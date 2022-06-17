https://ria.ru/20220617/keshbek-1796049770.html
Ростуризм допустил распространение акции по кешбэку для жителей Донбасса
Ростуризм допустил распространение акции по кешбэку для жителей Донбасса - РИА Новости, 17.06.2022
Ростуризм допустил распространение акции по кешбэку для жителей Донбасса
Ростуризм не исключает возможность распространения кешбэка на турпоездки для жителей ЛНР и ДНР, заявила РИА Новости на ПМЭФ глава ведомства Зарина Догузова. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T12:09
2022-06-17T12:09
2022-06-17T13:14
петербургский международный экономический форум — 2022
луганская народная республика
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
петербургский международный экономический форум (фонд)
донецкая народная республика
новости - туризм
туризм
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Ростуризм не исключает возможность распространения кешбэка на турпоездки для жителей ЛНР и ДНР, заявила РИА Новости на ПМЭФ глава ведомства Зарина Догузова."Мы не исключаем, что в какой-то момент программа может быть расширена на жителей ДНР и ЛНР, технически для этого нет никаких препятствий", - сказала Догузова, отвечая на соответствующий вопрос.Глава Ростуризма в четверг в кулуарах ПМЭФ сообщила, что старт продаж в рамках очередного этапа туристического кешбэка, который начнется 1 октября, ориентировочно будет дан в августе. Предыдущий этап начался 15 марта и досрочно закончился 15 апреля.Программа туристического кешбэка, запущенная Ростуризмом в 2020 году, беспрецедентная мера поддержки, благодаря которой удалось одновременно поддержать и туристов, и бизнес. Мера стала самой эффективной в отрасли, по оценкам экспертов помогла восстановлению внутреннего туризма. С начала 2021 года программой воспользовались почти 1,7 миллиона россиян, суммарно они приобрели туров и проживания в отелях более чем на 34 миллиарда рублей, в виде кешбэка им напрямую на карты вернулось 6,7 миллиарда рублей.Условия программы туристического кешбэка остаются прежними: участвуют все без исключения субъекты РФ и поездки от двух ночей. Оплачиваются они картами "Мир" - на нее автоматически в течение пяти дней возвращается 20% от стоимости, максимально 20 тысяч рублей. Количество поездок на одного человека в рамках программы не ограничено.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220606/keshbek-1793410289.html
https://ria.ru/20220608/keshbek-1794065722.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, федеральное агентство по туризму (ростуризм), петербургский международный экономический форум (фонд), донецкая народная республика, новости - туризм, туризм
12:09 17.06.2022 (обновлено: 13:14 17.06.2022)
Ростуризм допустил распространение акции по кешбэку для жителей Донбасса
Догузова: возможно распространение кешбэка на турпоездки для жителей ДНР и ЛНР
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Ростуризм не исключает возможность распространения кешбэка на турпоездки для жителей ЛНР и ДНР, заявила РИА Новости на ПМЭФ глава ведомства Зарина Догузова.
"Мы не исключаем, что в какой-то момент программа может быть расширена на жителей ДНР
и ЛНР
, технически для этого нет никаких препятствий", - сказала Догузова, отвечая на соответствующий вопрос.
Глава Ростуризма в четверг в кулуарах ПМЭФ сообщила, что старт продаж в рамках очередного этапа туристического кешбэка, который начнется 1 октября, ориентировочно будет дан в августе. Предыдущий этап начался 15 марта и досрочно закончился 15 апреля.
Программа туристического кешбэка, запущенная Ростуризмом в 2020 году, беспрецедентная мера поддержки, благодаря которой удалось одновременно поддержать и туристов, и бизнес. Мера стала самой эффективной в отрасли, по оценкам экспертов помогла восстановлению внутреннего туризма. С начала 2021 года программой воспользовались почти 1,7 миллиона россиян, суммарно они приобрели туров и проживания в отелях более чем на 34 миллиарда рублей, в виде кешбэка им напрямую на карты вернулось 6,7 миллиарда рублей.
Условия программы туристического кешбэка остаются прежними: участвуют все без исключения субъекты РФ и поездки от двух ночей. Оплачиваются они картами "Мир" - на нее автоматически в течение пяти дней возвращается 20% от стоимости, максимально 20 тысяч рублей. Количество поездок на одного человека в рамках программы не ограничено.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.