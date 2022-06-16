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На Украине заявили о ежесуточных потерях до 500 военных - РИА Новости, 16.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220616/vsu-1795622569.html
На Украине заявили о ежесуточных потерях до 500 военных
На Украине заявили о ежесуточных потерях до 500 военных - РИА Новости, 16.06.2022
На Украине заявили о ежесуточных потерях до 500 военных
Давид Арахамия, который возглавлял делегацию Киева на мирных переговорах с Россией, утверждает, что украинские войска ежедневно теряют на Донбассе "до тысячи... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T02:05
2022-06-16T02:34
специальная военная операция на украине
украина
россия
донбасс
в мире
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ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Давид Арахамия, который возглавлял делегацию Киева на мирных переговорах с Россией, утверждает, что украинские войска ежедневно теряют на Донбассе "до тысячи солдат убитыми и ранеными", а среднесуточные потери украинской армии он оценил в 200-500 человек.Как сообщает американский портал Axios, такие цифры находящийся с визитом в Вашингтоне Арахамия озвучил в ходе дискуссии по украинской проблематике в Германском фонде Маршалла. При этом его заявления существенно разнятся как с официальными данными Киева, так и с информацией Пентагона.Владимир Зеленский 1 июня говорил, что украинские войска теряют "60-100 солдат в день убитыми в бою и около 500 человек ранеными". Глава Минобороны Украины Алексей Резников 9 июня заявил, что украинские войска каждый день теряют до 100 человек убитыми. В свою очередь, советник офиса Зеленского Михаил Подоляк в тот же день сообщил, что ежедневные потери войск Украины составляют "от 100 до 200 человек".Глава комитета начальников штабов ВС США Марк Милли 15 июня заявил, что Украина теряет убитыми примерно 100 человек в сутки, ранеными — порядка 100-300.В Минобороны России неоднократно призывали украинских военных сложить оружие и сдаться, чтобы сохранить жизнь.Арахамия также посетовал на недостаточный, с его точки зрения, поток вооружений от западных стран. При этом лишь за несколько часов его выступления президент США Джо Байден объявил о выделении Украине очередного масштабного пакета военной помощи Украине на сумму в миллиард долларов. Всего же с начала российской спецоперации, как отмечали в Вашингтоне, такого рода помощь Киеву оказали более чем 40 стран, включая союзников и партнеров США.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220616/donetsk-1795618845.html
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украина, россия, донбасс, в мире
02:05 16.06.2022 (обновлено: 02:34 16.06.2022)
 
На Украине заявили о ежесуточных потерях до 500 военных

Axios: Арахамия оценил суточные потери Украины в Донбассе до 500 человек убитыми

© Фото : Ministry of Defense of UkraineСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© Фото : Ministry of Defense of Ukraine
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Давид Арахамия, который возглавлял делегацию Киева на мирных переговорах с Россией, утверждает, что украинские войска ежедневно теряют на Донбассе "до тысячи солдат убитыми и ранеными", а среднесуточные потери украинской армии он оценил в 200-500 человек.
Как сообщает американский портал Axios, такие цифры находящийся с визитом в Вашингтоне Арахамия озвучил в ходе дискуссии по украинской проблематике в Германском фонде Маршалла. При этом его заявления существенно разнятся как с официальными данными Киева, так и с информацией Пентагона.
Владимир Зеленский 1 июня говорил, что украинские войска теряют "60-100 солдат в день убитыми в бою и около 500 человек ранеными". Глава Минобороны Украины Алексей Резников 9 июня заявил, что украинские войска каждый день теряют до 100 человек убитыми. В свою очередь, советник офиса Зеленского Михаил Подоляк в тот же день сообщил, что ежедневные потери войск Украины составляют "от 100 до 200 человек".
Глава комитета начальников штабов ВС США Марк Милли 15 июня заявил, что Украина теряет убитыми примерно 100 человек в сутки, ранеными — порядка 100-300.
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В Минобороны России неоднократно призывали украинских военных сложить оружие и сдаться, чтобы сохранить жизнь.
Арахамия также посетовал на недостаточный, с его точки зрения, поток вооружений от западных стран. При этом лишь за несколько часов его выступления президент США Джо Байден объявил о выделении Украине очередного масштабного пакета военной помощи Украине на сумму в миллиард долларов. Всего же с начала российской спецоперации, как отмечали в Вашингтоне, такого рода помощь Киеву оказали более чем 40 стран, включая союзников и партнеров США.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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