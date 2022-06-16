https://ria.ru/20220616/zerno-1795732199.html

В Польше назвали сроки строительства хранилищ для украинского зерна

В Польше назвали сроки строительства хранилищ для украинского зерна - РИА Новости, 16.06.2022

В Польше назвали сроки строительства хранилищ для украинского зерна

На территории Польши построят временные зернохранилища для украинского зерна, на строительство уйдет максимум четыре месяца, сообщил министр сельского хозяйства РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T12:59

2022-06-16T12:59

2022-06-16T13:00

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. На территории Польши построят временные зернохранилища для украинского зерна, на строительство уйдет максимум четыре месяца, сообщил министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Хенрик Ковальчик в четверг в соцсети."Зернохранилища должны быть там, где заканчиваются широкие колеи из Украины. Тогда будет легче перегружать зерно и тем самым увеличить возможности загрузки. Реализация инвестиции такого типа длится около 3-4 месяцев", - приводит слова Ковальчика издание "Укринформ".Министр сообщил, что при нынешних возможностях максимальное количество зерна, которое можно перегрузить в Польше, составляет около 1,5 миллиона тонн, тогда как потребности Украины составляют около 5 миллиона тонн в месяц.

https://ria.ru/20220615/zerno-1795493497.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, польша, украина, в мире