https://ria.ru/20220616/vzryvy-1795678154.html

В разных районах Донецка слышны звуки взрывов

В разных районах Донецка слышны звуки взрывов - РИА Новости, 16.06.2022

В разных районах Донецка слышны звуки взрывов

Мощные взрывы слышны в разных районах Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T11:09

2022-06-16T11:09

2022-06-16T11:16

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Мощные взрывы слышны в разных районах Донецка, передает корреспондент РИА Новости.В минувший понедельник Донецк подвергся самому интенсивному обстрелу с 2015 года. Украина обстреливала практически все районы города, в первую очередь Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский. В связи с этим глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил в официальном обращении, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города со стороны украинских войск в понедельник одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.

https://ria.ru/20220616/vooruzheniya-1795536939.html

донецкая народная республика

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика