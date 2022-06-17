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Токаев назвал ДНР и ЛНР квазигосударствами - РИА Новости, 18.06.2022
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Токаев назвал ДНР и ЛНР квазигосударствами
Токаев назвал ДНР и ЛНР квазигосударствами - РИА Новости, 18.06.2022
Токаев назвал ДНР и ЛНР квазигосударствами
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика не признает ЛНР и ДНР, так как широкое применение принципа наций на самоопределение может... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-17T18:38
2022-06-18T00:22
петербургский международный экономический форум — 2022
казахстан
в мире
петербургский международный экономический форум (фонд)
касым-жомарт токаев
луганская народная республика
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика не признает ЛНР и ДНР, так как широкое применение принципа наций на самоопределение может привести к хаосу."Подсчитано, что если право наций на самоопределение в реальности будет реализовано на земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, на Земле возникает более 500 или 600 государств. Конечно же, это будет хаос. По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк", — сказал он на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отвечая на соответствующий вопрос модератора Маргариты Симоньян.Говоря об отношении к ситуации на Украине в Казахстане, Токаев сказал, что "мнения разные". "Общество у нас открытое, зрелость гражданского общества налицо, поэтому разные мнения высказываются", — отметил он.Президент Казахстана напомнил, что современное международное право — это Устав ООН. "Но два принципа ООН пришли в противоречие: это целостность государства и право наций на самоопределение… И коль скоро эти принципы противоречат друг другу, есть разные трактовки", — заявил Токаев.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220617/putin-1796174981.html
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казахстан, в мире, петербургский международный экономический форум (фонд), касым-жомарт токаев, луганская народная республика, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
18:38 17.06.2022 (обновлено: 00:22 18.06.2022)
 
Токаев назвал ДНР и ЛНР квазигосударствами

Президент Казахстана Токаев назвал маловероятным признание независимости ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика не признает ЛНР и ДНР, так как широкое применение принципа наций на самоопределение может привести к хаосу.
"Подсчитано, что если право наций на самоопределение в реальности будет реализовано на земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, на Земле возникает более 500 или 600 государств. Конечно же, это будет хаос. По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк", — сказал он на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отвечая на соответствующий вопрос модератора Маргариты Симоньян.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
Вчера, 17:02
О принципах развития России и ошибках Запада. Путин выступил на ПМЭФ
Говоря об отношении к ситуации на Украине в Казахстане, Токаев сказал, что "мнения разные".
"Общество у нас открытое, зрелость гражданского общества налицо, поэтому разные мнения высказываются", — отметил он.
Президент Казахстана напомнил, что современное международное право — это Устав ООН.
"Но два принципа ООН пришли в противоречие: это целостность государства и право наций на самоопределение… И коль скоро эти принципы противоречат друг другу, есть разные трактовки", — заявил Токаев.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Военнослужащий ВС России и международная пресса на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022КазахстанВ миреПетербургский международный экономический форум (фонд)Касым-Жомарт ТокаевЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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