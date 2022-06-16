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В Якутск прибыло жюри конкурса хомусистов из Австрии, Японии и Венгрии

В Якутск прибыло жюри конкурса хомусистов из Австрии, Японии и Венгрии - РИА Новости, 16.06.2022

В Якутск прибыло жюри конкурса хомусистов из Австрии, Японии и Венгрии

Члены жюри третьего международного конкурса хомусистов-виртуозов прибыли в город Якутск из Австрии, Японии и Венгрии, некоторые участники, в том числе из Китая, РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T08:37

2022-06-16T08:37

2022-06-16T08:37

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

якутск

австрия

япония

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ЯКУТСК, 16 июн – РИА Новости. Члены жюри третьего международного конкурса хомусистов-виртуозов прибыли в город Якутск из Австрии, Японии и Венгрии, некоторые участники, в том числе из Китая, принимают участие онлайн, так как не смогли прибыть из-за запрета на выезд из страны, заявил РИА Новости заместитель председателя правительства республики Сергей Местников.Торжественное открытие III международного конкурса исполнителей "Хомусист-виртуоз мира" состоялось в четверг в Якутске. К торжественному событию приурочили массовый флешмоб исполнителей игры на хомусе, во время которого более 300 участников в национальных нарядах выстроились в виде цифры 100 в честь столетия автономии Якутии. По информации организаторов, к ним через видео-конференц-связь присоединились жители 15 районов и городов республики.По словам Местникова, особенность третьего международного конкурса виртуозов игры на хомусе заключается в том, что возросло количество участников."В первом конкурсе у нас был 21 участник, во втором – 27, а в третьем – 38 хомусистов со многих стран мира и регионов России. Очно смогли принять участие из Киргизии и Монголии. Остальные по ряду причин, в том числе, исходя из того, что в этих странах установлен запрет на выезд, к примеру, из Китая, смогут принять участие через онлайн трансляцию. Жюри у нас интернациональное. Председатель жюри – представитель Австрии, президент международного общества варганистов Франц Кумпл. Он приехал в Якутск. А также из Японии Лео Тотагава, он тоже находится здесь. Кроме того, среди членов жюри есть представитель Венгрии", - рассказал вице-премьер.Местников подчеркнул, что хомус – традиционный инструмент для многих народов. "И несмотря на сложную политическую ситуацию, многие страны признают, что конкурс мирового уровня и нужно обязательно в нем участвовать. Победа дает звание хомусиста-виртуоза мира. Если в спортивных соревнованиях становятся чемпионами, то по итогам сегодняшнего международного конкурса победитель становится чемпионом мира по игре на хомусе. Это знатный титул, который присваивается на всю жизнь", - отметил он.Ранее сообщалось о том, что 16-17 июня третий международный конкурс хомусистов-виртуозов в Якутске соберет свыше 40 участников из 14 стран и 11 регионов РФ.

https://ria.ru/20220615/yakutiya-1795499892.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика саха (якутия), якутск, австрия, япония