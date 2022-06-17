https://ria.ru/20220617/azot-1796114258.html

Боевики и наемники на "Азоте" в Северодонецке сдаются в плен, заявил Кива

Боевики и наемники на "Азоте" в Северодонецке сдаются в плен, заявил Кива - РИА Новости, 17.06.2022

Боевики и наемники на "Азоте" в Северодонецке сдаются в плен, заявил Кива

Лишенный мандата депутата Верховной рады Илья Кива утверждает, что украинский спецназ, представители экстремистской украинской организации "Правый сектор"*, а... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T14:27

2022-06-17T14:27

2022-06-17T14:39

специальная военная операция на украине

россия

правый сектор

северодонецк

в мире

луганская народная республика

вооруженные силы украины

илья кива

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Лишенный мандата депутата Верховной рады Илья Кива утверждает, что украинский спецназ, представители экстремистской украинской организации "Правый сектор"*, а также иностранные наемники, находящиеся на северодонецком заводе "Азот", начали сдаваться в плен."На Северодонецком Азоте началась сдача в плен представителей ВСУ, находящихся в окружении, среди которых - спецназ ГУР МО, представители "Правого сектора"* и иностранные наемники", - написал Кива в Telegram-канале.Химический комбинат "Азот" находится в городе Северодонецк Луганской Народной Республики. На данный момент территория завода подконтрольна украинским вооруженным формированиям. При освобождении Северодонецка российская армия и союзные войска ЛНР блокировали боевиков украинских националистических батальонов на территории предприятия.* Экстремистская организация, запрещенная в России

россия

северодонецк

луганская народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, правый сектор, северодонецк, в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины, илья кива