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В ЕР призвали считать Донбасс точкой роста для России - РИА Новости, 17.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/donbass-1795990163.html
В ЕР призвали считать Донбасс точкой роста для России
В ЕР призвали считать Донбасс точкой роста для России - РИА Новости, 17.06.2022
В ЕР призвали считать Донбасс точкой роста для России
Сегодня Донбасс нужно считать точкой роста для России, а не регион, который нужно восстанавливать за счёт других российских регионов, заявил глава исполкома... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T09:44
2022-06-17T09:44
петербургский международный экономический форум — 2022
донбасс
харьковская область
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Сегодня Донбасс нужно считать точкой роста для России, а не регион, который нужно восстанавливать за счёт других российских регионов, заявил глава исполкома партии "Единая Россия" Александр Сидякин."Многие из вас уже на Донбассе были, и не один раз. По собственному опыту - вчера ещё ехал из Харьковской области на поезде, долго добирался до Питера. Мы, конечно, на Донбасс должны смотреть не как на регион, который нужно сейчас будет восстанавливать за счёт других регионов. Донбасс - это точка роста для нас", - заявил Сидякин в ходе своего выступления на одной из сессий ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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донбасс
харьковская область
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донбасс, харьковская область, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)
09:44 17.06.2022
 
В ЕР призвали считать Донбасс точкой роста для России

Глава исполкома ЕР Сидякин заявил, что Донбасс нужно считать точкой роста для России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАлександр Сидякин
Александр Сидякин - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Александр Сидякин . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Сегодня Донбасс нужно считать точкой роста для России, а не регион, который нужно восстанавливать за счёт других российских регионов, заявил глава исполкома партии "Единая Россия" Александр Сидякин.
"Многие из вас уже на Донбассе были, и не один раз. По собственному опыту - вчера ещё ехал из Харьковской области на поезде, долго добирался до Питера. Мы, конечно, на Донбасс должны смотреть не как на регион, который нужно сейчас будет восстанавливать за счёт других регионов. Донбасс - это точка роста для нас", - заявил Сидякин в ходе своего выступления на одной из сессий ПМЭФ.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Логотип партии Справедливая Россия - За Правду - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
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Миронов не сомневается в скором вхождении Донбасса в состав России
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ДонбассХарьковская областьСанкт-ПетербургПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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