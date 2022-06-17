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﻿Догузова опубликовала пост в Telegram-канале РИА Новости - РИА Новости, 17.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/doguzova-1796136931.html
﻿Догузова опубликовала пост в Telegram-канале РИА Новости
﻿Догузова опубликовала пост в Telegram-канале РИА Новости - РИА Новости, 17.06.2022
﻿Догузова опубликовала пост в Telegram-канале РИА Новости
Глава Ростуризма Зарина Догузова попробовала себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в ходе Петербургского международного экономического... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T15:09
2022-06-17T16:01
петербургский международный экономический форум — 2022
технологии
санкт-петербург
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
зарина догузова
россия
пмэф
риа новости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Глава Ростуризма Зарина Догузова попробовала себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в ходе Петербургского международного экономического форума.Догузова опубликовала пост в канале РИА Новости, у которого более 2 миллионов подписчиков. Она заявила, что Ростуризм не исключает возможность распространения кешбэка на турпоездки для жителей ЛНР и ДНР.Сообщение Догузовой также вышло на ленту РИА Новости с пометкой "молния", а вскоре было опубликовано на сайте ria.ru.Затем глава Ростуризма была награждена дипломом от медиагруппы "Россия сегодня".Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
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технологии, санкт-петербург, федеральное агентство по туризму (ростуризм), зарина догузова, россия, пмэф, риа новости, миа "россия сегодня"
15:09 17.06.2022 (обновлено: 16:01 17.06.2022)
 
﻿Догузова опубликовала пост в Telegram-канале РИА Новости

Глава Ростуризма Догузова опубликовала пост в Telegram-канале РИА Новости

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРуководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова на стенде РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме - 2022
Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова на стенде РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме - 2022 - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова на стенде РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме - 2022
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Глава Ростуризма Зарина Догузова попробовала себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в ходе Петербургского международного экономического форума.
Догузова опубликовала пост в канале РИА Новости, у которого более 2 миллионов подписчиков. Она заявила, что Ростуризм не исключает возможность распространения кешбэка на турпоездки для жителей ЛНР и ДНР.
Сообщение Догузовой также вышло на ленту РИА Новости с пометкой "молния", а вскоре было опубликовано на сайте ria.ru.
Затем глава Ростуризма была награждена дипломом от медиагруппы "Россия сегодня".
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Мыс Тобизина - самый южный мыс острова Русский - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
Вчера, 13:33Петербургский международный экономический форум — 2022
Ростуризм рассказал о повышенном кешбэке для поездок на Дальний Восток
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ТехнологииСанкт-ПетербургФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Зарина ДогузоваРоссияПМЭФРИА НовостиМИА "Россия сегодня"
 
 
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