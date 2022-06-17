https://ria.ru/20220617/donbass-1796281249.html

Токаев назвал ДНР и ЛНР квазигосударствами

Токаев назвал ДНР и ЛНР квазигосударствами - РИА Новости, 18.06.2022

Токаев назвал ДНР и ЛНР квазигосударствами

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика не признает ЛНР и ДНР, так как широкое применение принципа наций на самоопределение может... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-17T18:38

2022-06-17T18:38

2022-06-18T00:22

петербургский международный экономический форум — 2022

казахстан

в мире

петербургский международный экономический форум (фонд)

касым-жомарт токаев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика не признает ЛНР и ДНР, так как широкое применение принципа наций на самоопределение может привести к хаосу."Подсчитано, что если право наций на самоопределение в реальности будет реализовано на земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, на Земле возникает более 500 или 600 государств. Конечно же, это будет хаос. По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк", — сказал он на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отвечая на соответствующий вопрос модератора Маргариты Симоньян.Говоря об отношении к ситуации на Украине в Казахстане, Токаев сказал, что "мнения разные". "Общество у нас открытое, зрелость гражданского общества налицо, поэтому разные мнения высказываются", — отметил он.Президент Казахстана напомнил, что современное международное право — это Устав ООН. "Но два принципа ООН пришли в противоречие: это целостность государства и право наций на самоопределение… И коль скоро эти принципы противоречат друг другу, есть разные трактовки", — заявил Токаев.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220617/putin-1796174981.html

https://ria.ru/20220616/smi-1795436082.html

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Кирилл Волков

казахстан, в мире, петербургский международный экономический форум (фонд), касым-жомарт токаев, луганская народная республика, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр