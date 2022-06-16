https://ria.ru/20220616/vstrecha-1795743561.html
Песков ответил на вопрос о возможности встречи Путина и Асада
Песков ответил на вопрос о возможности встречи Путина и Асада - РИА Новости, 16.06.2022
Песков ответил на вопрос о возможности встречи Путина и Асада
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности встречи президентов России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада, заявил, что Кремль... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T13:25
2022-06-16T13:25
2022-06-16T13:25
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности встречи президентов России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада, заявил, что Кремль сообщит, если такая встреча состоится."Мы сообщим, если такая встреча состоится", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планируется ли встреча Асада с Путиным.
https://ria.ru/20220615/siriya-1795348204.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, в мире, россия, сирия, башар асад, владимир путин, дмитрий песков
Песков ответил на вопрос о возможности встречи Путина и Асада
Пресс-секретарь президента Песков: Кремль сообщит, если встреча Путина и Асада состоится