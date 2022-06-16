https://ria.ru/20220616/vstrecha-1795743561.html

Песков ответил на вопрос о возможности встречи Путина и Асада

Песков ответил на вопрос о возможности встречи Путина и Асада - РИА Новости, 16.06.2022

Песков ответил на вопрос о возможности встречи Путина и Асада

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности встречи президентов России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада, заявил, что Кремль... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T13:25

2022-06-16T13:25

2022-06-16T13:25

политика

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сирия

башар асад

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности встречи президентов России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада, заявил, что Кремль сообщит, если такая встреча состоится."Мы сообщим, если такая встреча состоится", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планируется ли встреча Асада с Путиным.

https://ria.ru/20220615/siriya-1795348204.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, в мире, россия, сирия, башар асад, владимир путин, дмитрий песков