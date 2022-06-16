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Из-за взрыва на судне на Сейшельских островах погибли два человека - РИА Новости, 16.06.2022
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Из-за взрыва на судне на Сейшельских островах погибли два человека
Из-за взрыва на судне на Сейшельских островах погибли два человека - РИА Новости, 16.06.2022
Из-за взрыва на судне на Сейшельских островах погибли два человека
По меньшей мере два человека погибли, еще восемь пострадали в результате взрыва на испанском судне на Сейшельских островах, сообщает газета ABC. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T09:17
2022-06-16T09:17
в мире
сейшельские острова
виктория (австралия)
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли, еще восемь пострадали в результате взрыва на испанском судне на Сейшельских островах, сообщает газета ABC."Два моряка погибли вследствие взрыва на рыболовецком судне Albacora Cuatro на Сейшельских островах", - передает издание со ссылкой на источники.Как сообщается, судно было пришвартовано в порту столицы Сейшельских островов города Виктория. Оно находилось на ремонте, поэтому, вероятно, большинство членов экипажа не были на борту в момент взрыва. Инцидент произошел из-за утечки аммиака. Погибли старший механик и старпом. Восемь раненых членов экипажа доставили в больницу.
https://ria.ru/20220528/sudno-1791413853.html
сейшельские острова
виктория (австралия)
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в мире, сейшельские острова, виктория (австралия)
09:17 16.06.2022
 
Из-за взрыва на судне на Сейшельских островах погибли два человека

Из-за взрыва на испанском судне на Сейшельских островах погибли два человека

© РИА Новости / Александр Ковалев / Перейти в фотобанкПрибрежные скалы сейшельского острова Маэ
Прибрежные скалы сейшельского острова Маэ - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Александр Ковалев
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Прибрежные скалы сейшельского острова Маэ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли, еще восемь пострадали в результате взрыва на испанском судне на Сейшельских островах, сообщает газета ABC.
"Два моряка погибли вследствие взрыва на рыболовецком судне Albacora Cuatro на Сейшельских островах", - передает издание со ссылкой на источники.
Как сообщается, судно было пришвартовано в порту столицы Сейшельских островов города Виктория. Оно находилось на ремонте, поэтому, вероятно, большинство членов экипажа не были на борту в момент взрыва. Инцидент произошел из-за утечки аммиака. Погибли старший механик и старпом. Восемь раненых членов экипажа доставили в больницу.
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В миреСейшельские островаВиктория (Австралия)
 
 
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