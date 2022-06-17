https://ria.ru/20220617/donetsk-1795985609.html

Украинские войска обстреливают Донецк

Украинские войска обстреливают Донецк - РИА Новости, 17.06.2022

Украинские войска обстреливают Донецк

Украинские войска наносят артиллерийские удары по Донецку, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T09:28

2022-06-17T09:28

2022-06-17T13:16

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 17 июн — РИА Новости. Украинские войска наносят артиллерийские удары по Донецку, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации, ВСУ в 8:20 выпустили по Киевскому району Донецка шесть снарядов калибра 152 миллиметра. Спустя час — с 9:25 по 9:50 — еще 22 таких же снаряда, а также 12 боеприпасов калибра 155 миллиметров. С 10:05 по 13:00 выпущено в общей сложности 75 снарядов калибра 155 миллиметров.ВСУ начали наносить удары и по другим частям города. Так, в 9:55 по Петровскому району выпустили пять 155-миллиметровых снарядов, в 10:25 — пять ракет из БМ-27 "Ураган", с 10:30 по 10:45 —15 снарядов калибра 122 миллиметра, и десять таких снарядов в 12:50. По Ворошиловскому и Кировскому районам города в 10:45 и 10:55 выпущено по пять снарядов калибра 155 миллиметров, и в общей сложности 15 таких боеприпасов — по Куйбышевскому району в 10:55 и 12:00.Как сообщил Кулемзин, в Донецке частично остановлено движение общественного транспорта из-за атаки ВСУ.В понедельник столица ДНР подверглась самому интенсивному обстрелу с 2015 года. Под огнем оказались практически все районы города, в первую очередь Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский. Погибли мирные жители, десятки человек получили ранения.Глава ДНР Денис Пушилин рассказал в официальном обращении, что республика запросила у Москвы "дополнительные союзнические силы".Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220616/priznanie-1795936444.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины