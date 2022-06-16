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Жители Красного Луча прячутся в подвалах из-за взрывов на заводе - РИА Новости, 16.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220616/vzryvy-1795944794.html
Жители Красного Луча прячутся в подвалах из-за взрывов на заводе
Жители Красного Луча прячутся в подвалах из-за взрывов на заводе - РИА Новости, 16.06.2022
Жители Красного Луча прячутся в подвалах из-за взрывов на заводе
Многие жители города Красный Луч в ЛНР решили провести ночь в подвалах из-за взрывов на заводе радиоэлектроники, который подвергся обстрелу со стороны... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T22:55
2022-06-16T22:55
специальная военная операция на украине
красный луч
луганская народная республика
родион мирошник
донбасс
точка-у
вооруженные силы украины
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КРАСНЫЙ ЛУЧ (ЛНР), 16 июн - РИА Новости. Многие жители города Красный Луч в ЛНР решили провести ночь в подвалах из-за взрывов на заводе радиоэлектроники, который подвергся обстрелу со стороны украинских сил, передает корреспондент РИА Новости.Ранее посол ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что пожар на заводе в городе Красный Луч произошел из-за удара ракетой "Точка-У", она была выпущена в 18.30 с направления населенного пункта Артемовск (Бахмут) под контролем украинских сил.Из-за начавшегося пожара на заводе стали рваться снаряды. Осколки разлетаются по всему небольшому городу. Во многих дворах видны воронки от взрывов и куски снарядов, кое-где выбиты окна и повреждены автомобили.Из-за взрывов снарядов в некоторых постройках соседнего с заводом Третьего микрорайона начались пожары. В частности, горят гаражи, несколько квартир в многоэтажках и швейный цех. Пожарные машины пока не рискуют подъезжать к заводу, так как снаряды продолжают рваться.Местные жители, особенно из районов у завода, предпочли скрыться от опасности в подвалы."Такого не было даже в 2014 году (когда в этом районе были боевые действия - ред.)", - говорит один из них.Ранее, 13 июня, в окрестностях города уже сбивали украинскую "Точку-У", тогда от ее осколков пострадали 30 домовладений.В советское время завод "Красный луч" производил радиоэлектронику, в том числе для подводных лодок.
https://ria.ru/20220616/artilleriya-1795929589.html
https://ria.ru/20220616/provokatsiya-1795935117.html
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красный луч, луганская народная республика, родион мирошник, донбасс, точка-у, вооруженные силы украины
22:55 16.06.2022
 
Жители Красного Луча прячутся в подвалах из-за взрывов на заводе

Жители Красного Луча в ЛНР прячутся в подвалах из-за взрывов на заводе радиоэлектроники

© РИА НовостиПоследствия удара ракетой "Точка-У"
Последствия удара ракетой Точка-У
© РИА Новости
Последствия удара ракетой "Точка-У". Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНЫЙ ЛУЧ (ЛНР), 16 июн - РИА Новости. Многие жители города Красный Луч в ЛНР решили провести ночь в подвалах из-за взрывов на заводе радиоэлектроники, который подвергся обстрелу со стороны украинских сил, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее посол ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что пожар на заводе в городе Красный Луч произошел из-за удара ракетой "Точка-У", она была выпущена в 18.30 с направления населенного пункта Артемовск (Бахмут) под контролем украинских сил.
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Вчера, 20:56Специальная военная операция на Украине
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Из-за начавшегося пожара на заводе стали рваться снаряды. Осколки разлетаются по всему небольшому городу. Во многих дворах видны воронки от взрывов и куски снарядов, кое-где выбиты окна и повреждены автомобили.
Из-за взрывов снарядов в некоторых постройках соседнего с заводом Третьего микрорайона начались пожары. В частности, горят гаражи, несколько квартир в многоэтажках и швейный цех. Пожарные машины пока не рискуют подъезжать к заводу, так как снаряды продолжают рваться.
Местные жители, особенно из районов у завода, предпочли скрыться от опасности в подвалы.
"Такого не было даже в 2014 году (когда в этом районе были боевые действия - ред.)", - говорит один из них.
Ранее, 13 июня, в окрестностях города уже сбивали украинскую "Точку-У", тогда от ее осколков пострадали 30 домовладений.
В советское время завод "Красный луч" производил радиоэлектронику, в том числе для подводных лодок.
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Специальная военная операция на УкраинеКрасный ЛучЛуганская Народная РеспубликаРодион МирошникДонбассТочка-УВооруженные силы Украины
 
 
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