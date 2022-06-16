https://ria.ru/20220616/vzryv-1795644806.html

Из-за взрыва на судне на Сейшельских островах погибли два человека

Из-за взрыва на судне на Сейшельских островах погибли два человека - РИА Новости, 16.06.2022

Из-за взрыва на судне на Сейшельских островах погибли два человека

По меньшей мере два человека погибли, еще восемь пострадали в результате взрыва на испанском судне на Сейшельских островах, сообщает газета ABC. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T09:17

2022-06-16T09:17

2022-06-16T09:17

в мире

сейшельские острова

виктория (австралия)

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли, еще восемь пострадали в результате взрыва на испанском судне на Сейшельских островах, сообщает газета ABC."Два моряка погибли вследствие взрыва на рыболовецком судне Albacora Cuatro на Сейшельских островах", - передает издание со ссылкой на источники.Как сообщается, судно было пришвартовано в порту столицы Сейшельских островов города Виктория. Оно находилось на ремонте, поэтому, вероятно, большинство членов экипажа не были на борту в момент взрыва. Инцидент произошел из-за утечки аммиака. Погибли старший механик и старпом. Восемь раненых членов экипажа доставили в больницу.

https://ria.ru/20220528/sudno-1791413853.html

сейшельские острова

виктория (австралия)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сейшельские острова, виктория (австралия)