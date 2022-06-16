https://ria.ru/20220616/vosstanovlenie-1796000148.html

Планы по восстановлению Кировское в ДНР обсудили главы Якутии и ДНР

Планы по восстановлению Кировское в ДНР обсудили главы Якутии и ДНР - РИА Новости, 17.06.2022

Планы по восстановлению Кировское в ДНР обсудили главы Якутии и ДНР

Совместные планы по восстановлению города Кировское в ДНР обсудили глава Якутии Айсен Николаев и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-16T18:13

2022-06-16T18:13

2022-06-17T10:36

республика саха (якутия)

донецкая народная республика

луганская народная республика

айсен николаев

россия

республика саха (якутия)

жкх

днр

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ЯКУТСК, 16 июн – РИА Новости. Совместные планы по восстановлению города Кировское в ДНР обсудили глава Якутии Айсен Николаев и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Николаев на полях Петербургского международного экономического форума встретился с главой ДНР. По его словам, как и многие регионы России, Якутия развивает сотрудничество с ДНР.Республика Саха (Якутия) возьмет шефство над городом Кировское, где уже находится группа якутян для оказания помощи, заявил глава региона в ходе прямой трансляции в соцсетях.Свыше 300 беженцев из ДНР и ЛНР прибыли в Якутию с начала спецоперации на Украине, большинство из них получили работу в угледобывающих компаниях.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220602/bezhentsy-1792556850.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

республика саха (якутия)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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Алёна Пава

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