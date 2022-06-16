https://ria.ru/20220616/ustupki-1795843055.html

Белый дом не будет принуждать Киев идти на территориальные уступки России

Белый дом не будет принуждать Киев идти на территориальные уступки России - РИА Новости, 16.06.2022

Белый дом не будет принуждать Киев идти на территориальные уступки России

США не намерены принуждать Украину идти на территориальные уступки России, считая, что это "откровенно неправильно" и противоречит нормам международного права,... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T16:59

2022-06-16T16:59

2022-06-16T17:22

специальная военная операция на украине

украина

в мире

сша

россия

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148601/66/1486016676_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_c996d4ba3005ee1fb29afacece21cd91.jpg

ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. США не намерены принуждать Украину идти на территориальные уступки России, считая, что это "откровенно неправильно" и противоречит нормам международного права, заявил в четверг советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан."Мы не собираемся давить на них, требуя территориальных уступок. Мы считаем, что это откровенно неправильно и противоречит нормам международного права", - сказал Салливан в ходе дискуссии, организованной на площадке вашингтонского Центра новой американской безопасности.Представитель Белого дома подчеркнул, что на данном этапе Вашингтон рассматривает поддержку Украины в предоставлении ей оружия и обмена разведывательной информацией."В конце концов, мы считаем, что этот конфликт должен быть урегулирован дипломатическим путем", - резюмировал Салливан.

https://ria.ru/20220614/ukraina-1795026482.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, сша, россия, ситуация в днр и лнр