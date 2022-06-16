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Планы по восстановлению Кировское в ДНР обсудили главы Якутии и ДНР - РИА Новости, 17.06.2022
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Планы по восстановлению Кировское в ДНР обсудили главы Якутии и ДНР
Планы по восстановлению Кировское в ДНР обсудили главы Якутии и ДНР - РИА Новости, 17.06.2022
Планы по восстановлению Кировское в ДНР обсудили главы Якутии и ДНР
Совместные планы по восстановлению города Кировское в ДНР обсудили глава Якутии Айсен Николаев и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-16T18:13
2022-06-17T10:36
республика саха (якутия)
донецкая народная республика
луганская народная республика
айсен николаев
россия
республика саха (якутия)
жкх
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ЯКУТСК, 16 июн – РИА Новости. Совместные планы по восстановлению города Кировское в ДНР обсудили глава Якутии Айсен Николаев и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Николаев на полях Петербургского международного экономического форума встретился с главой ДНР. По его словам, как и многие регионы России, Якутия развивает сотрудничество с ДНР.Республика Саха (Якутия) возьмет шефство над городом Кировское, где уже находится группа якутян для оказания помощи, заявил глава региона в ходе прямой трансляции в соцсетях.Свыше 300 беженцев из ДНР и ЛНР прибыли в Якутию с начала спецоперации на Украине, большинство из них получили работу в угледобывающих компаниях.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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донецкая народная республика, луганская народная республика, айсен николаев, россия, республика саха (якутия), жкх, днр, лнр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд), эвакуация жителей днр и лнр в россию
18:13 16.06.2022 (обновлено: 10:36 17.06.2022)
 

Планы по восстановлению Кировское в ДНР обсудили главы Якутии и ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава Якутии Айсен Николаев на Петербургском международном экономическом форуме - 2022
Глава Якутии Айсен Николаев на Петербургском международном экономическом форуме - 2022 - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЯКУТСК, 16 июн – РИА Новости. Совместные планы по восстановлению города Кировское в ДНР обсудили глава Якутии Айсен Николаев и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Николаев на полях Петербургского международного экономического форума встретился с главой ДНР. По его словам, как и многие регионы России, Якутия развивает сотрудничество с ДНР.
"Сегодня мы встретились с главой Донецкой Народной Республики Пушилиным Денисом Владимировичем. Обсудили дальнейшее взаимодействие, совместные проекты, а также реализацию плана по восстановлению города Кировское... Денис Владимирович передал слова благодарности всем якутянам за поддержку в это непростое время", - сообщил глава Якутии Айсен Николаев в Telegram.
Республика Саха (Якутия) возьмет шефство над городом Кировское, где уже находится группа якутян для оказания помощи, заявил глава региона в ходе прямой трансляции в соцсетях.
Свыше 300 беженцев из ДНР и ЛНР прибыли в Якутию с начала спецоперации на Украине, большинство из них получили работу в угледобывающих компаниях.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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