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Банковский сектор России будет убыточным в этом году, считает Греф - РИА Новости, 17.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/banki-1796023950.html
Банковский сектор России будет убыточным в этом году, считает Греф
Банковский сектор России будет убыточным в этом году, считает Греф - РИА Новости, 17.06.2022
Банковский сектор России будет убыточным в этом году, считает Греф
Банковский сектор РФ в целом будет убыточным в текущем году, заявил глава Сбербанка Герман Греф. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T11:12
2022-06-17T11:13
петербургский международный экономический форум — 2022
сбербанк россии
экономика
герман греф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Банковский сектор РФ в целом будет убыточным в текущем году, заявил глава Сбербанка Герман Греф."Будет отличный результат, если банковский сектор сработает в ноль, но есть большие шансы, что банковский сектор в целом будет в этом году убыточным", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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сбербанк россии, экономика, герман греф
11:12 17.06.2022 (обновлено: 11:13 17.06.2022)
 
Банковский сектор России будет убыточным в этом году, считает Греф

Глава Сбербанка Греф: банковский сектор России будет убыточным в 2022 году

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф во время бизнес-завтрака "Сбера" на ПМЭФ-2022
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф во время бизнес-завтрака Сбера на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Президент, председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф во время бизнес-завтрака "Сбера" на ПМЭФ-2022
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Банковский сектор РФ в целом будет убыточным в текущем году, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
"Будет отличный результат, если банковский сектор сработает в ноль, но есть большие шансы, что банковский сектор в целом будет в этом году убыточным", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках ПМЭФ.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Министр финансов РФ Антон Силуанов и помощник президента РФ Максим Орешкин на сессии Российская экономика: современные вызовы и точки опоры в рамках ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
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