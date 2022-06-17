https://ria.ru/20220617/biometriya-1796132112.html

Минцифры сосредоточится на биометрии

Минцифры сосредоточится на биометрии - РИА Новости, 17.06.2022

Минцифры сосредоточится на биометрии

Минцифры России взамен цифровых паспортов сосредоточится на цифровых копиях документов и биометрической идентификации, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ глава РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T15:03

2022-06-17T15:03

2022-06-17T15:07

петербургский международный экономический форум — 2022

технологии

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757401879_0:310:2672:1813_1920x0_80_0_0_1bb961624b59fdc56ce6811643ea1e85.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Минцифры России взамен цифровых паспортов сосредоточится на цифровых копиях документов и биометрической идентификации, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ глава ведомства Максут Шадаев.Ранее он заявил РИА Новости, что его ведомство заморозило вопрос выдачи цифровых паспортов и надеется вернуться к нему позднее."Мы временно откладываем (проект выдачи цифровых паспортов - ред.) и сейчас основной взор будет на цифровые копии документов и биометрической идентификации. Мы считаем, что на текущем этапе этого может быть достаточно и сможет компенсировать перенос сроков. Здесь не вопрос средств, а вопрос в том, что эти технологии могут развиваться без ограничений", - сказал Шадаев.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220604/biometriya-1793113204.html

https://realty.ria.ru/20220217/biometriya-1773324073.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, санкт-петербург