https://ria.ru/20220616/zapad-1795659307.html

Песков назвал негатив в экономике Запада последствиями ошибок его лидеров

Песков назвал негатив в экономике Запада последствиями ошибок его лидеров - РИА Новости, 16.06.2022

Песков назвал негатив в экономике Запада последствиями ошибок его лидеров

Неверно связывать негатив в экономике Запада только со спецоперацией России на Украине, это последствия целой серии ошибок мировых лидеров и в Европе, и в США,... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T10:12

2022-06-16T10:12

2022-06-16T10:12

экономика

евросоюз

россия

сша

дмитрий песков

украина

ситуация в днр и лнр

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Неверно связывать негатив в экономике Запада только со спецоперацией России на Украине, это последствия целой серии ошибок мировых лидеров и в Европе, и в США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости."Профессионалы, экономисты, аналитики прекрасно понимают, что связывать эти негативные проявления только с эффектом специальной военной операции неправильно. Это последствия целой серии ошибок мировых лидеров и в Европе, и в США, которые имели место на протяжении последних нескольких лет", - сказал он в интервью РИА Новости, говоря о негативных последствиях введенных против России санкций на западную экономику. Он добавил, что именно эти ошибки "привели к этим горьким последствиям, которые сейчас в мире по-прежнему пока нарастают".Год назад в Женеве прошел саммит лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена. В настоящее время, как ранее заявил РИА Новости Песков, диалог как таковой между странами отсутствует. США ввели в отношении РФ несколько пакетов санкций.

https://ria.ru/20220615/inflyatsiya-1795290240.html

россия

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, евросоюз, россия, сша, дмитрий песков, украина, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии