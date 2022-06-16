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Путин заявил о важности строительства газовых заправок - РИА Новости, 16.06.2022
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Путин заявил о важности строительства газовых заправок
Путин заявил о важности строительства газовых заправок - РИА Новости, 16.06.2022
Путин заявил о важности строительства газовых заправок
Президент России Владимир Путин заявил, что поддержка строительства газовых станций важна для поддержки спроса на газомоторные автомобили. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T22:20
2022-06-16T22:20
экономика
газпром
автопром
владимир путин
россия
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СТРЕЛЬНА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что поддержка строительства газовых станций важна для поддержки спроса на газомоторные автомобили."Безусловно, согласен со всем, что было сказано о газомоторном топливе и газомоторной тематике. Это действительно наше неконкурентное преимущество - наличие дешёвого сырья. Здесь недостаточно усилий Газпрома, вот здесь я хотел бы обратить внимание наших руководителей в регионах. Поддержка строительства заправочных станций, успех предприятий в значительной степени зависит от того, как эта работа организована в регионах", - сказал Путин на совещании по автопрому.Он отметил, что чрезвычайно важна сеть таких станций."Сеть будет - будет запрос на эту технику, сети нет - где заправляться? Это один из ключевых элементов. И сразу ситуация в автопроме поменяется в целом. Как было сказано справедливо, экологичность сразу меняется", - сказа Путин.
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экономика, газпром, автопром, владимир путин, россия
22:20 16.06.2022
 
Путин заявил о важности строительства газовых заправок

Путин: строительство газовых заправок важно для поддержки спроса на газомоторные авто

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЗаправочные колонки на газозаправочной станция в Казани
Заправочные колонки на газозаправочной станция в Казани - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Заправочные колонки на газозаправочной станция в Казани. Архивное фото
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СТРЕЛЬНА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что поддержка строительства газовых станций важна для поддержки спроса на газомоторные автомобили.
"Безусловно, согласен со всем, что было сказано о газомоторном топливе и газомоторной тематике. Это действительно наше неконкурентное преимущество - наличие дешёвого сырья. Здесь недостаточно усилий Газпрома, вот здесь я хотел бы обратить внимание наших руководителей в регионах. Поддержка строительства заправочных станций, успех предприятий в значительной степени зависит от того, как эта работа организована в регионах", - сказал Путин на совещании по автопрому.
Он отметил, что чрезвычайно важна сеть таких станций.
"Сеть будет - будет запрос на эту технику, сети нет - где заправляться? Это один из ключевых элементов. И сразу ситуация в автопроме поменяется в целом. Как было сказано справедливо, экологичность сразу меняется", - сказа Путин.
Электромобили таксопарка на федеральной территории Сириус в Сочи - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
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ЭкономикаГазпромАвтопромВладимир ПутинРоссия
 
 
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