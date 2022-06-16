18:58 16.06.2022 (обновлено: 18:24 17.06.2022)
Радиаторный завод в Ингушетии может поставлять продукцию в Донбасс
© Фото : Администрация Главы и Правительства Республики ИнгушетияЗавод по производству радиаторов в Ингушетии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Продукция завода по производству радиаторов в Ингушетии может быть востребована в рамках работ по восстановлению мирной жизни в Донбассе, сообщил РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме глава региона Махмуд-Али Калиматов.
"Внешнее санкционное давление нас сильно не затронуло, коснулось только производства радиаторов на заводе "АТМ". Мы их раньше реализовывали в 30 стран, а сегодня осталось 18 стран, это в основном ближнее зарубежье, страны СНГ. Думаю, что продукция завода может быть востребована во время работ по восстановлению Донбасса", - сказал Калиматов.
Он отметил, что, несмотря на санкции, в Ингушетии отмечается рост основных экономических показателей. "Индекс промышленного производства за четыре месяца текущего года вырос на 15%. Производство сельскохозяйственной продукции выросло на 7% процентов. По темпам роста производства продукции сельского хозяйства республика занимает первое место по СКФО. Выросли на 7,8% оборот розничной торговли и на 1,4% объем платных услуг", - рассказал глава региона.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.