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Глава ВОЗ оценил влияние украинских событий на мировое здравоохранение
Глава ВОЗ оценил влияние украинских событий на мировое здравоохранение - РИА Новости, 16.06.2022
Глава ВОЗ оценил влияние украинских событий на мировое здравоохранение
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о негативном влиянии происходящего на Украине на международную... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T12:15
2022-06-16T12:15
2022-06-16T12:15
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
здоровье - общество
россия
украина
воз
тедрос адханом гебрейесус
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БАКУ, 16 июн – РИА Новости. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о негативном влиянии происходящего на Украине на международную систему здравоохранения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
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Глава ВОЗ оценил влияние украинских событий на мировое здравоохранение
Глава ВОЗ Гебрейесус: ситуация на Украине негативно повлияет на здравоохранение в мире