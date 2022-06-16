https://ria.ru/20220616/zelenskiy-1795631007.html

В Германии усомнились во вменяемости Зеленского после его слов о Крыме

В Германии усомнились во вменяемости Зеленского после его слов о Крыме - РИА Новости, 16.06.2022

В Германии усомнились во вменяемости Зеленского после его слов о Крыме

Высказывания Владимира Зеленского о "возвращении" Крыма под контроль Украины далеки от реальности, говорится в статье немецкого издания Der Tagesspiegel. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T07:01

2022-06-16T07:01

2022-06-16T11:41

в мире

олаф шольц

эммануэль макрон

марио драги

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Высказывания Владимира Зеленского о "возвращении" Крыма под контроль Украины далеки от реальности, говорится в статье немецкого издания Der Tagesspiegel.Ранее Зеленский в видеообращении пообещал "вернуть контроль" над Крымом, Донбассом, частью освобожденной Харьковской области и регионами юга Украины — Херсонской и Запорожской областями."Потерял ли человек чувство реальности? Украинская армия отступает в Донбассе", — пишет издание, отмечая, что это высказывание прозвучало накануне намеченного визита в Киев лидеров Германии, Франции и Италии.При этом газета задается вопросом, как Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Марио Драги должны реагировать на подобные слова. "… К чему стремится Зеленский своим заявлением, столь далеким от сегодняшней реальности?" — говорится в материале.Как утверждает Der Tagesspiegel, Зеленский, упоминая "мечту" о Крыме, хочет выяснить, насколько далеко западноевропейские лидеры готовы идти в своей поддержке Киева. "Но Шольц, Макрон и Драги тоже мечтают: об удобном для них переговорном пути, который избавит их от тяжелых решений", — резюмирует издание.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее назвал обещания Зеленского вернуть контроль киевских властей над Крымом, Донбассом и освобожденными территориями кривляньями. По его мнению, исходя из слов Зеленского, вывод очевиден — до тех пор, пока этот режим существует в любом виде, он будет угрозой для России."Поэтому только полный разгром врага, только победа. И, конечно, суд над военными преступниками. На котором среди материалов обвинения, надеюсь, будут фигурировать и эти президентские "стендапы"", - подчеркнул Аксенов.

https://ria.ru/20220615/isterika-1795344954.html

https://ria.ru/20220613/ukraina-1795071355.html

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в мире, олаф шольц, эммануэль макрон, марио драги, германия, украина, донбасс, италия, франция, россия, владимир зеленский