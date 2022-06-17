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Украинские войска обстреливают Донецк - РИА Новости, 17.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреливают Донецк
Украинские войска обстреливают Донецк - РИА Новости, 17.06.2022
Украинские войска обстреливают Донецк
Украинские войска наносят артиллерийские удары по Донецку, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T09:28
2022-06-17T13:16
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 17 июн — РИА Новости. Украинские войска наносят артиллерийские удары по Донецку, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации, ВСУ в 8:20 выпустили по Киевскому району Донецка шесть снарядов калибра 152 миллиметра. Спустя час — с 9:25 по 9:50 — еще 22 таких же снаряда, а также 12 боеприпасов калибра 155 миллиметров. С 10:05 по 13:00 выпущено в общей сложности 75 снарядов калибра 155 миллиметров.ВСУ начали наносить удары и по другим частям города. Так, в 9:55 по Петровскому району выпустили пять 155-миллиметровых снарядов, в 10:25 — пять ракет из БМ-27 "Ураган", с 10:30 по 10:45 —15 снарядов калибра 122 миллиметра, и десять таких снарядов в 12:50. По Ворошиловскому и Кировскому районам города в 10:45 и 10:55 выпущено по пять снарядов калибра 155 миллиметров, и в общей сложности 15 таких боеприпасов — по Куйбышевскому району в 10:55 и 12:00.Как сообщил Кулемзин, в Донецке частично остановлено движение общественного транспорта из-за атаки ВСУ.В понедельник столица ДНР подверглась самому интенсивному обстрелу с 2015 года. Под огнем оказались практически все районы города, в первую очередь Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский. Погибли мирные жители, десятки человек получили ранения.Глава ДНР Денис Пушилин рассказал в официальном обращении, что республика запросила у Москвы "дополнительные союзнические силы".Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины
09:28 17.06.2022 (обновлено: 13:16 17.06.2022)
 
Украинские войска обстреливают Донецк

Мэр Донецка Кулемзин: украинские войска обстреливают Киевский район города

© Фото : Штаб территориальной обороны ДНРПоследствия обстрела Киевского района Донецка
Последствия обстрела Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© Фото : Штаб территориальной обороны ДНР
Последствия обстрела Киевского района Донецка
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ДОНЕЦК, 17 июн — РИА Новости. Украинские войска наносят артиллерийские удары по Донецку, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
"Под огнем ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) Киевский район города", — говорится в публикации.
По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации, ВСУ в 8:20 выпустили по Киевскому району Донецка шесть снарядов калибра 152 миллиметра. Спустя час — с 9:25 по 9:50 — еще 22 таких же снаряда, а также 12 боеприпасов калибра 155 миллиметров. С 10:05 по 13:00 выпущено в общей сложности 75 снарядов калибра 155 миллиметров.
ВСУ начали наносить удары и по другим частям города. Так, в 9:55 по Петровскому району выпустили пять 155-миллиметровых снарядов, в 10:25 — пять ракет из БМ-27 "Ураган", с 10:30 по 10:45 —15 снарядов калибра 122 миллиметра, и десять таких снарядов в 12:50. По Ворошиловскому и Кировскому районам города в 10:45 и 10:55 выпущено по пять снарядов калибра 155 миллиметров, и в общей сложности 15 таких боеприпасов — по Куйбышевскому району в 10:55 и 12:00.

"ВФУ атаковали больницу в Куйбышевском районе Донецка. В результате обстрела поврежден газопровод на территории больницы № 21, расположенной по проспекту Кремлевский", — говорится в публикации в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.

Как сообщил Кулемзин, в Донецке частично остановлено движение общественного транспорта из-за атаки ВСУ.
"Все это ужасно и страшно": жестокие обстрелы Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Нынешние обстрелы оказались для Донецка самыми сильными с 2015 года.

Пожарные расчеты МЧС ДНР тушат пожар в Киевском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ
1 из 12

Нынешние обстрелы оказались для Донецка самыми сильными с 2015 года.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Обстреливался почти весь город, но больше всех досталось Пролетарскому, Куйбышевскому, Петровскому и Киевскому районам.

Женщина затягивает полиэтиленовой пленкой окно, разбитое в результате обстрелов ВСУ Донецка.
2 из 12

Обстреливался почти весь город, но больше всех досталось Пролетарскому, Куйбышевскому, Петровскому и Киевскому районам.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

ВСУ вели огонь по городу с применением ствольной и реактивной артиллерии. Зафиксированы попадания кассетных боеприпасов.

Сотрудник МЧС ДНР тушит пожар в Донецке после обстрелов со стороны ВСУ
3 из 12

ВСУ вели огонь по городу с применением ствольной и реактивной артиллерии. Зафиксированы попадания кассетных боеприпасов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

От ударов пострадали жилые дома, больницы, гимназии, ясли-сад.

Мужчина выносит уцелевшие вещи из дома, где возник пожар в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка
4 из 12

От ударов пострадали жилые дома, больницы, гимназии, ясли-сад.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Снаряд попал в крышу родильного дома, рожениц пришлось эвакуировать в подвал.

Крыша Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства, разрушенная в результате попадания снаряда ВСУ. Рожениц эвакуировали в подвал
5 из 12

Снаряд попал в крышу родильного дома, рожениц пришлось эвакуировать в подвал.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Сообщения об обстреле роддома в Донецке вызвали чрезвычайную обеспокоенность в ООН.

Родильное отделение Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства, пострадавшего в результате попадания снаряда ВСУ в крышу здания. Рожениц эвакуировали в подвал
6 из 12

Сообщения об обстреле роддома в Донецке вызвали чрезвычайную обеспокоенность в ООН.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Прогремели взрывы на рынке в Буденновском районе. "Все это ужасно и страшно", — рассказал репортер Павел Кукушкин, который оказался их очевидцем и помогал вытаскивать раненых.

Сгоревшие палатки на рынке в Буденновском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ
7 из 12

Прогремели взрывы на рынке в Буденновском районе. "Все это ужасно и страшно", — рассказал репортер Павел Кукушкин, который оказался их очевидцем и помогал вытаскивать раненых.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Всего в результате обстрелов Донецка повреждены 69 домостроений и 26 объектов гражданской инфраструктуры.

Сотрудник МЧС ДНР на стреле пожарной машины во время ликвидации последствий обстрелов со стороны ВСУ Донецка
8 из 12

Всего в результате обстрелов Донецка повреждены 69 домостроений и 26 объектов гражданской инфраструктуры.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

За сутки из-за обстрелов погибли пять жителей Донецка, пострадали еще около 40.

Сотрудники МЧС ДНР в квартире после тушения пожара, возникшего в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка
9 из 12

За сутки из-за обстрелов погибли пять жителей Донецка, пострадали еще около 40.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Обстрелы были спланированной операцией украинских сил по уничтожению гражданского населения, считает официальный представитель ДНР Эдуард Басурин.

Сотрудник МЧС ДНР выкидывает вещи с балкона дома, сгоревшего в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка
10 из 12

Обстрелы были спланированной операцией украинских сил по уничтожению гражданского населения, считает официальный представитель ДНР Эдуард Басурин.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В Кремле назвали обстрелы в Донбассе со стороны Украины варварскими.

Машина МЧС ДНР возле дома, где возник пожар в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка
11 из 12

В Кремле назвали обстрелы в Донбассе со стороны Украины варварскими.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

После обстрелов Донецка глава ДНР Денис Пушилин запросил у России "дополнительные союзнические силы".

Сгоревшие палатки на рынке в Буденновском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ
12 из 12

После обстрелов Донецка глава ДНР Денис Пушилин запросил у России "дополнительные союзнические силы".

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
1 из 12

Нынешние обстрелы оказались для Донецка самыми сильными с 2015 года.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
2 из 12

Обстреливался почти весь город, но больше всех досталось Пролетарскому, Куйбышевскому, Петровскому и Киевскому районам.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
3 из 12

ВСУ вели огонь по городу с применением ствольной и реактивной артиллерии. Зафиксированы попадания кассетных боеприпасов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 12

От ударов пострадали жилые дома, больницы, гимназии, ясли-сад.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
5 из 12

Снаряд попал в крышу родильного дома, рожениц пришлось эвакуировать в подвал.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
6 из 12

Сообщения об обстреле роддома в Донецке вызвали чрезвычайную обеспокоенность в ООН.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
7 из 12

Прогремели взрывы на рынке в Буденновском районе. "Все это ужасно и страшно", — рассказал репортер Павел Кукушкин, который оказался их очевидцем и помогал вытаскивать раненых.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
8 из 12

Всего в результате обстрелов Донецка повреждены 69 домостроений и 26 объектов гражданской инфраструктуры.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
9 из 12

За сутки из-за обстрелов погибли пять жителей Донецка, пострадали еще около 40.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
10 из 12

Обстрелы были спланированной операцией украинских сил по уничтожению гражданского населения, считает официальный представитель ДНР Эдуард Басурин.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
11 из 12

В Кремле назвали обстрелы в Донбассе со стороны Украины варварскими.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
12 из 12

После обстрелов Донецка глава ДНР Денис Пушилин запросил у России "дополнительные союзнические силы".

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
В понедельник столица ДНР подверглась самому интенсивному обстрелу с 2015 года. Под огнем оказались практически все районы города, в первую очередь Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский. Погибли мирные жители, десятки человек получили ранения.
Глава ДНР Денис Пушилин рассказал в официальном обращении, что республика запросила у Москвы "дополнительные союзнические силы".
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Баннер Наш выбор — Россия! на одном из зданий в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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