше подходит для решения повседневных задач, которые чаще всего связаны с центральным процессором, а не с видеокартой (офисные программы, просмотр Интернета и тд.).При выборе лэптопа для игр Алексей Платонов советует придерживаться следующих рекомендаций:Игровой ноутбук можно сразу отличить на витрине визуально – он гораздо толще чем обычные ноутбуки, присутствует геймерская раскраска или стилизация, на клавиатуре выделены основные игровые клавиши или добавлены дополнительные, ну и конечно же цена – минимум в полтора два раза дороже.Рекомендации экспертов- При выборе своего первого игрового ноутбука стоит учитывать предпочтения в играх. Если вы хотите играть в современные игры, а лэптоп покупаете с запасом на будущее, то обратите внимание на ноутбуки с хорошей видеокартой. Такое устройство позволяет комфортно играть на Full HD – 2k разрешении, поддерживать стабильный FPS и высокие настройки графики. Если вы хотите сэкономить, то нужно обратить внимание на предложения с мобильными видеокартами прошлого поколения, например GTX 1650, 1050 и др. Ноутбук с такой комплектацией подойдет для работы в нетребовательных приложениях и в старых играх. В отличие от процессора, заменить в ноутбуке видеокарту на новую не получится, поскольку она изначально интегрирована в материнскую плату. При выборе ноутбука нужно обратить особое внимание на видеокарту, - советует Никита Баранов.- В текущих условиях появилось и появляется много новых брендов. Советую перед покупкой ознакомиться с устройством или хотя бы посмотреть/почитать обзоры (по возможности из разных источников), - отмечает Илья Петров.

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https://ria.ru/20221122/stress-1833247712.html

https://ria.ru/20210908/pokupka-1749091614.html

https://ria.ru/20220612/windows-1794882293.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ноутбуки, экономика, технологии, россия