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Минцифры сосредоточится на биометрии - РИА Новости, 17.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/biometriya-1796132112.html
Минцифры сосредоточится на биометрии
Минцифры сосредоточится на биометрии - РИА Новости, 17.06.2022
Минцифры сосредоточится на биометрии
Минцифры России взамен цифровых паспортов сосредоточится на цифровых копиях документов и биометрической идентификации, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ глава РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T15:03
2022-06-17T15:07
петербургский международный экономический форум — 2022
технологии
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Минцифры России взамен цифровых паспортов сосредоточится на цифровых копиях документов и биометрической идентификации, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ глава ведомства Максут Шадаев.Ранее он заявил РИА Новости, что его ведомство заморозило вопрос выдачи цифровых паспортов и надеется вернуться к нему позднее."Мы временно откладываем (проект выдачи цифровых паспортов - ред.) и сейчас основной взор будет на цифровые копии документов и биометрической идентификации. Мы считаем, что на текущем этапе этого может быть достаточно и сможет компенсировать перенос сроков. Здесь не вопрос средств, а вопрос в том, что эти технологии могут развиваться без ограничений", - сказал Шадаев.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220604/biometriya-1793113204.html
https://realty.ria.ru/20220217/biometriya-1773324073.html
санкт-петербург
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2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
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технологии, санкт-петербург
15:03 17.06.2022 (обновлено: 15:07 17.06.2022)
 
Минцифры сосредоточится на биометрии

Глава Минцифры Шадаев: ведомство взамен цифровых паспортов сосредоточится на биометрии

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСнятие биометрических данных
Снятие биометрических данных - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Снятие биометрических данных. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Минцифры России взамен цифровых паспортов сосредоточится на цифровых копиях документов и биометрической идентификации, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ глава ведомства Максут Шадаев.
Ранее он заявил РИА Новости, что его ведомство заморозило вопрос выдачи цифровых паспортов и надеется вернуться к нему позднее.
Турникет с новой системой Face Pay для оплаты проезда по лицу - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
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"Мы временно откладываем (проект выдачи цифровых паспортов - ред.) и сейчас основной взор будет на цифровые копии документов и биометрической идентификации. Мы считаем, что на текущем этапе этого может быть достаточно и сможет компенсировать перенос сроков. Здесь не вопрос средств, а вопрос в том, что эти технологии могут развиваться без ограничений", - сказал Шадаев.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Девушка сдает биометрические данные для оформления заграничного паспорта в специальной криптобиокабине в МФЦ - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022ТехнологииСанкт-Петербург
 
 
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