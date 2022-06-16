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В разных районах Донецка слышны звуки взрывов - РИА Новости, 16.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В разных районах Донецка слышны звуки взрывов
В разных районах Донецка слышны звуки взрывов - РИА Новости, 16.06.2022
В разных районах Донецка слышны звуки взрывов
Мощные взрывы слышны в разных районах Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T11:09
2022-06-16T11:16
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Мощные взрывы слышны в разных районах Донецка, передает корреспондент РИА Новости.В минувший понедельник Донецк подвергся самому интенсивному обстрелу с 2015 года. Украина обстреливала практически все районы города, в первую очередь Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский. В связи с этим глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил в официальном обращении, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города со стороны украинских войск в понедельник одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.
https://ria.ru/20220616/vooruzheniya-1795536939.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика
11:09 16.06.2022 (обновлено: 11:16 16.06.2022)
 
В разных районах Донецка слышны звуки взрывов

В разных районах Донецка слышны звуки мощных взрывов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖенщина затягивает полиэтиленовой пленкой окно, разбитое в результате обстрелов ВСУ Донецка.
Женщина затягивает полиэтиленовой пленкой окно, разбитое в результате обстрелов ВСУ Донецка. - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Женщина затягивает полиэтиленовой пленкой окно, разбитое в результате обстрелов ВСУ Донецка.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Мощные взрывы слышны в разных районах Донецка, передает корреспондент РИА Новости.
В минувший понедельник Донецк подвергся самому интенсивному обстрелу с 2015 года. Украина обстреливала практически все районы города, в первую очередь Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский. В связи с этим глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил в официальном обращении, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города со стороны украинских войск в понедельник одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.
Ракетный модуль артиллерийской ракетной системы M142 (HIMARS) - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
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