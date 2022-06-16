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Жители Красного Луча прячутся в подвалах из-за взрывов на заводе

Жители Красного Луча прячутся в подвалах из-за взрывов на заводе - РИА Новости, 16.06.2022

Жители Красного Луча прячутся в подвалах из-за взрывов на заводе

Многие жители города Красный Луч в ЛНР решили провести ночь в подвалах из-за взрывов на заводе радиоэлектроники, который подвергся обстрелу со стороны... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T22:55

2022-06-16T22:55

2022-06-16T22:55

специальная военная операция на украине

красный луч

луганская народная республика

родион мирошник

донбасс

точка-у

вооруженные силы украины

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КРАСНЫЙ ЛУЧ (ЛНР), 16 июн - РИА Новости. Многие жители города Красный Луч в ЛНР решили провести ночь в подвалах из-за взрывов на заводе радиоэлектроники, который подвергся обстрелу со стороны украинских сил, передает корреспондент РИА Новости.Ранее посол ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что пожар на заводе в городе Красный Луч произошел из-за удара ракетой "Точка-У", она была выпущена в 18.30 с направления населенного пункта Артемовск (Бахмут) под контролем украинских сил.Из-за начавшегося пожара на заводе стали рваться снаряды. Осколки разлетаются по всему небольшому городу. Во многих дворах видны воронки от взрывов и куски снарядов, кое-где выбиты окна и повреждены автомобили.Из-за взрывов снарядов в некоторых постройках соседнего с заводом Третьего микрорайона начались пожары. В частности, горят гаражи, несколько квартир в многоэтажках и швейный цех. Пожарные машины пока не рискуют подъезжать к заводу, так как снаряды продолжают рваться.Местные жители, особенно из районов у завода, предпочли скрыться от опасности в подвалы."Такого не было даже в 2014 году (когда в этом районе были боевые действия - ред.)", - говорит один из них.Ранее, 13 июня, в окрестностях города уже сбивали украинскую "Точку-У", тогда от ее осколков пострадали 30 домовладений.В советское время завод "Красный луч" производил радиоэлектронику, в том числе для подводных лодок.

https://ria.ru/20220616/artilleriya-1795929589.html

https://ria.ru/20220616/provokatsiya-1795935117.html

красный луч

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красный луч, луганская народная республика, родион мирошник, донбасс, точка-у, вооруженные силы украины