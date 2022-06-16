https://ria.ru/20220616/ustupki-1795843055.html
Белый дом не будет принуждать Киев идти на территориальные уступки России
Белый дом не будет принуждать Киев идти на территориальные уступки России - РИА Новости, 16.06.2022
Белый дом не будет принуждать Киев идти на территориальные уступки России
США не намерены принуждать Украину идти на территориальные уступки России, считая, что это "откровенно неправильно" и противоречит нормам международного права,... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T16:59
2022-06-16T16:59
2022-06-16T17:22
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ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. США не намерены принуждать Украину идти на территориальные уступки России, считая, что это "откровенно неправильно" и противоречит нормам международного права, заявил в четверг советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан."Мы не собираемся давить на них, требуя территориальных уступок. Мы считаем, что это откровенно неправильно и противоречит нормам международного права", - сказал Салливан в ходе дискуссии, организованной на площадке вашингтонского Центра новой американской безопасности.Представитель Белого дома подчеркнул, что на данном этапе Вашингтон рассматривает поддержку Украины в предоставлении ей оружия и обмена разведывательной информацией."В конце концов, мы считаем, что этот конфликт должен быть урегулирован дипломатическим путем", - резюмировал Салливан.
https://ria.ru/20220614/ukraina-1795026482.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, сша, россия, ситуация в днр и лнр
16:59 16.06.2022 (обновлено: 17:22 16.06.2022)
Белый дом не будет принуждать Киев идти на территориальные уступки России
Белый дом назвал принуждение Киева к территориальным уступкам России неправильным
ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. США не намерены принуждать Украину идти на территориальные уступки России, считая, что это "откровенно неправильно" и противоречит нормам международного права, заявил в четверг советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Мы не собираемся давить на них, требуя территориальных уступок. Мы считаем, что это откровенно неправильно и противоречит нормам международного права", - сказал Салливан в ходе дискуссии, организованной на площадке вашингтонского Центра новой американской безопасности.
Представитель Белого дома подчеркнул, что на данном этапе Вашингтон
рассматривает поддержку Украины
в предоставлении ей оружия и обмена разведывательной информацией.
"В конце концов, мы считаем, что этот конфликт должен быть урегулирован дипломатическим путем", - резюмировал Салливан.