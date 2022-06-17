https://ria.ru/20220617/banki-1796023950.html
Банковский сектор России будет убыточным в этом году, считает Греф
Банковский сектор России будет убыточным в этом году, считает Греф - РИА Новости, 17.06.2022
Банковский сектор России будет убыточным в этом году, считает Греф
Банковский сектор РФ в целом будет убыточным в текущем году, заявил глава Сбербанка Герман Греф. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T11:12
2022-06-17T11:12
2022-06-17T11:13
петербургский международный экономический форум — 2022
сбербанк россии
экономика
герман греф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Банковский сектор РФ в целом будет убыточным в текущем году, заявил глава Сбербанка Герман Греф."Будет отличный результат, если банковский сектор сработает в ноль, но есть большие шансы, что банковский сектор в целом будет в этом году убыточным", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сбербанк россии, экономика, герман греф
11:12 17.06.2022 (обновлено: 11:13 17.06.2022)
Банковский сектор России будет убыточным в этом году, считает Греф
Глава Сбербанка Греф: банковский сектор России будет убыточным в 2022 году