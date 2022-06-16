https://ria.ru/20220616/zapravki-1795940988.html

Путин заявил о важности строительства газовых заправок

Путин заявил о важности строительства газовых заправок - РИА Новости, 16.06.2022

Путин заявил о важности строительства газовых заправок

Президент России Владимир Путин заявил, что поддержка строительства газовых станций важна для поддержки спроса на газомоторные автомобили. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T22:20

2022-06-16T22:20

2022-06-16T22:20

экономика

газпром

автопром

владимир путин

россия

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СТРЕЛЬНА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что поддержка строительства газовых станций важна для поддержки спроса на газомоторные автомобили."Безусловно, согласен со всем, что было сказано о газомоторном топливе и газомоторной тематике. Это действительно наше неконкурентное преимущество - наличие дешёвого сырья. Здесь недостаточно усилий Газпрома, вот здесь я хотел бы обратить внимание наших руководителей в регионах. Поддержка строительства заправочных станций, успех предприятий в значительной степени зависит от того, как эта работа организована в регионах", - сказал Путин на совещании по автопрому.Он отметил, что чрезвычайно важна сеть таких станций."Сеть будет - будет запрос на эту технику, сети нет - где заправляться? Это один из ключевых элементов. И сразу ситуация в автопроме поменяется в целом. Как было сказано справедливо, экологичность сразу меняется", - сказа Путин.

https://ria.ru/20220616/elektromobili-1795937824.html

россия

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, газпром, автопром, владимир путин, россия