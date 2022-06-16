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Глава ВОЗ оценил влияние украинских событий на мировое здравоохранение - РИА Новости, 16.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220616/voz-1795708116.html
Глава ВОЗ оценил влияние украинских событий на мировое здравоохранение
Глава ВОЗ оценил влияние украинских событий на мировое здравоохранение - РИА Новости, 16.06.2022
Глава ВОЗ оценил влияние украинских событий на мировое здравоохранение
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о негативном влиянии происходящего на Украине на международную... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T12:15
2022-06-16T12:15
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
здоровье - общество
россия
украина
воз
тедрос адханом гебрейесус
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БАКУ, 16 июн – РИА Новости. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о негативном влиянии происходящего на Украине на международную систему здравоохранения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
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в мире, владимир путин, здоровье - общество, россия, украина, воз, тедрос адханом гебрейесус, ситуация в днр и лнр
12:15 16.06.2022
 
Глава ВОЗ оценил влияние украинских событий на мировое здравоохранение

Глава ВОЗ Гебрейесус: ситуация на Украине негативно повлияет на здравоохранение в мире

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Всемирной организации здравоохранения. Архивное фото
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БАКУ, 16 июн – РИА Новости. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о негативном влиянии происходящего на Украине на международную систему здравоохранения.
"Война, которая сегодня продолжается на территории Украины, негативно отразится и на международном здравоохранении. Но я не хочу терять надежду, так как даже после самой темной ночи наступает рассвет", - сказал глава ВОЗ, выступая на открытии IX Глобального Бакинского форума на тему "Угрозы глобальному миропорядку".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
15 июня, 13:34Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинЗдоровье - ОбществоРоссияУкраинаВОЗТедрос Адханом ГебрейесусСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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