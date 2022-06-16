14:47 16.06.2022 (обновлено: 15:40 16.06.2022)
Ле Пен считает визит Макрона в Киев попыткой повлиять на выборы во Франции
Ле Пен считает визит Макрона в Киев попыткой повлиять на парламентские выборы во Франции
© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкЛидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен
Лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Архивное фото
ПАРИЖ, 16 июн – РИА Новости. Визит французского президента Эммануэля Макрона на Украину за три дня до второго тура парламентских выборов во Франции - это попытка повлиять на выборы, заявила в четверг в эфире радио France Inter глава партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
"Решение Эммануэля Макрона отправиться в Киев за три дня до парламентских выборов доказывает, что президент использует позицию военного лидера, чтобы попытаться повлиять на выборы", - считает она.
Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в четверг на Украину, где обсудят помощь Киеву и перспективы вступления страны в ЕС.
Аналогичное мнение высказал депутат партии "Непокорившаяся Франция" Алексис Корбьер в эфире телеканала Cnews.
"Я бы не хотел, чтобы мучения украинского народа служили господину Макрону для внутренних политических целей", - сказал он.
Второй тур парламентских выборов пройдет во Франции 19 июня. На этих выборах избираются 577 депутатов национального собрания (нижней палаты парламента) сроком на пять лет из почти 6300 претендентов на депутатский мандат.
Прогнозы отдавали коалиции президента Макрона "Вместе!" победу с отрывом в первом туре. По итогам первого тура в воскресенье левый "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люка Меланшона получил 25,61% голосов, что почти равно результату "Вместе!" - 25,71% голосов. Во втором туре партии Макрона грозит потеря абсолютного большинства в парламенте.