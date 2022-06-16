https://ria.ru/20220616/vto-1795673840.html
Легально исключить Россию из ВТО нельзя, заявили в МИД
Легально исключить Россию из ВТО нельзя, заявили в МИД - РИА Новости, 16.06.2022
Легально исключить Россию из ВТО нельзя, заявили в МИД
Легально исключить Россию из ВТО нельзя, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T10:56
2022-06-16T10:56
2022-06-16T10:56
петербургский международный экономический форум — 2022
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
александр панкин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Легально исключить Россию из ВТО нельзя, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин."Легально, процедурно нет. В нынешних условиях, к сожалению, невозможное становится возможным", - сказал Панкин журналистам в рамках ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220531/yunesko-1792160195.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр панкин
Легально исключить Россию из ВТО нельзя, заявили в МИД
Замглавы МИД Панкин: Россию невозможно легально исключить из ВТО