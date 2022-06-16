Рейтинг@Mail.ru
Белый дом не будет принуждать Киев идти на территориальные уступки России - РИА Новости, 16.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220616/ustupki-1795843055.html
Белый дом не будет принуждать Киев идти на территориальные уступки России
Белый дом не будет принуждать Киев идти на территориальные уступки России - РИА Новости, 16.06.2022
Белый дом не будет принуждать Киев идти на территориальные уступки России
США не намерены принуждать Украину идти на территориальные уступки России, считая, что это "откровенно неправильно" и противоречит нормам международного права,... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T16:59
2022-06-16T17:22
специальная военная операция на украине
украина
в мире
сша
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148601/66/1486016676_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_c996d4ba3005ee1fb29afacece21cd91.jpg
ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. США не намерены принуждать Украину идти на территориальные уступки России, считая, что это "откровенно неправильно" и противоречит нормам международного права, заявил в четверг советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан."Мы не собираемся давить на них, требуя территориальных уступок. Мы считаем, что это откровенно неправильно и противоречит нормам международного права", - сказал Салливан в ходе дискуссии, организованной на площадке вашингтонского Центра новой американской безопасности.Представитель Белого дома подчеркнул, что на данном этапе Вашингтон рассматривает поддержку Украины в предоставлении ей оружия и обмена разведывательной информацией."В конце концов, мы считаем, что этот конфликт должен быть урегулирован дипломатическим путем", - резюмировал Салливан.
https://ria.ru/20220614/ukraina-1795026482.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148601/66/1486016676_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_64fbe7d4f355f631b39912db824dbaf9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, сша, россия, ситуация в днр и лнр
16:59 16.06.2022 (обновлено: 17:22 16.06.2022)
 
Белый дом не будет принуждать Киев идти на территориальные уступки России

Белый дом назвал принуждение Киева к территориальным уступкам России неправильным

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Вид на Белый дом в Вашингтоне . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. США не намерены принуждать Украину идти на территориальные уступки России, считая, что это "откровенно неправильно" и противоречит нормам международного права, заявил в четверг советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Мы не собираемся давить на них, требуя территориальных уступок. Мы считаем, что это откровенно неправильно и противоречит нормам международного права", - сказал Салливан в ходе дискуссии, организованной на площадке вашингтонского Центра новой американской безопасности.
Представитель Белого дома подчеркнул, что на данном этапе Вашингтон рассматривает поддержку Украины в предоставлении ей оружия и обмена разведывательной информацией.
"В конце концов, мы считаем, что этот конфликт должен быть урегулирован дипломатическим путем", - резюмировал Салливан.
Вид на площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
14 июня, 08:00
Запад начал убеждать Украину в необходимости территориальных уступок
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреСШАРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала