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Песков ответил на вопрос о возможности встречи Путина и Асада - РИА Новости, 16.06.2022
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Песков ответил на вопрос о возможности встречи Путина и Асада
Песков ответил на вопрос о возможности встречи Путина и Асада - РИА Новости, 16.06.2022
Песков ответил на вопрос о возможности встречи Путина и Асада
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности встречи президентов России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада, заявил, что Кремль... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T13:25
2022-06-16T13:25
политика
в мире
россия
сирия
башар асад
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности встречи президентов России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада, заявил, что Кремль сообщит, если такая встреча состоится."Мы сообщим, если такая встреча состоится", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планируется ли встреча Асада с Путиным.
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политика, в мире, россия, сирия, башар асад, владимир путин, дмитрий песков
13:25 16.06.2022
 
Песков ответил на вопрос о возможности встречи Путина и Асада

Пресс-секретарь президента Песков: Кремль сообщит, если встреча Путина и Асада состоится

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад
Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности встречи президентов России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада, заявил, что Кремль сообщит, если такая встреча состоится.
"Мы сообщим, если такая встреча состоится", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планируется ли встреча Асада с Путиным.
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