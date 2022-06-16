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Песков назвал негатив в экономике Запада последствиями ошибок его лидеров - РИА Новости, 16.06.2022
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Песков назвал негатив в экономике Запада последствиями ошибок его лидеров
Песков назвал негатив в экономике Запада последствиями ошибок его лидеров - РИА Новости, 16.06.2022
Песков назвал негатив в экономике Запада последствиями ошибок его лидеров
Неверно связывать негатив в экономике Запада только со спецоперацией России на Украине, это последствия целой серии ошибок мировых лидеров и в Европе, и в США,... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T10:12
2022-06-16T10:12
экономика
евросоюз
россия
сша
дмитрий песков
украина
ситуация в днр и лнр
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Неверно связывать негатив в экономике Запада только со спецоперацией России на Украине, это последствия целой серии ошибок мировых лидеров и в Европе, и в США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости."Профессионалы, экономисты, аналитики прекрасно понимают, что связывать эти негативные проявления только с эффектом специальной военной операции неправильно. Это последствия целой серии ошибок мировых лидеров и в Европе, и в США, которые имели место на протяжении последних нескольких лет", - сказал он в интервью РИА Новости, говоря о негативных последствиях введенных против России санкций на западную экономику. Он добавил, что именно эти ошибки "привели к этим горьким последствиям, которые сейчас в мире по-прежнему пока нарастают".Год назад в Женеве прошел саммит лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена. В настоящее время, как ранее заявил РИА Новости Песков, диалог как таковой между странами отсутствует. США ввели в отношении РФ несколько пакетов санкций.
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экономика, евросоюз, россия, сша, дмитрий песков, украина, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии
10:12 16.06.2022
 
Песков назвал негатив в экономике Запада последствиями ошибок его лидеров

Песков призвал не связывать негатив в экономике Запада только со спецоперацией на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Неверно связывать негатив в экономике Запада только со спецоперацией России на Украине, это последствия целой серии ошибок мировых лидеров и в Европе, и в США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.
"Профессионалы, экономисты, аналитики прекрасно понимают, что связывать эти негативные проявления только с эффектом специальной военной операции неправильно. Это последствия целой серии ошибок мировых лидеров и в Европе, и в США, которые имели место на протяжении последних нескольких лет", - сказал он в интервью РИА Новости, говоря о негативных последствиях введенных против России санкций на западную экономику. Он добавил, что именно эти ошибки "привели к этим горьким последствиям, которые сейчас в мире по-прежнему пока нарастают".
Год назад в Женеве прошел саммит лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена. В настоящее время, как ранее заявил РИА Новости Песков, диалог как таковой между странами отсутствует. США ввели в отношении РФ несколько пакетов санкций.
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ЭкономикаЕвросоюзРоссияСШАДмитрий ПесковУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРСанкции в отношении России
 
 
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