https://ria.ru/20220617/banki-1796023950.html

Банковский сектор России будет убыточным в этом году, считает Греф

Банковский сектор России будет убыточным в этом году, считает Греф - РИА Новости, 17.06.2022

Банковский сектор России будет убыточным в этом году, считает Греф

Банковский сектор РФ в целом будет убыточным в текущем году, заявил глава Сбербанка Герман Греф. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T11:12

2022-06-17T11:12

2022-06-17T11:13

петербургский международный экономический форум — 2022

сбербанк россии

экономика

герман греф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Банковский сектор РФ в целом будет убыточным в текущем году, заявил глава Сбербанка Герман Греф."Будет отличный результат, если банковский сектор сработает в ноль, но есть большие шансы, что банковский сектор в целом будет в этом году убыточным", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220617/bolezn-1795980760.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сбербанк россии, экономика, герман греф