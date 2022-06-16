https://ria.ru/20220616/zavod-1796228306.html

Радиаторный завод в Ингушетии может поставлять продукцию в Донбасс

Радиаторный завод в Ингушетии может поставлять продукцию в Донбасс - РИА Новости, 17.06.2022

Радиаторный завод в Ингушетии может поставлять продукцию в Донбасс

Продукция завода по производству радиаторов в Ингушетии может быть востребована в рамках работ по восстановлению мирной жизни в Донбассе, сообщил РИА Новости на РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-16T18:58

2022-06-16T18:58

2022-06-17T18:24

республика ингушетия

махмуд-али калиматов

пмэф

завод

производство

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Продукция завода по производству радиаторов в Ингушетии может быть востребована в рамках работ по восстановлению мирной жизни в Донбассе, сообщил РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме глава региона Махмуд-Али Калиматов."Внешнее санкционное давление нас сильно не затронуло, коснулось только производства радиаторов на заводе "АТМ". Мы их раньше реализовывали в 30 стран, а сегодня осталось 18 стран, это в основном ближнее зарубежье, страны СНГ. Думаю, что продукция завода может быть востребована во время работ по восстановлению Донбасса", - сказал Калиматов.Он отметил, что, несмотря на санкции, в Ингушетии отмечается рост основных экономических показателей. "Индекс промышленного производства за четыре месяца текущего года вырос на 15%. Производство сельскохозяйственной продукции выросло на 7% процентов. По темпам роста производства продукции сельского хозяйства республика занимает первое место по СКФО. Выросли на 7,8% оборот розничной торговли и на 1,4% объем платных услуг", - рассказал глава региона.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220607/tsekh-1793796269.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

махмуд-али калиматов, пмэф, завод, производство