МО: Запад в Сирии и на Украине применил одни методы для установления власти
Генерал Мизинцев: Запад в Сирии и на Украине применил одни методы для установления власти
© РИА Новости / Вадим Савицкий / Перейти в фотобанкНачальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев
Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. США и их сателлиты применили на Украине те же преступные методы для установления власти националистов в стране, что ранее использовались в Сирии при попытке свержения легитимных властей руками радикальных исламистов.
Такое мнение в четверг выразил на совместном заседании межведомственных координационных штабов Сирии и России руководитель Межведомственного координационного штаба РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
15 июня, 14:09Донбасс. Геноцид. 2014-2022Как украинские политики восемь лет разжигали ненависть ко всему русскому"Все, что имеет в корне слово "Россия", — это кристальное, тотальное и доказанное зло", "русскоязычные украинцы — самая большая проблема Украины", "Россия крадет чужую историю — это факт". Украинские политики годами пропагандировали ненависть ко всему русскому. Русофобия особенно активно и системно взращивалась последние восемь лет.
"Применены те же преступные методы, которые использовались западными странами в 2011 году для развязывания военного конфликта в Сирии. Тогда Запад поддержал и вооружил идеологически мотивированных радикальным исламизмом террористов с целью свержения неугодного им правительства", - заявил Мизинцев. "Так и на Украине, - отметил он, - путем внедрения в радикальную часть украинского общества неонационалистической идеологии США и их сателлиты привели к власти силы, способствующие расцвету идей фашизма". Сейчас же страны Запада стремятся как можно дольше затянуть конфликт, накачивая Украину всеми видами вооружения, считает генерал.
Мизинцев напомнил, что за восемь лет гуманитарной катастрофы на Донбассе жертвами нарушений прав человека стали более 6,5 миллионов человек. За это время в результате ежедневных обстрелов со стороны украинских войск и нацбатов погибли свыше 14,5 тысяч человек, разрушено более 4,1 тысяч и повреждено более 55 тысяч объектов инфраструктуры и жилых домов. Из Донбасса в Россию переселились более 1,4 миллиона беженцев, более 3,6 миллиона вынуждены были прятаться в подвалах, отметил генерал.
"Страны так называемого цивилизованного Запада во главе с Соединенными Штатами Америки все это намеренно не замечали, демонстрируя полное безразличие к судьбам миллионов жителей Донецкой и Луганской Народных Республик", - подчеркнул руководитель штаба.