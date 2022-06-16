https://ria.ru/20220616/vto-1795673840.html

Легально исключить Россию из ВТО нельзя, заявили в МИД

Легально исключить Россию из ВТО нельзя, заявили в МИД - РИА Новости, 16.06.2022

Легально исключить Россию из ВТО нельзя, заявили в МИД

Легально исключить Россию из ВТО нельзя, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T10:56

2022-06-16T10:56

2022-06-16T10:56

петербургский международный экономический форум — 2022

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

александр панкин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Легально исключить Россию из ВТО нельзя, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин."Легально, процедурно нет. В нынешних условиях, к сожалению, невозможное становится возможным", - сказал Панкин журналистам в рамках ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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санкт-петербург

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр панкин