Песков назвал негатив в экономике Запада последствиями ошибок его лидеров
Песков призвал не связывать негатив в экономике Запада только со спецоперацией на Украине
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Неверно связывать негатив в экономике Запада только со спецоперацией России на Украине, это последствия целой серии ошибок мировых лидеров и в Европе, и в США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.
"Профессионалы, экономисты, аналитики прекрасно понимают, что связывать эти негативные проявления только с эффектом специальной военной операции неправильно. Это последствия целой серии ошибок мировых лидеров и в Европе, и в США, которые имели место на протяжении последних нескольких лет", - сказал он в интервью РИА Новости, говоря о негативных последствиях введенных против России санкций на западную экономику. Он добавил, что именно эти ошибки "привели к этим горьким последствиям, которые сейчас в мире по-прежнему пока нарастают".
Год назад в Женеве прошел саммит лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена. В настоящее время, как ранее заявил РИА Новости Песков, диалог как таковой между странами отсутствует. США ввели в отношении РФ несколько пакетов санкций.