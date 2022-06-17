Украинские войска обстреливают Донецк

Мэр Донецка Кулемзин: украинские войска обстреливают Киевский район города
"ВФУ атаковали больницу в Куйбышевском районе Донецка. В результате обстрела поврежден газопровод на территории больницы № 21, расположенной по проспекту Кремлевский", — говорится в публикации в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.
Нынешние обстрелы оказались для Донецка самыми сильными с 2015 года.
Нынешние обстрелы оказались для Донецка самыми сильными с 2015 года.
Обстреливался почти весь город, но больше всех досталось Пролетарскому, Куйбышевскому, Петровскому и Киевскому районам.
Обстреливался почти весь город, но больше всех досталось Пролетарскому, Куйбышевскому, Петровскому и Киевскому районам.
ВСУ вели огонь по городу с применением ствольной и реактивной артиллерии. Зафиксированы попадания кассетных боеприпасов.
ВСУ вели огонь по городу с применением ствольной и реактивной артиллерии. Зафиксированы попадания кассетных боеприпасов.
От ударов пострадали жилые дома, больницы, гимназии, ясли-сад.
От ударов пострадали жилые дома, больницы, гимназии, ясли-сад.
Снаряд попал в крышу родильного дома, рожениц пришлось эвакуировать в подвал.
Снаряд попал в крышу родильного дома, рожениц пришлось эвакуировать в подвал.
Сообщения об обстреле роддома в Донецке вызвали чрезвычайную обеспокоенность в ООН.
Сообщения об обстреле роддома в Донецке вызвали чрезвычайную обеспокоенность в ООН.
Прогремели взрывы на рынке в Буденновском районе. "Все это ужасно и страшно", — рассказал репортер Павел Кукушкин, который оказался их очевидцем и помогал вытаскивать раненых.
Прогремели взрывы на рынке в Буденновском районе. "Все это ужасно и страшно", — рассказал репортер Павел Кукушкин, который оказался их очевидцем и помогал вытаскивать раненых.
Всего в результате обстрелов Донецка повреждены 69 домостроений и 26 объектов гражданской инфраструктуры.
Всего в результате обстрелов Донецка повреждены 69 домостроений и 26 объектов гражданской инфраструктуры.
За сутки из-за обстрелов погибли пять жителей Донецка, пострадали еще около 40.
За сутки из-за обстрелов погибли пять жителей Донецка, пострадали еще около 40.
Обстрелы были спланированной операцией украинских сил по уничтожению гражданского населения, считает официальный представитель ДНР Эдуард Басурин.
Обстрелы были спланированной операцией украинских сил по уничтожению гражданского населения, считает официальный представитель ДНР Эдуард Басурин.
В Кремле назвали обстрелы в Донбассе со стороны Украины варварскими.
В Кремле назвали обстрелы в Донбассе со стороны Украины варварскими.
После обстрелов Донецка глава ДНР Денис Пушилин запросил у России "дополнительные союзнические силы".
После обстрелов Донецка глава ДНР Денис Пушилин запросил у России "дополнительные союзнические силы".
Нынешние обстрелы оказались для Донецка самыми сильными с 2015 года.
Обстреливался почти весь город, но больше всех досталось Пролетарскому, Куйбышевскому, Петровскому и Киевскому районам.
ВСУ вели огонь по городу с применением ствольной и реактивной артиллерии. Зафиксированы попадания кассетных боеприпасов.
От ударов пострадали жилые дома, больницы, гимназии, ясли-сад.
Снаряд попал в крышу родильного дома, рожениц пришлось эвакуировать в подвал.
Сообщения об обстреле роддома в Донецке вызвали чрезвычайную обеспокоенность в ООН.
Прогремели взрывы на рынке в Буденновском районе. "Все это ужасно и страшно", — рассказал репортер Павел Кукушкин, который оказался их очевидцем и помогал вытаскивать раненых.
Всего в результате обстрелов Донецка повреждены 69 домостроений и 26 объектов гражданской инфраструктуры.
За сутки из-за обстрелов погибли пять жителей Донецка, пострадали еще около 40.
Обстрелы были спланированной операцией украинских сил по уничтожению гражданского населения, считает официальный представитель ДНР Эдуард Басурин.
В Кремле назвали обстрелы в Донбассе со стороны Украины варварскими.
После обстрелов Донецка глава ДНР Денис Пушилин запросил у России "дополнительные союзнические силы".