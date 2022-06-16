https://ria.ru/20220616/voditel-1795870278.html

Водитель в Донецке выжил при попадании кассетного боеприпаса в грузовик

Водитель в Донецке выжил при попадании кассетного боеприпаса в грузовик - РИА Новости, 16.06.2022

Водитель в Донецке выжил при попадании кассетного боеприпаса в грузовик

Водитель цистерны, занимающийся развозом воды в Донецке, выжил при попадании элементов кассетного боеприпаса в его грузовик, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T17:48

2022-06-16T17:48

2022-06-16T18:06

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ДОНЕЦК, 16 июн – РИА Новости. Водитель цистерны, занимающийся развозом воды в Донецке, выжил при попадании элементов кассетного боеприпаса в его грузовик, передает корреспондент РИА Новости.Фрагменты боеприпаса, выпущенного из украинской РСЗО, повредили офисное здание и цистерну водовоза, развозившего воду в нуждающиеся районы Донецка, Мариуполя и других населенных пунктов. Водитель в момент разрыва находился в кабине и чудом уцелел, отделавшись легкими повреждениями - основная масса осколков прошла сквозь кабину над его головой.Ранее в четверг при обстреле с украинской стороны пострадала жительница Донецка.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Корреспондент РИА новости рассказывает о водителе цистерны в Донецке, который выжил после обстрела ВСУ Корреспондент РИА новости рассказывает о водителе цистерны в Донецке, который выжил после обстрела ВСУ 2022-06-16T17:48 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецк (днр), днр